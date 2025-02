Ватиканът публикува актуална информация за здравословното състояние на папа Франциск

П апата е прекарал спокойна нощ в болницата и тази сутрин е закусвал, предаде Sky News .

Това се случва, след като ангажиментите на Папата за уикенда бяха отменени заради диагнозата двустранна пневмония.

88-годишният Франциск, който като млад е развил плеврит и му е била отстранена част от единия бял дроб, се намира в римската болница „Джемели“ от петък, където се лекува.

Ватиканът съобщи, че направените изследвания, рентгенови снимки и клиничното състояние на Папата продължават да показват „сложна картина“.

