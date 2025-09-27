Познават ли бабите в Северозапада еврото сред другите валути

Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

О т 1 януари всички пенсионери ще получават пенсиите си само в евро, независимо дали ги взимат в пощенските станции или чрез банкомат. Месеци преди официалното присъединяване на страната ни в еврозоната, Националният осигурителен институт вече провежда разяснителна кампания за пенсиите в евро и прехода към новата валута.

В Чипровци се оказа, че най-добри познавачи на еврото са… тъкачките на килими. А екип на NOVA си направи експертимент с тях. Предостави им банкноти на различни държави, като им постави задача - да открият еврото в тях.

След минута внимателно вглеждане пенсионерите започнаха да се ориентират. Но не липсваха и притеснения - главно когато в сила ще са и двете валути.

С разпознаването на монетите от различните държави и да открият евро центовете се оказа като да намерят игла в купа сено.

По време на срещата в Чипровци експертите от НОИ обясниха, че пенсиите ще се превалутират автоматично.

„Не е необходимо в тази връзка, когато е направено превалутирането, да подават някакви заявления, както в НОИ за техните пенсии и обезщетения, така и в банките“, обясни Станислав Стоев.

Особен акцент бе поставен върху опасността от измами. „Който тръгне да ви казва, дайте да ви обменя лева в евро на улицата, това означава, че е опит за измама, тъй като най-вероятно са фалшиви евро“, добави той.

Местните хора са притеснени, че не познават евробанкнотите и монетите, но и изразяват надежда, че ще се научат да ги познават и ще свикнат.