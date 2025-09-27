Масов протест в Берлин с призив за край на войната в Газа

Д есетки хиляди демонстранти излязоха по улиците на германската столица, за да настояват Израел да прекрати военната си операция в Ивицата Газа, предаде АФП.

Огромни тълпи развяваха палестински знамена и транспаранти с надписи като „Свобода за Палестина“ и „Храната и водата са човешки права“, докато маршируваха от кметството на Берлин.

„Днес можем да изпратим сигнал, че мнозинството – тези, които са против политиката на Израел и срещу този геноцид – са видими по улиците и могат да действат“, каза Дъстин Хиршфелд, участник в демонстрацията „Заедно за Газа“.

Маршът завърши при Паметника на победата в Берлин, където се проведе митинг и концерт с участието на рапъри и хип-хоп изпълнители.

Полицията оцени броя на участниците в шествието и митинга на около 60 000 души, докато организаторите заявиха, че са се включили около 100 000.

За сигурността на събитието бяха мобилизирани около 1 800 полицаи.

Лявата партия Die Linke, която организира протеста заедно с граждански организации, обвини германското правителство, че мълчи, докато хуманитарната криза в Газа се задълбочава.

„Правителството трябва най-накрая да действа и да засили натиска върху израелското правителство, за да го принуди да промени курса“, призова партията, като прикани хората да се присъединят към протеста.

Протестът показва нарастващото недоволство и промяна в обществените нагласи в Германия.

Исторически Германия е един от най-лоялните съюзници на Израел, особено поради вината и отговорността от Холокоста. Берлин традиционно е подкрепял Израел безрезервно.

Но с продължаването на офанзивата в Газа и нарастващите международни критики, германското правителство също засили тона. Канцлерът Фридрих Мерц обяви през август, че ще ограничи продажбата на оръжия за Израел. Въпреки това, критиците смятат, че Мерц не е отишъл достатъчно далеч.

Германия все още отказва да наложи санкции срещу Израел и не е готова да признае Палестинска държава, за разлика от редица други западни съюзници.