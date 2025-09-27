Свят

Норвегия също разследва възможни прелитания на дронове над най-голямата си военна база

След няколко дни в датската столица ще се състои европейска среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители

27 септември 2025, 18:45
Норвегия също разследва възможни прелитания на дронове над най-голямата си военна база
Източник: iStock

Н орвежката армия съобщи, че разследва „възможни наблюдения с дронове“ рано тази сутрин над най-голямата си военна база, където са разположени изтребителите ѝ Ф-35, предаде Франс прес, цитирайки военен говорител.

Армията сътрудничи с полицията, за да установи със сигурност дали действително става дума за дронове, след като през изминалата нощ безпилотни летателни апарати бяха засечени над военни обекти в съседна Дания.

„Вероятно става въпрос за дронове, но разследването ще покаже какво точно е било. Засега разглеждаме случая като наблюдение с дронове“, обясни Брюняр Стурдал, говорител на генералния щаб на норвежките въоръжени сили. Според информацията поне два дрона са летели в близост до базата в рамките на около час, преди да изчезнат. Безпилотните апарати не са били прехванати.

По-рано бе съобщено, че неидентифицирани дронове са преминали над датски военни обекти, включително над най-голямата база в страната. Това е пореден подобен случай в скандинавската страна тази седмица. Копенхаген намекна, че Русия може да е замесена.

След няколко дни в датската столица ще се състои европейска среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. В петък министрите на отбраната на десетина държави от ЕС се договориха да дадат приоритет на създаването на „стена срещу дронове“.

Полетите на дронове започнаха само дни след като Дания обяви, че за първи път придобива прецизни оръжия с голям обсег, позовавайки се на заплахата, която Русия представлява „за години напред“.

Датската полиция съобщи, че „един или два дрона“ са били забелязани в петък около 20:15 ч. местно време в близост до и над военната база в "Каруп" – най-голямата в страната, където са съсредоточени всички хеликоптери на въоръжените сили, въздушното наблюдение, школата за пилоти и поддържащите структури.

„Мога да потвърдя, че около 20:15 ч. (21:15 ч. българско време) имаше инцидент, който продължи няколко часа. Един или два дрона бяха забелязани извън и над военновъздушната база в Каруп“, заяви пред АФП полицейският служител Симон Скелкяр. „Ние не ги свалихме“, добави той и уточни, че полицията не може да коментира произхода на дроновете.

База „Каруп“ споделя пистите си с летище „Мидюланд“, което за кратко бе затворено. Нито един полет не беше засегнат, тъй като по това време не е имало планирани излитания и кацания, допълни Скелкяр. Полицията работи съвместно с армията в рамките на разследването, добави той.

Източник: БТА/Атанаси Петров    
Дронове Военни бази Норвежка армия Датска полиция Разследване Военно наблюдение Руска заплаха F35 изтребители Стена срещу дронове Скандинавия
Последвайте ни

По темата

"Лъвовете": Кои са мъжете, извели България до световния финал

Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак

Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак

Дърво падна върху влак край Стражица, жена пострада

Дърво падна върху влак край Стражица, жена пострада

Григор Димитров и Ейса Гонсалес се появиха заедно на седмицата на модата в Милано

Григор Димитров и Ейса Гонсалес се появиха заедно на седмицата на модата в Милано

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Car Speed Show дава на народа шоу

Car Speed Show дава на народа шоу

carmarket.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 3 дни
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 3 дни
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 2 дни
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж влиза вкъщи тихо. Жена му пита: – Защо се промъкваш така? – Исках да избегна скандала. – Закъснял си с 10 години, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Познават ли бабите в Северозапада еврото сред другите валути

Познават ли бабите в Северозапада еврото сред другите валути

България Преди 1 час

Националният осигурителен институт вече провежда разяснителна кампания

,

Русия съобщи за превземането на още три селища в Източна Украйна

Свят Преди 3 часа

Украйна също така съобщи, че един човек е бил убит тази нощ и 12 други са били ранени при руски бомбардировки в югоизточната украинска Херсонска област

Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер

Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Мути, Мина и Калин се борят за вота на зрителите в приложението NOVA PLAY

Храните, свързани с късогледство при децата - и какво да ядем вместо това

Храните, свързани с късогледство при децата - и какво да ядем вместо това

Любопитно Преди 5 часа

Подробности четете в следващите редове

Сирийски съд издаде заповед за арест на Башар Асад

Сирийски съд издаде заповед за арест на Башар Асад

Свят Преди 5 часа

На бившия президент на Сирия са повдигнати обвинения в умишлено убийство, изтезания, довели до смърт, и лишаване от свобода

Владо Николов: Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат

Владо Николов: Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат

Любопитно Преди 6 часа

"Изключително съм горд с финала, момчетата издържаха на напрежението", заяви бившата звезда на националите по волейбол

Какво се случва с тялото ви, ако спите само 6 часа на нощ

Какво се случва с тялото ви, ако спите само 6 часа на нощ

Любопитно Преди 6 часа

Дори няколко часа лишаване от сън може да повиши кръвното налягане

<p>Йотова се включи в задочния сблъсък Радев - Борисов</p>

Йотова: Борисов нанесе втори удар срещу Министерския съвет

България Преди 6 часа

Вицепрезидентът отговори на изказване на лидера на ГЕРБ, което той направи в Панагюрище

<p>Мощна&nbsp;буря удари Филипините, броят на жертвите расте</p>

Расте броят на жертвите на тропическата буря "Буалой" във Филипините

Свят Преди 7 часа

Стихията се е насочила към Виетнам

САЩ отнемат визата на колумбийския президент

САЩ отнемат визата на колумбийския президент

Свят Преди 7 часа

Густаво Петро бе обвинен, че е насърчавал американски войници "да не се подчиняват на заповеди и ги е подбуждал към насилие" в Ню Йорк

Малкият остров, завзет от Великобритания, за да осуети СССР

Малкият остров, завзет от Великобритания, за да осуети СССР

Любопитно Преди 7 часа

Преди 70 години Британската империя претендира за последното си парче територия

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол 2025

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол 2025

България Преди 7 часа

Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от A1 България и MAX Sport

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Любопитно Преди 8 часа

Родните национали победиха Чехия с 3:1 гейма

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

България Преди 8 часа

Какви измами заплашват по-доверчивите на прага на еврото?

<p>Крал Чарлз III и кралица Камила отиват на визита във Ватикана</p>

Крал Чарлз III и кралица Камила ще посетят Ватикана през октомври

Свят Преди 9 часа

Визитата ще отбележи и екуменичната дейност на Англиканската църква и Католическата църква

<p>&nbsp;&quot;Умберто&quot; се засили до ураган, застрашава югоизточната част на САЩ</p>

"Умберто" се засили до ураган от четвърта категория, застрашава югоизточната част на САЩ

Свят Преди 9 часа

Тропическата буря "Умберто", която се формира в петък над Атлантическия океан

Всичко от днес

От мрежата

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg
1

Хладно и облачно в края на септември

sinoptik.bg
1

Поляк първи спусна Еверест на ски без кислород

sinoptik.bg

А в събота вечер всички правят секс

Edna.bg

Какво казват таро картите за Big Brother участниците?

Edna.bg

НА ЖИВО: Локомотив София - ЦСКА, стартовите 11

Gong.bg

Галерия: Атлетико Мадрид - Реал Мадрид

Gong.bg

Дърво падна върху влак край Стражица, жена пострада

Nova.bg

Няма задължение за подаване на нови декларации за такса „Битови отпадъци“, съобщиха от Столична община

Nova.bg