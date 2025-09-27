Хиляди останаха без ток в Запорожие след руски атаки с дронове

Х иляди останаха без ток в Запорожие след руски атаки с дронове, съобщи „Евронюз“.

Според Запорожката областна военна администрация, при руските атаки с дронове са нанесени щети на магазин, десет търговски обекта, две жилищни сгради и няколко нежилищни постройки.

Атаките, извършени на 27 септември, оставиха около 9 000 домакинства в Запорожие без електричество. До сутринта енергийните екипи успяха да възстановят почти цялото електроснабдяване, съобщиха местните власти.

Разрушения има и в района около автогарата, която вече беше ударена на 10 август с управляеми бомби. Тогава 80% от сградата беше унищожена.

Атаките се случват на фона на най-продължителното прекъсване на електрозахранването в АЕЦ Запорожие – вече четвърти пореден ден. Централата е често обект на прекъсвания, откакто Русия я завзе през 2022 г., тъй като се намира близо до фронтовата линия. Според експерти, настоящото прекъсване повишава риска от сериозна авария.

На 25 септември АЕЦ временно беше изключена от мрежата поради пожар, повредил електропреносна линия, което доведе до прекъсване на тока в региона и засили опасенията от катастрофа – в страна, все още белязана от спомена за Чернобил.

Комплексът – най-голямата атомна централа в Европа – се намира под руски контрол, но се управлява от украински персонал от началото на войната. Украйна обвинява Русия, че използва централата като "заложник" – складира оръжия там и извършва атаки от района около нея. Русия от своя страна твърди, че Украйна безразсъдно обстрелва съоръжението.

По думите на украинския президент Володимир Зеленски, се е наложило да бъдат включени аварийните дизелови генератори на централата, за да се осигури необходимото електричество за нейната работа. Той обвини Русия за постоянните атаки, които водят до тези критични ситуации.