Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

Лукашенко предложи идеята на руския президент Владимир Путин по време на разговори в Кремъл

26 септември 2025, 15:38

Б еларус предложи да построи атомна електроцентрала в източната част на страната, за да снабдява с електроенергия контролираните от Русия украински територии, заяви днес президентът Александър Лукашенко, цитиран от Ройтерс.

(Във видеото: 100 хиляди войници: Русия и Беларус подготвят мащабни съвместни учения)

Лукашенко предложи идеята на руския президент Владимир Путин по време на разговори в Кремъл.

"Ако бъде взето решение, веднага ще започнем изграждането на нов енергоблок или нова централа, ако има необходимост (от електричество) в Западна Русия и освободените райони", заяви беларуският президент пред държавната агенция БелТА, използвайки термините на Русия за превзетите украински територии.

Предложението е доказателство за близките отношения между Путин и Лукашенко, дори на фона на налаганата от американския президент Доналд Тръмп стратегия да предлага стимули на беларуския лидер, за да освободи политически затворници и да подобри отношенията си със Запада.

Путин отговори, че "финансирането изобщо не е проблем". "Ако има потребители, които ще използват електричеството и ще плащат необходимите такси, това изобщо не е проблем", подчерта той.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Беларус Русия Украйна Атомна електроцентрала Александър Лукашенко Владимир Путин Енергетика Руско-беларуски отношения Окупирани територии Кремъл
