Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

Б еларус предложи да построи атомна електроцентрала в източната част на страната, за да снабдява с електроенергия контролираните от Русия украински територии, заяви днес президентът Александър Лукашенко, цитиран от Ройтерс.
(Във видеото: 100 хиляди войници: Русия и Беларус подготвят мащабни съвместни учения)
Лукашенко предложи идеята на руския президент Владимир Путин по време на разговори в Кремъл.
🇧🇾🇷🇺 Belarusian President Lukashenko publicly thanked Putin for turning Belarus into a “truly nuclear state,” saying Russia shared all technical secrets without hesitation.— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 25, 2025
“We already know how to build everything. Just not the reactor—and we don’t need to. We’re ready to help… pic.twitter.com/I0j8cXvEMT
"Ако бъде взето решение, веднага ще започнем изграждането на нов енергоблок или нова централа, ако има необходимост (от електричество) в Западна Русия и освободените райони", заяви беларуският президент пред държавната агенция БелТА, използвайки термините на Русия за превзетите украински територии.
Belarus propune construirea unei centrale nucleare, care ar putea furniza energie electrică regiunilor din Ucraina controlate de Rusiahttps://t.co/nB9X9mLcRS pic.twitter.com/ZiMUKlzxFK— TVR Info (@StirileTVR) September 26, 2025
Предложението е доказателство за близките отношения между Путин и Лукашенко, дори на фона на налаганата от американския президент Доналд Тръмп стратегия да предлага стимули на беларуския лидер, за да освободи политически затворници и да подобри отношенията си със Запада.
Путин отговори, че "финансирането изобщо не е проблем". "Ако има потребители, които ще използват електричеството и ще плащат необходимите такси, това изобщо не е проблем", подчерта той.