Свят

Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново

Един от най-потърпевшите от ситуацията се оказа Китай

26 септември 2025, 15:07
Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

"Възраждане": Корупцията е причина за безводието у нас
19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ

19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ
Кораби от хуманитарната флотилия за Газа са влезли в гръцка територия

Кораби от хуманитарната флотилия за Газа са влезли в гръцка територия
Тръмп след срещата с Ердоган: Турция ще спре да купува руски петрол

Тръмп след срещата с Ердоган: Турция ще спре да купува руски петрол
Желязков разговаря с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш

Желязков разговаря с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш
Дронове затвориха за втора поредна нощ летището на датския град Олборг

Дронове затвориха за втора поредна нощ летището на датския град Олборг
Космическа ескалация между Германия и Русия

Космическа ескалация между Германия и Русия

П олша отвори отново границата с Беларус, почти две седмици след като я затвори от съображения за сигурност, като междувременно обстановката се изостри допълнително от инцидента с навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство. Един от най-потърпевшите от ситуацията се оказа Китай, тъй като тази граница е основна врата по суша за стоките му към Европа, пише „Файненшъл таймс“.

(Във видеото: Полша планира да изпрати по границата си с Беларус 10 000 военни)

В ранните часове на вчерашния ден Полша отново отвори за преминаване два гранични контролно-пропускателни пункта с Беларус. „Двата пункта отново работят нормално, а движението през тях се извършва без затруднения“, каза пред полската телевизия Михал Дуреш, говорител на Фискалната административна камара в Люблин.

Дотук се стигна, след като полският премиер Доналд Туск обяви, че границата, която първоначално беше затворена на 12 септември „до второ нареждане“ заради руско-беларуски военни учения, ще бъде отворена отново в полунощ в четвъртък. Той обаче предупреди, че ако се наложи властите ще я затворят отново.

Полша вдигна изтребители заради руска атака срещу Украйна

„Мярката изпълни предназначението си“, каза Туск. „Ако се наложи, ако напрежението се повиши или поведението на нашите съседи стане още по-агресивно, няма да се поколебаем да вземем съответните решения.“

Ученията приключиха миналата седмица, но срокът на затварянето на границата беше продължен, след като самолети на НАТО свалиха дронове, нарушили полското въздушно пространство, най-сериозната конфронтация между оглавявания от САЩ алианс и руските сили след пълномащабната инвазия на Москва в Украйна през февруари 2022 г., отбелязва ФТ.

Туск посочи, че съюзниците от НАТО са засилили присъствието си в региона. По думите му започнатата от алианса в отговор на инцидента с дроновете мисия „Източен страж“ „повишава усещането за сигурност“.

  • БЕЛАРУСКАТА ГРАНИЦА Е СТРАТЕГИЧЕСКА ЗА КИТАЙ

Беларуската граница е стратегически важна за Китай от гледна точка на железопътните превози на стоки към Европа. Тази връзка осигурява на износителите по-бърза алтернатива на транспортирането на товари по море, чрез което обикновено се реализира по-голямата част от китайския експорт към Стария континент.

Именно затова търговците в Китай възнегодуваха от създалото се положение, тъй като стоките им се оказаха блокирани заради затварянето. „Много клиенти, които обикновено избират железницата, се ориентираха към презокеанското карго“, коментира преди отварянето на границата представител на Yuefeng International Logistics, компания от китайския град Шънчжън. Той разказа, че с железницата стоките стигат от Китай до Европа за 30 дни, а с кораб отнема между 45 и 50.

Използваният от китайските износители железопътен граничен пункт Тереспол – Брест е един от двата пункта, които бяха затворени преди началото на военните учения и които сега бяха отворени.

Другият е Кукурики – Козловичи. Останалите четири гранични пункта от полска страна – Славатиче, Половце, Бобровники и Кужница – остават затворени за „неопределен“ срок заради миграционния натиск и хибридните заплахи от страна на Беларус, поясниха официални представители, цитирани от полската телевизия.

Заради затварянето на Тереспол – Брест около 1500 камиона и автобуса се оказаха блокирани от беларуската страна на границата, сочат данните на полската автомобилна администрация. Същото се случи и с китайските влакови композиции, които трябваше да престояват на беларуската гара Брест.

  • ЛОСТ ЗА ВЛИЯНИЕ НАД КИТАЙ

Решението да бъде затворена границата породи спекулации, че Европа и Полша може да се опитват да упражнят натиск върху Китай във връзка с негласната му подкрепа за руската война в Украйна. Китайските компании запълват празнотите в икономиката на Русия, оставени от изтеглянето на западните фирми.

Радослав Пифел, политически експерт от Института „Собиески“, определи хода със затварянето на границата като стратегически. „Замисълът бе Полша да покаже, че разполага с лостове за въздействие – че ако някой реши да дестабилизира границата, Полша може да използва затварянето ѝ като средство“, коментира анализаторът пред полското радио RMF24. „Ще видим как ще бъде посрещнато това от световните сили в идните дни, а може би и години. Някои вече заплашиха да построят нови инфраструктурни връзки, които да заобиколят Полша.“

Според други експерти значението на затварянето на границата като инструмент не бива да бъде преувеличавано.

По думите на Филип Ироуш, експерт по Китай и изследовател в Базелския университет, блокадата по жп коридорите може наистина да е подразнила Китай, но едва ли това би повлияло в кой знае каква стратегическа насока на отношенията на Пекин с Москва.

„Да, несъмнено подобен развой не е маловажен. Но не съм убеден, че е достатъчен“, посочи Ироуш, помолен да коментира дали отварянето и затварянето на жп трасетата дава някакви лостове на Европа спрямо Китай.

Основен двигател на експанзията на железопътните превози са китайски платформи за електронна търговия като Temu и Shein, чиято дейност в Европа стремително се разрасна, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп фактически отряза достъпа им до американския пазар с премахването на т. нар. изключение de minimis – правото стоките под определена стойност да не бъдат обмитявани, което засегна сектора на търговията на дребно.

В понеделник беларуският президент Александър Лукашенко каза пред пристигналия на посещение в Минск високопоставен китайски официален представител Ли Си, че затварянето на границата от Полша е „неприятелски ход срещу Китай“, съобщи официалната осведомителна агенция на Беларус БелТА.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Полша Беларус Граница Китай Търговия Сигурност Русия НАТО Война в Украйна Дронове
Последвайте ни

По темата

МОН: Изненадващ онлайн тест по математика за 6. клас на 3 октомври

МОН: Изненадващ онлайн тест по математика за 6. клас на 3 октомври

Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата

Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

Пръстенът „Кралица“ на Меган Маркъл – крие ли тайно послание към двореца?

Пръстенът „Кралица“ на Меган Маркъл – крие ли тайно послание към двореца?

Колко трябва да платим, за да си възстановим здравните права

Колко трябва да платим, за да си възстановим здравните права

pariteni.bg
10-те най-стари породи кучета в света

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 1 ден
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 2 дни

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спирам? – Ако и вие не знаете, значи сме двама…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши

Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши

Любопитно Преди 24 минути

В неделя, 28 септември, той ще изнесе първия си концерт на българска сцена

"Вие сте украинци, нека да ви изядат": Питбули умъртвиха куче и нападнаха собственика му

"Вие сте украинци, нека да ви изядат": Питбули умъртвиха куче и нападнаха собственика му

България Преди 24 минути

Собственикът на питбулите е арестуван

Тръмп заплашва да премести мачове от Световното първенство от „опасни“ градове

Тръмп заплашва да премести мачове от Световното първенство от „опасни“ градове

Свят Преди 1 час

Не е ясно дали президентът на САЩ има правомощия да променя домакинските градове на международния турнир, организиран от FIFA

Трагедия край Севлиево: Велосипедист загина, пътят София - Варна блокиран

Трагедия край Севлиево: Велосипедист загина, пътят София - Варна блокиран

България Преди 1 час

Полицията информира, че има осигурен обходен маршрут през град Севлиево

„Въздушни прегръдки“ и прашки: Пен Баджли с пикантно разкритие за секс сцените в „Ти“

„Въздушни прегръдки“ и прашки: Пен Баджли с пикантно разкритие за секс сцените в „Ти“

Любопитно Преди 1 час

Актьорът си спомня как се е наложило да разчита на доста „въздушни прегръдки“, за да изиграе момент на екранна интимност

Проф. Сотир Марчев: Не пийте горещо кафе, може да доведе до рак

Проф. Сотир Марчев: Не пийте горещо кафе, може да доведе до рак

Любопитно Преди 1 час

Кардиологът съветва: 2- 4 кафета на ден, последното най-късно до 14 - 16 ч. – така се ползват всички предимства, без да се рискуват вреди

„Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“

„Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Снимката е илюстративна

Дързък рекорд: Полякът Анджей Баргиел направи първото спускане от Еверест без допълнителен кислород

Свят Преди 1 час

Анджей Баргиел преодоля „зоната на смъртта“ и слезе със ски от 8 849 метра, поставяйки нов стандарт в ски алпинизма

Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

България Преди 1 час

Прокуратурата е задържала двамата обвиняеми за 72 часа

<p>Словашкият парламент: два пола, равно заплащане и нови родителски права</p>

Словашкият парламент: два пола, равно заплащане и нови родителски права

Свят Преди 1 час

Ключов елемент от поправката е изричната забрана на сурогатното майчинство

Силно земетресение удари Орегон

Силно земетресение удари Орегон

Свят Преди 2 часа

Не е издавана тревога за цунами и няма незабавни доклади за нанесени щети на сушата

<p>Психолог предупреждава: Есента носи скрити капани за любовта</p>

Психолог предупреждава: Есента носи скрити капани за любовта

Любопитно Преди 2 часа

Но какво точно предизвиква тези напрежения и защо партньорите толкова лесно стигат до конфликт?

<p>Правителството инвестира 2,6 млн. лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник</p>

Заради безводието: Правителството инвестира 2,6 млн. лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник

България Преди 2 часа

Количествата вода в язовир „Красава“ са паднали драстично

<p>Любопитството убива: Какво никога не бива да търсите в Google</p>

Любопитството убива: Какво никога не бива да търсите в Google

Любопитно Преди 2 часа

Въпреки че тези търсения в Google няма да ви убият, те потенциално ще ви обезпокоят, ще ви разболеят и дори може да бъдете арестувани

Първият "Магазин за хората" отваря до края на годината, стартира с поне 30 продукта

Първият "Магазин за хората" отваря до края на годината, стартира с поне 30 продукта

България Преди 2 часа

Приоритет ще бъдат продукти от български производители

Жестока катастрофа в Пловдив: Мъж загина след удар с БМВ

Жестока катастрофа в Пловдив: Мъж загина след удар с БМВ

България Преди 2 часа

45-годишният водач се блъсна в дърво снощи, автомобилът е почти напълно унищожен, а разследването на причините продължава

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Как да изберете правилния костюм според формата на тялото?

sinoptik.bg
1

Спасиха ранено мече в Смолянско

sinoptik.bg

5 навика, които ти пречат да се отървеш от коремчето (и как да ги промениш)

Edna.bg

Актьорът от "Борат" със скандална връзка след развода (СНИМКИ)

Edna.bg

Забъркаха Неймар в голям скандал с уиски и наргилета

Gong.bg

Уейн Рууни: Хари Кейн е най-великият №9 в историята на Англия

Gong.bg

Казаха ѝ, че никога няма да може да ходи, а тя спечели три златни олимпийски медала

Nova.bg

Изненадващ тест по математика за учениците от 6. клас на 3 октомври

Nova.bg