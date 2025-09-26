"Възраждане": Корупцията е причина за безводието у нас

Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново

К орупцията е причина за безводието у нас. Това заяви народният представител от партия „Възраждане“ от Русе адв. Златан Златанов. По думите му в България в момента има над 350 000 души, които са на пълен или частичен режим на водата.

„България е в климатичен пояс, в който има вода. Безводието е причинено от безумната корупция на управляващите, които крадат публични средства, за да закупуват гласове и да си гарантират престоя във властта“, заяви Златанов.

Той добави, че от „Възраждане“ инициират подписка в парламента за смяната на неговия председател Наталия Киселова „заради системно несправяне с работата и нарушаване на правилника на Народното събрание“.

Златан Златанов определи като престъпни опитите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов да вкара русенското ВиК дружество във ВиК холдинга, който се управлява от държавата именно чрез това министерство. Против вече се обявиха от общините Сливо поле и Ветово с решения на общинските съвети, а такова решение трябва да се вземе с единодушно решение. Според Златанов целта е впоследствие въпросният холдинг да се приватизира и да стане собственост на външни капитали.

Общинският съветник от партия „Възраждане“ Мариян Димитров отчете, че има спорове по тази тема и в Общинския съвет в Русе. Предстои той да вземе решение по въпроса на извънредно заседание на 29 септември, понеделник.

Златан Златанов добави, че през последния месец е предпочел да бъде сред хората от региона, с които да обсъди натрупаните през последните десетилетия проблеми и начините за разрешаването им. Изключително рязко обезлюдяване, лоша инфраструктура, липса на адекватна здравна помощ, отсъствието на органи реда, голяма битова са част от основните проблеми, които по думите му са следствия от колониалния статут на България.

Златанов коментира, че е посетил наскоро и Молдова, като според него държавата ни не прави достатъчно за българската общност там.