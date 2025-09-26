Свят

"Възраждане": Корупцията е причина за безводието у нас

Престъпни са опитите за приватизация на ВиК холдинга, каза Златан Златанов

26 септември 2025, 15:32
Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии
19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ

19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ
Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново

Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново
Кораби от хуманитарната флотилия за Газа са влезли в гръцка територия

Кораби от хуманитарната флотилия за Газа са влезли в гръцка територия
Тръмп след срещата с Ердоган: Турция ще спре да купува руски петрол

Тръмп след срещата с Ердоган: Турция ще спре да купува руски петрол
Желязков разговаря с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш

Желязков разговаря с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш
Дронове затвориха за втора поредна нощ летището на датския град Олборг

Дронове затвориха за втора поредна нощ летището на датския град Олборг
Космическа ескалация между Германия и Русия

Космическа ескалация между Германия и Русия

К орупцията е причина за безводието у нас. Това заяви народният представител от партия „Възраждане“ от Русе адв. Златан Златанов. По думите му в България в момента има над 350 000 души, които са на пълен или частичен режим на водата.

(Във видеото: Заради безводието: Спешна проверка на язовир „Красава” в Брезник)

„България е в климатичен пояс, в който има вода. Безводието е причинено от безумната корупция на управляващите, които крадат публични средства, за да закупуват гласове и да си гарантират престоя във властта“, заяви Златанов.

Засушаването удари Тетевен, ето кога ще има вода

Той добави, че от „Възраждане“ инициират подписка в парламента за смяната на неговия председател Наталия Киселова „заради системно несправяне с работата и нарушаване на правилника на Народното събрание“.

Златан Златанов определи като престъпни опитите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов да вкара русенското ВиК дружество във ВиК холдинга, който се управлява от държавата именно чрез това министерство. Против вече се обявиха от общините Сливо поле и Ветово с решения на общинските съвети, а такова решение трябва да се вземе с единодушно решение. Според Златанов целта е впоследствие въпросният холдинг да се приватизира и да стане собственост на външни капитали.

Общинският съветник от партия „Възраждане“ Мариян Димитров отчете, че има спорове по тази тема и в Общинския съвет в Русе. Предстои той да вземе решение по въпроса на извънредно заседание на 29 септември, понеделник.

Села в Ловешко обезлюдяват заради липса на вода

Златан Златанов добави, че през последния месец е предпочел да бъде сред хората от региона, с които да обсъди натрупаните през последните десетилетия проблеми и начините за разрешаването им. Изключително рязко обезлюдяване, лоша инфраструктура, липса на адекватна здравна помощ, отсъствието на органи реда, голяма битова са част от основните проблеми, които по думите му са следствия от колониалния статут на България.

Златанов коментира, че е посетил наскоро и Молдова, като според него държавата ни не прави достатъчно за българската общност там.

Източник: БТА,  Андрей Кючуков    
Корупция Безводие Златан Златанов Възраждане Русе ВиК дружества Приватизация Народно събрание Регионални проблеми Министър Иван Иванов
Последвайте ни

По темата

МОН: Изненадващ онлайн тест по математика за 6. клас на 3 октомври

МОН: Изненадващ онлайн тест по математика за 6. клас на 3 октомври

Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата

Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

Пръстенът „Кралица“ на Меган Маркъл – крие ли тайно послание към двореца?

Пръстенът „Кралица“ на Меган Маркъл – крие ли тайно послание към двореца?

Колко трябва да платим, за да си възстановим здравните права

Колко трябва да платим, за да си възстановим здравните права

pariteni.bg
5 прости съвета как да обучим котката да спи през нощта

5 прости съвета как да обучим котката да спи през нощта

dogsandcats.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 1 ден
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 2 дни

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спирам? – Ако и вие не знаете, значи сме двама…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши

Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши

Любопитно Преди 23 минути

В неделя, 28 септември, той ще изнесе първия си концерт на българска сцена

"Вие сте украинци, нека да ви изядат": Питбули умъртвиха куче и нападнаха собственика му

"Вие сте украинци, нека да ви изядат": Питбули умъртвиха куче и нападнаха собственика му

България Преди 23 минути

Собственикът на питбулите е арестуван

Трагедия край Севлиево: Велосипедист загина, пътят София - Варна блокиран

Трагедия край Севлиево: Велосипедист загина, пътят София - Варна блокиран

България Преди 1 час

Полицията информира, че има осигурен обходен маршрут през град Севлиево

„Въздушни прегръдки“ и прашки: Пен Баджли с пикантно разкритие за секс сцените в „Ти“

„Въздушни прегръдки“ и прашки: Пен Баджли с пикантно разкритие за секс сцените в „Ти“

Любопитно Преди 1 час

Актьорът си спомня как се е наложило да разчита на доста „въздушни прегръдки“, за да изиграе момент на екранна интимност

Безводието продължава: Село Морава в Свищовско въведе строг режим

Безводието продължава: Село Морава в Свищовско въведе строг режим

България Преди 1 час

Според графика вода ще има във вторник, четвъртък и събота в района на училището и детската градина

„Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“

„Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Снимката е илюстративна

Дързък рекорд: Полякът Анджей Баргиел направи първото спускане от Еверест без допълнителен кислород

Свят Преди 1 час

Анджей Баргиел преодоля „зоната на смъртта“ и слезе със ски от 8 849 метра, поставяйки нов стандарт в ски алпинизма

Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

България Преди 1 час

Прокуратурата е задържала двамата обвиняеми за 72 часа

<p>Словашкият парламент: два пола, равно заплащане и нови родителски права</p>

Словашкият парламент: два пола, равно заплащане и нови родителски права

Свят Преди 1 час

Ключов елемент от поправката е изричната забрана на сурогатното майчинство

Силно земетресение удари Орегон

Силно земетресение удари Орегон

Свят Преди 2 часа

Не е издавана тревога за цунами и няма незабавни доклади за нанесени щети на сушата

<p>Психолог предупреждава: Есента носи скрити капани за любовта</p>

Психолог предупреждава: Есента носи скрити капани за любовта

Любопитно Преди 2 часа

Но какво точно предизвиква тези напрежения и защо партньорите толкова лесно стигат до конфликт?

<p>Правителството инвестира 2,6 млн. лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник</p>

Заради безводието: Правителството инвестира 2,6 млн. лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник

България Преди 2 часа

Количествата вода в язовир „Красава“ са паднали драстично

<p>Любопитството убива: Какво никога не бива да търсите в Google</p>

Любопитството убива: Какво никога не бива да търсите в Google

Любопитно Преди 2 часа

Въпреки че тези търсения в Google няма да ви убият, те потенциално ще ви обезпокоят, ще ви разболеят и дори може да бъдете арестувани

Първият "Магазин за хората" отваря до края на годината, стартира с поне 30 продукта

Първият "Магазин за хората" отваря до края на годината, стартира с поне 30 продукта

България Преди 2 часа

Приоритет ще бъдат продукти от български производители

Жестока катастрофа в Пловдив: Мъж загина след удар с БМВ

Жестока катастрофа в Пловдив: Мъж загина след удар с БМВ

България Преди 2 часа

45-годишният водач се блъсна в дърво снощи, автомобилът е почти напълно унищожен, а разследването на причините продължава

Заради влошено здравословно състояние: Отложиха делото срещу кмета на Минерални бани

Заради влошено здравословно състояние: Отложиха делото срещу кмета на Минерални бани

България Преди 2 часа

Мюмюн Искендер е приет в Многопрофилната болница за активно лечение в Хасково, посочи адвокатът му

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Как да изберете правилния костюм според формата на тялото?

sinoptik.bg
1

Спасиха ранено мече в Смолянско

sinoptik.bg

5 навика, които ти пречат да се отървеш от коремчето (и как да ги промениш)

Edna.bg

Актьорът от "Борат" със скандална връзка след развода (СНИМКИ)

Edna.bg

Забъркаха Неймар в голям скандал с уиски и наргилета

Gong.bg

Уейн Рууни: Хари Кейн е най-великият №9 в историята на Англия

Gong.bg

Казаха ѝ, че никога няма да може да ходи, а тя спечели три златни олимпийски медала

Nova.bg

Изненадващ тест по математика за учениците от 6. клас на 3 октомври

Nova.bg