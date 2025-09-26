19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ

Тръмп след срещата с Ердоган: Турция ще спре да купува руски петрол

Е вропейската комисия (ЕК) обяви предоставянето на допълнителни 40 милиона евро спешна хуманитарна помощ за справяне с ескалиращата криза и предотвратяване на риска от глад в Йемен, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

(Във видеото: Израелската армия нанесе въздушни удари срещу столицата на Йемен)

Комисията заяви в прессъобщение, че новото финансиране ще бъде насочено към предоставяне на спешна хранителна и здравна помощ, като се дава приоритет на районите, които са най-застрашени от глад.

В изявлението се добавя, че авиомостът на Европейския съюз за хуманитарна помощ е доставил над 432 тона лекарства и животоспасяващи консумативи, които са разпределени на засегнатите семейства в Йемен чрез 11 партньора.

Европейската комисия съобщи, че над 19,5 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ, включително 17,1 милиона страдащи от критични нива на продоволствена несигурност, докато около два милиона деца са недохранени, от които половин милион са в критично състояние.

ЕК подчертава, че здравната система в Йемен е изправена пред почти пълен колапс, на фона на разпространението на болести и затварянето на много медицински заведения поради липса на финансиране.

Комисията посочи, че годините на война, икономически колапс и климатични сътресения са оставили повече от половината от населението на Йемен пред тежка продоволствена несигурност. Тя уточни, че голяма част от европейската хуманитарна помощ се предоставя чрез директни парични преводи на бенефициентите, тъй като това се счита за най-ефективния и достоен начин за предоставяне на помощ.

Комисарят на ЕС по въпросите на равенството, готовността и управлението на кризи Хаджа Лабиб заяви, че Европейският съюз засилва подкрепата си за осигуряване на прехрана, лечение и грижи за най-нуждаещите се, подчертавайки, че хуманитарната помощ не трябва да бъде експлоатирана, възпрепятствана или задържана.