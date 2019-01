Привърженици на опозицията във Венецуела се събраха в няколко града, за да протестират срещу новия мандат на президента Николас Мадуро, съобщи председателят на контролираното от опозицията Национално събрание Хуан Гуайдо, цитиран от ТАСС. Гуайдо каза, че многохилядни демонстрации са започнали по улиците на най-големите градове – Каракас, Валенсия, Баркисимето, Маракая, Сан Кристобал. Председателят на парламента придружи съобщението си в социалните мрежи със снимки от протестите.

САЩ не признават Мадуро, ще го свалят от власт

Най-малко 218 души бяха задържани в рамките на тридневните протести в цялата страна.„175 потвърдени задържания са извършени на 23 януари, общо 218 от 21 януари“, се казва в изявление на неправителствена организация. В редица региони протестите бяха придружени от сблъсъци със силите за сигурност, което доведе до жертви. Според портала Питасо,

най-малко 16 демонстранти са загинали.

Мадуро на свой ред призова своите поддръжници на демонстрации в подкрепа на правителството.

Малко по-късно Хуан Гуайдо се обяви за временен президент и положи клетва, предадоха световните агенции. „Официално се заклевам да изпълнявам правомощията на президент на Венецуела“, заяви Гуайдо на митинг на опозицията във венецуелската столица. Той е начело на парламента, в който опозицията има мнозинство. Гуайдо заяви, че временно поема президентския пост и ще свика избори.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна официално Хуан Гуайдо за временен президент на Венецуела

Той призова другите западни правителства да признаят Гуайдо, а той се зарече да продължи натиска върху Каракас. Тръмп заяви: „Днес, официално признавам председателя на венецуелското Национално събрание Хуан Гуайдо за временен президент на Венецуела“. Тръмп посочи, че Националното събрание е единствената легитимна власт във Венецуела.

Американската администрация се готви да направи този ход от момента, когато Мадуро положи клетва за оспорвания си втори президентски мандат преди две седмици, посочва Асошиейтед прес. Тръмп изтъкна, че венецуелците „смело са се обявили“ срещу Мадуро, за свобода и за върховенство на закона. „Не обмисляме нищо, но всички варианти са на масата“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом в отговор на въпрос дали обмисля изпращане на военни сили на САЩ във Венецуела.

Държавният секретар на САЩ Майк Помпео призова Николас Мадуро да напусне президентския пост

и прикани венецуелската армия да подкрепи усилията за възстановяване на демокрацията. Помпео заяви, че САЩ ще подкрепят Хуан Гуайдо в съставянето на преходно правителство и организирането на нови избори във Венецуела.

„Венецуелският народ е страдал достатъчно дълго под пагубната диктатура на Николас Мадуро. Призоваваме Мадуро да напусне в полза на легитимен лидер, който отразява волята на венецуелския народ“, заяви държавният секретар на САЩ. „Повтаряме призива си към венецуелската армия и сили за сигурност да подкрепят демокрацията и да защитят всички венецуелски граждани“, каза Помпео. „САЩ имат готовност да доставят хуманитарна помощ на народа на Венецуела щом обстоятелствата позволят това“, добави той.

Венецуелският министър на отбраната обаче заяви, че въоръжените сили на страната не признават Хуан Гуайдо

за временен президент на Венецуела и че армията ще защити конституцията и ще гарантира националния суверенитет. „Войниците на Родината не признават президент, който ни е налаган под влиянието на чужди интереси и се е самопровъзгласил незаконно. Въоръжените сили защитават конституцията и са гарант на националния суверенитет“, написа в Туитър министърът на отбраната Владимир Падрино Лопес.

Логично Николас

Мадуро обяви, че страната му скъсва дипломатическите си отношения със САЩ.

„Реших да скъсам дипломатическите и политическите отношения с империалистичното правителство на САЩ. Вън! Да си ходят от Венецуела, тук имаме достойнство“, заяви Мадуро, който даде срок от 72 часа на дипломатическите представители на САЩ да напуснат Венецуела.

В реч пред хиляди привърженици от балкон на президентския дворец в Каракас Мадуро обвини САЩ и опозицията, че се опитват „да извършат държавен преврат и да докарат на власт марионетно правителство“.

Николас Мадуро поиска от държавните институции „да затегнат редиците в подкрепа на демокрацията“ и отново призова армията, смятана за негов основен поддръжник, да му гарантира лоялността си. „Призовавам армията, военните на нашата родина, националните въоръжени сили, към най-голяма вярност, единство и дисциплина. Ще спечелим и тази битка. Лоялни винаги, предатели никога!“, заяви Мадуро.

Хуан Гуайдо пък заяви в социалната мрежа Туитър, че Венецуела ще поддържа дипломатически отношения с всички държави по света и изрази решимост да възстанови конституционния ред в страната. В писмо до посолствата на всички държави, които имат дипломатически представителства във Венецуела, Гуайдо ги призова да запазят дипломатическото си присъствие в страната.

Реакции от ЕС на ситуацията във Венецуела

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск изрази надежда, че „цяла Европа ще е единна в подкрепата си за демократичните сили във Венецуела“. „За разлика от Мадуро, парламентът, включително (председателят му) Хуан Гуайдо, имат демократичен мандат от венецуелските граждани“, написа Туск в Туитър.

I hope that all of Europe will unite in support of democratic forces in #Venezuela. Unlike Maduro, the parliamentary assembly, including Juan Guaido have a democratic mandate from Venezuelan citizens.