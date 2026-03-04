България

Румен Радев: Конфликтът в Близкия изток застрашава България

По думите му войната в Залива вече промени драстично цените на нефта и природния газ и в близко бъдеще те няма да се върнат на старите нива

4 март 2026, 10:43
Румен Радев: Конфликтът в Близкия изток застрашава България

У дарите срещу Иран създават реален риск за нашата сигурност, тревога буди пасивното поведение на служебния кабинет, който омаловажава рисковете и не предприема належащите в такива случаи мерки, написа във Фейсбук президентът (2017 - 2026 г.) Румен Радев.

България е в непосредствена близост до два въоръжени конфликта. Този в Близкия изток се разраства мълниеносно и вече обхваща целия регион, написа още Радев.

По думите му войната в Залива вече промени драстично цените на нефта и природния газ и в близко бъдеще те няма да се върнат на старите нива.

Според него е неотложно кабинетът да провери резервите от суров петрол, течни горива и газ, с които разполага България и готовността те да бъдат използвани в случай на нужда.

Запрянов след съвещанието заради Близкия изток: За България няма пряка военна заплаха

Трябва да бъде проверена цялата номенклатура на държавния резерв. Нарушаването на веригите за доставки и новите цени на горивата рискуват да ударят всички сектори на европейската икономика, част от която е и България. Рискът от дефицити на всички нива е реален. Той трябва да бъде прогнозиран и смекчен с изпреварващи действия, заявява Радев.

Румен Радев посочва, че се очаква войната да породи и нов имиграционен наплив в следващите месеци. България е първата европейска страна по пътя на миграцията от Близкия изток и трябва да постави въпроса на следващия Европейски съвет, без да чака друг да го стори. Проблемът изисква европейска координация и превантивни действия, написа още той.

Радев: Трябва да внимаваме България да не бъде въвлечена

Да се извърши преглед и при необходимост актуализация на плановете за засилена охрана на държавната граница с цел овладяване на повишен имиграционен натиск и да се извърши преглед на плановете за борба с тероризма и да се повиши бдителността, заявява Радев.

Атаките с дронове и балистични ракети в близост до нашия регион изискват Министерството на отбраната и службите за сигурност да обсъдят защитеността на стратегическите ни обекти от подобна опасност, която изисква неотложно да се разработят механизми за противодействие, смята Румен Радев. Да се разработят планове за развръщане при необходимост на допълнителни сили и средства от състава на Българската армия за противовъздушна отбрана и борба с безпилотни летателни апарати, написа той.

По думите му паралелно с всичко изредено кабинетът трябва да овладее спекулативния ръст на цените, който е следствие от форсираното въвеждане на еврото и слабата готовност на българските институции за борба със спекулата.

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски заяви вчера, че се надява днес да започнат с първите полети по изтеглянето на нашите сънародници от зоните на конфликта.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Конфликт в Близкия изток Национална сигурност Служебен кабинет Цени на горивата Държавен резерв Икономически рискове Миграционен натиск Охрана на границата Противовъздушна отбрана Борба със спекулата
Последвайте ни

По темата

Министър Запрянов е разрешил преминаването на чужди въоръжени сили през въздушното пространство на България

Министър Запрянов е разрешил преминаването на чужди въоръжени сили през въздушното пространство на България

Между фактите и митовете – какво знаем за едни от най-известните легендарни създания

Между фактите и митовете – какво знаем за едни от най-известните легендарни създания

Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, сочен за негов наследник?

Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, сочен за негов наследник?

Селена Гомес целуна мръсните крака на Бени Бланко в подкаст (ВИДЕО)

Селена Гомес целуна мръсните крака на Бени Бланко в подкаст (ВИДЕО)

Как се справят фирмите с еврото

Как се справят фирмите с еврото

pariteni.bg
Четири неща, които стресират домашната ви котка

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Откриха човешки кости край село Понор

Преди 12 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 14 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 13 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници?

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници?

Свят Преди 7 минути

Проливът е един от най-важните маршрути за световния износ на петрол и втечнен природен газ

В "зоната на смъртта": Kакво се случва с руската икономика

В "зоната на смъртта": Kакво се случва с руската икономика

Свят Преди 10 минути

В началото на януари руският президент Владимир Путин възложи на правителството и на Централната банка да подготвят програма за ускоряване на руската икономика

МВР обяви новия директор на областната дирекция в Смолян

МВР обяви новия директор на областната дирекция в Смолян

България Преди 28 минути

Той е назначен със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев

<p>&quot;Възраждане&quot; и ИТН поискаха от президента Йотова да свика КСНС</p>

"Възраждане" и ИТН поискаха от президента Илияна Йотова да свика КСНС

Свят Преди 36 минути

Йотова каза, че няма да свика съвет, което означава че се крие нещо, каза Костадинов

,

Интервенциите на САЩ в чужди държави: Какво показват?

Свят Преди 41 минути

Различни американски президенти са започвали военни действия в чужди страни, за да променят в своя полза властовите отношения там

Първа група български граждани от Близкия изток се завръщат в България

Първа група български граждани от Близкия изток се завръщат в България

България Преди 1 час

Това съобщи служебният министър-председател Андрей Гюров преди началото на редовното правителствено заседание

,

Секунди преди старта: Японската компания Space One спря изстрелването на ракетата си

Любопитно Преди 1 час

Решението за поредната отмяна на старта беше обявено по време на пряко предаване, което се излъчваше на сайта на компанията

Диана Григореску

От медицинска сестра в Канада до Hell’s Kitchen - историята на Диана Григореску (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Диана напуска Кухнята на Ада с противоречиви чувства - тъжна, че мечтата ѝ приключва и щастлива, че се връща при семейството си

Започва тридневно поклонение над тленните останки на аятолах Хаменей

Започва тридневно поклонение над тленните останки на аятолах Хаменей

Свят Преди 1 час

След края на поклонението ще бъде оповестено кога ще е погребението

<p>&quot;Паднах на земята, а устата ми се напълни с кръв&quot;: Мъж твърди, че е нападнат от бивш полицай</p>

"Паднах на земята, а устата ми се напълни с кръв": Мъж твърди, че е нападнат от бивш полицай и години наред чака справедливост

България Преди 1 час

Цветан Иванов бил обездвижен три месеца

„Златни години“ за Шакира и Абдула: Инвеститори спасиха пет лъва от евтаназия

„Златни години“ за Шакира и Абдула: Инвеститори спасиха пет лъва от евтаназия

Любопитно Преди 1 час

Групата е пуснала призив за групово финансиране за хранене и обгрижване на петте лъва

Apple показа най-мощните си процесори и лаптопи досега

Apple показа най-мощните си процесори и лаптопи досега

Технологии Преди 1 час

Американският ИТ гигант пусна новото поколение на процесорите си М5 в техните върхови форми - M5 Pro и M5 Max, които предоставя максимум изчислителна мощ за устройствата ѝ. Първите, които ще се възползват са новите лаптопи MacBook Pro

Виктор Папазов се закле като депутат от "Възраждане"

Виктор Папазов се закле като депутат от "Възраждане"

България Преди 1 час

Депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на Славчо Крумов

„Баща ми е роден там“: Тръмп обърка произхода на баща си пред германския канцлер

„Баща ми е роден там“: Тръмп обърка произхода на баща си пред германския канцлер

Свят Преди 1 час

Тръмп и германският канцлер Фридрих Мерц разговаряха с репортери от Овалния кабинет след дълго планирана двустранна среща в Белия дом

<p>Бербатов и министър Игнатов обсъдиха: Физкултурните салони в училищата да са отворени след часовете</p>

Димитър Бербатов и министър Игнатов обсъдиха: Физкултурните салони в училищата да са отворени след учебните часове

България Преди 1 час

Двамата разговаряха за развитието на масовия спорт сред деца и ученици

<p>Иранска балистична ракета е поразила американската база &quot;Ал Удейд&quot;</p>

Катар: Иранска балистична ракета порази американската база "Ал Удейд"

Свят Преди 1 час

Министерството отбелязва, че при удара няма пострадали хора, но не става ясно дали има материални щети

Всичко от днес

От мрежата

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
1

На фона на тревоги и несигурност ново проучване дава прогноза за всичко хубаво

sinoptik.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg

Шакира отново е влюбена: сърцето ѝ принадлежи на 15 години по-млад актьор

Edna.bg

Григореску от Hell’s Kitchen: Червените не са отбор! Има само скандали, викове и крясъци! (ВИДЕО)

Edna.bg

Лудогорец готви мащабен отбор за следващия сезон, взима халф за 3 млн. евро

Gong.bg

Симеоне разкри какво е казал на Флик след мача

Gong.bg

Андрей Гюров: Имаме достатъчни запаси от горива, няма да допуснем изкуствена паника

Nova.bg

CNN: Опозиционни сили подготвят наземна операция срещу Иран в следващите дни

Nova.bg