Петър Карабоев с "най-зловещата история": Има 4 сценария на кризата в Близкия изток

Журналистът очерта три ключови проблема, които Иран създава в региона

4 март 2026, 09:03
И ма четири сценария за развитие на конфликта в Близкия изток, а Тръмп ще се оттегли в близко бъдеще, тъй като не обича дългите военни операции. Така журналистът от „Дневник“ Петър Карабоев коментира в студиото на NOVA ескалацията на напрежението между САЩ, Израел и Иран. Според него ситуацията е „изключително мъглява“, а целите на военните действия остават неясни.

„В този момент ние не знаем защо беше започната тази война, нито каква е крайната цел. Самият Тръмп казва всякакви неща. Мисля, че го прави интуитивно, оставяйки си всички врати отворени“, заяви Карабоев. По думите му във Вашингтон се смениха 4-5 версии, което не е особено изненадващо за администрацията на президента.

Журналистът очерта три ключови проблема, които Иран създава в региона. „Първо: ядрената програма - на аятоласите не трябва да се позволява да имат бомба. Второ: балистичните ракети: това е средството, с което да доставиш атомна бомба, но и да можеш да тероризираш района в широк обсег. Част от ракетите имат обсег до България. Третият фактор е т.нар. прокси мрежа. „Хизбула“, палестински, шиитски организации - използват ги за тероризъм“, отбеляза Карабоев.

Според него има поне четири сценария за развитие на кризата. „В единия край на спектъра - нищо не става. Режимът успява да се възстанови, макар и обезглавен. В другия край е най-зловещата история - кървав разпад и гражданска война, която би засегнала пряко и Европа с нова бежанска вълна от 93-милионна държава. Най-вероятният сценарий обаче е Тръмп да се оттегли в обозримо бъдеще, тъй като той не е известен като любител на дълги военни операции и ще избере нещо, което да обяви за победа. При този вариант ще бъде да премахнат старият елит", коментира журналистът.'

Карабоев коментира и блокадата на Ормузкия проток и отражението ѝ върху световните цени на петрола. „Щетите са големи и ще продължават да се трупат“, заяви той кратко.

„Достатъчно е три танкера да бъдат взривени и потопени. Всички останали ще се изплашат. Цената на транспортирането отива 4-5 пъти нагоре“, предупреди журналистът.

Той подчерта, че през протока не минава петрол за Америка, а основно за Азия и Европа. „Как изкарвате от Персийския залив петрол? Няма друг начин“, каза Карабоев.

Според него европейският интерес е колкото може по-бързо да спрат сраженията и да се намери път за дипломацията.

„Режимът е притиснат до стената. Със сигурност трябва да се преизобрети по някакъв начин и това е интересът на Европа“, каза Карабоев.

Откриха човешки кости край село Понор
