Какво се случи в Прага? Убиецът бил разследван за три убийства преди стрелбата в университета

У жасът и паниката в залите за лекции, коридорите и стълбищата на историческата сграда на факултета по изкуствата на Карловия университет в Стария град на Прага се разразиха за 21 минути, съобщи Би Би Си

Сега чехите осъзнават, че убийствата на стрелеца от Прага не са започнали там.

Преди Давид Козак да остави 14 души мъртви в университета, той застреля баща си по-рано същия ден, а сега е разследван и за убийството на друг мъж и двумесечната му дъщеря в гора в източните покрайнини на Прага преди седмица.

Тези убийства в следобеда на 15 декември, шокираха страната. И въпреки че името на стрелеца фигурираше в списъка на заподозрените, този списък беше дълъг.

В продължение на дни полицията претърсваше Клановицката гора, след като свидетел чу изстрели.

"Бяха останали дни до откриването на стрелеца от гората", заяви директорът на полицията в Прага Петр Матейчек след стрелбата в университета.

В момента се извършват балистични тестове и ако те потвърдят, че 24-годишният студент е убиецът, той ще е оставил след себе си следа от 17 жертви за седем дни.

Полицията е подложена на критики за справянето си с нападението в университета, но тя твърди, че е работила 24 часа в денонощието по убийствата в гората и не е могла да предвиди какво ще се случи в центъра на града.

"Не разполагаме с конкретни доказателства или информация защо е решил да направи нещо толкова ужасно", заяви министърът на вътрешните работи Вит Ракусан.

Той не е имал криминално досие, не е упражнявал насилие в миналото. По-рано тази година е спечелил награда за бакалавърска работа от Полския институт в Прага.

Повече от два часа и половина преди да започнат престрелките в университета, полицията за първи път е получила сигнал за престъпление в Хостун, село на 20 км западно от столицата.

В 12:26 ч. местно време жена се обадила в полицията, за да съобщи, че приятелят ѝ е изпратил SMS, в който казва, че ще отнеме живота си, и от тогава не отговаря на обажданията ѝ, съобщи полковник от полицията Войтех Мотика.

Шестнадесет минути по-късно те установили, че той се е отправил към Прага, а около 13:00 ч. в Хостун е намерено тялото на мъж - бащата на стрелеца.

Полковник Мотика заяви, че в къщата е намерено устройство, което може да е бомба.

В 13:15 ч. е започнало общонационално издирване на изчезналия студент, а в 13:27 ч. полицията в Прага е била помолена да издири въоръжен заподозрян, за когото се предполага, че се намира във факултета по изкуствата в Прага.

Факултетът обаче разполага с няколко обекта и в емблематичната сграда на площад Ян Палах, близо до река Вълтава, не са изпратени полицейски части. Вместо това всички те бяха изпратени на улица "Целетна", на няколко минути пеша в Стария град, и започнаха да евакуират сградата в 14:22 ч.

Трябваше ли всички да отидат в един факултет, вместо да се разпръснат? Министърът на вътрешните работи заяви, че към този момент са нямали данни за други застрашени лица, освен за самия стрелец, за когото им е казано, че щял да присъства на лекция.

Малко преди 15:00 ч. е съобщено за стрелба от по-голямата сграда на факултета на площад "Ян Палах".

В този момент Дейвид Вихнар, асистент по литература, описа как се е качил на горния етаж с асансьора, след което е останал блокиран за 15 минути с изгасено осветление, докато около него са се чували изтрели.

Междувременно полицията съобщи, че от първия сигнал в 14:59 ч. до влизането в сградата са изминали четири минути. Първите полицаи на мястото на инцидента са носели пистолети.

Дейвид Вихнар описа как трима въоръжени офицери му казали да легне с лице надолу на земята. "В ъгъла се беше сгушил още един човек, който ми каза: "На покрива има стрелец", - разказа той.

Кадри от полицията показват как въоръжени служители в защитно облекло се изкачват по стълбите на факултета, влизат в класните стаи и се качват на балконите. Много от студентите са успели да се барикадират вътре.

В една от стаите се вижда как полицията оказва помощ на някои от жертвите на стрелеца, а един от тях се изнася от сградата на носилка.

Сред убитите е и видният музиколог Ленка Главкова, която е специализирала в областта на средновековната музика. Само час преди това тя е изпратила имейл до свой колега относно плановете за музикалния фестивал "Пролет в Прага" през май следващата година.

Стрелецът е имал разрешително за осем оръжия, въпреки че все още не е ясно колко от тях е носил със себе си в сградата.

Не е известно как е успял да се сдобие с такъв голям арсенал, а министърът на вътрешните работи твърди, че е можел да убие много повече студенти.

Директорът на полицията в Прага Петр Матейчек заяви, че е бил във факултета по време на нападението и е бил шокиран от "невероятните" купчини боеприпаси по коридорите. Как е успял да внесе оръжията и боеприпасите си в сградата, е част от разследването.

Към 15:11 ч. нападателят е бил на покрива и е открил огън, а на полицията е отнело време да го достигне.

През следващите девет минути се вижда как учениците се опитват да се спасят, като някои от тях скачат от горния перваз на долния етаж.

Трима души на земята са ранени, като стрелецът се насочи към полицейска кола и друг автомобил.

Един от мъжете, снимащи от земята, изкрещява, опитвайки се да отвлече вниманието на мъжа от учениците, които се опитват да избягат. "Аз съм тук, стреляйте тук, елате тук!".

Prague gunman killed himself on roof as police approached



В 15:20 ч. стрелецът е бил мъртъв: видял е, че идват въоръжени полицаи, и е обърнал оръжието срещу себе си, казаха от полицията.

Отнело им известно време да обезопасят сградата, но в крайна сметка учениците били изведени на безопасно място с вдигнати ръце като предпазна мярка.

Четиринадесет студенти и служители изгубиха живота си при нападението срещу Карловия университет: 13 бяха убити в сградата, а друг почина по-късно в болница. Двадесет и пет други бяха ранени.

По чешки данни една от жертвите е загинала, падайки от сградата, а други също са били ранени при опит за бягство