13 са жертвите на стрелбата в Чехия, ранените са 25

13 са жертвите на масовата стрелба в Карловия университет. Извършителят се е самоубил, когато полицаите го доближили. Така загиналите стават общо 14. Ранените са 25, няколко от тях са тежко пострадали. На 23 декември е обявен ден на траур, пише NOVA.

Разследването на полицията показа, че същият нападател може да е извършил още тежки престъпления преди атаката срещу университета.

At least 14 killed in Prague shooting

Чехия затегна сигурността около всички училища и обществени сгради. Карловият университет отмени всичките си лекции днес. Масовата стрелба в четвъртък беше най-тежкото подобно престъпление в историята на страната. Това беше повод за обявяването на национален траур на 23 декември.

„Усещането е странно, неприятно и тежко. Аз водя лекции в друг факултет на Карловия университет и изживявам станалото много силно. Ужас, който трудно можеш да опишеш с думи”, заяви Иржина Вацкова, преподавател в Карловия университет.

Божана Нишева е преподавател в Карловия университет. Чула е изстрелите, минала е през блокираната от полицията зона. Казва, че сред убитите и ранените има познати за нея имена.

„Следя форумите на Философския факултет, където се издирват млади хора. Повечето от тях, немалка част, са първи курс студенти. Видях и имена на свои колеги, на една от доайените на бохемистиката, за която студентите пишат, че е в болница, че е ранена”, казва Божана Нишева.

Не може да се разбере какви са мотивите на 24-годишния извършител. Той е бил студент в същия факултет, имал е добри оценки. На негово име се води разрешително за притежание на оръжие. Властите казаха, че нападателя не е имал полицейско досие.

„Във факултета всички сме тясно свързани. Специалностите ни имат общи курсове. Практически няма разлика между тези студенти и нас. Наричаме ги колеги и състуденти и наистина сме едно”, казва студентът Даниел Броз.

BREAKING: A photo of Prague gunman David Kozak has been released.



