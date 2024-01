Какво представлява A-50? Руският разузнавателен самолет за 300 млн. долара, свален над Азовско море

У краинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили два руски командни самолета над Азовско море, предаде АФП.

"Благодаря на военновъздушните сили за тази перфектно планирана и изпълнена операция в района на Азовско море", заяви Валерий Залужний, главнокомандващ на украинската армия.

Според Киев са унищожени А-50 - самолет за откриване, наблюдение и управление на въздушното пространство, и Ил-22 - самолет, който се използва и като команден пункт. Украинската армия обаче не уточни как са били свалени тези самолети.

Тези самолети се използват за разузнаване, идентифициране на цели и координация на войските.

Говорителят на Кремъл заяви, че не може да коментира поради липса на информация по темата.

"Не разполагаме с информация по този въпрос“, каза Дмитрий Песков, преди да се позове на руското министерство на отбраната, което по принцип не съобщава за загубите и неуспехите си.

Русия неведнъж е претендирала за въздушно превъзходство над Украйна, но в действителност то никога не е било постоянно.

В продължение на почти две години западната военна помощ укрепваше и противовъздушната отбрана на Украйна, за да предпази страната от залповете от ракети и дронове, които Русия изпраща почти ежедневно над украинските градове.

Директорът на украинската агенция за военно разузнаване твърди, че в неделя Киев е свалил ценен руски самолет за ранно предупреждение и контрол А-50 "Шмел" над Азовско море, което би било сериозен удар по възможностите на Москва за въздушно разузнаване, пише в свой анализ Newsweek.

Свалените самолети коментира и Кирило Буданов, началник на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната, заяви пред The War Zone в понеделник, че украинските сили са унищожили А-50 и са повредили въздушен команден пункт Ил-22М. Newsweek не е в състояние да провери независимо съобщенията и се е свързал с руското министерство на отбраната по електронната поща, за да поиска коментар.

A-50 - наречен "Бъмбълби" и получил в НАТО името "Mainstay" - функционира като система за предупреждение и контрол във въздуха (AWACS). Произвежда се от производителя Beriev и влиза в експлоатация в средата на 80-те години на миналия век. Щабът и производствените мощности на Beriev са съсредоточени в близост до град Таганрог, на северния бряг на Азовско море.

Ukraine said it had destroyed a Russian Beriev A-50 spy plane and an Ilyushin Il-22 airborne command post in the Sea of Azov areahttps://t.co/vwohGRwoS3