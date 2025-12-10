Зеленски: Китай задълбочава връзките си с Русия във военния сектор

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, след като се запозна с доклад на ръководителя на разузнавателната служба на Украйна, че Китай предприема стъпки за засилване на сътрудничеството с Русия, предаде Ройтерс.
Зеленски: Китай доставя оръжие на Русия
„Отбелязахме, че Китай предприема стъпки за засилване на сътрудничеството с Русия, включително във военно-промишления сектор“, написа той в социалната мрежа „Екс“. „Партньорските разузнавателни служби имат подобна информация“, добави Зеленски.
