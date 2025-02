Зеленски се похвали с "добър резултат" на фронтовата линия

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски се похвали с „добрия резултат“ на фронтовата линия във вечерното си видеообръщение, но не предостави повече подробности, предаде Ройтерс.

Президентът обаче похвали действията на 425-и отделен щурмови полк, като намекна, че акцията се е състояла близо до град Покровск.

„Има добър резултат“, каза Зеленски. „Би било неуместно да описвам географията. Няма да го правя политическо, но искам да поздравя момчетата от 425-и отделен щурмови полк. Вашата сила явно има значение. Браво!“, добави той.

Руските сили настъпват към Покровск от седмици като част от устойчивия си напредък в Донецка област в Източна Украйна, където превзеха редица села.

Руското министерство на отбраната снощи обяви превземането на селището Водяне Друге, североизточно от Покровск.

