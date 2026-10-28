Нападение с ножове в израелското посолство в Белград, Сърбия обяви най-високата степен на терористична заплаха

Т ерористично нападение срещу служител на сръбската жандармерия, охраняващ посолството на Израел в Белград, е извършено 15 минути след полунощ. Нападателят е бил убит от жандармериста при самоотбрана, а охранителят е получил порезна рана по лицето. Това съобщи вицепремиерът и министър на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич, цитиран от местните медии.

(VIDEO) TERORISTIČKI NAPAD U BEOGRADU Mladić sa DVA NOŽA napao pripadnika Žandarmerije kod ambasade Izraela: Dačić odmah proglasio crven stepen opasnosti #vesti #hronika #teroristickinapadi #beograd #ambasadaizraela https://t.co/318PNLWpRD — Blic (@Blic_online) October 28, 2026

По думите му нападателят е бил непълнолетен, за когото има подозрения, че е от град Шабац. Той се нахвърлил върху жандармериста с два ножа, като извикал „Аллах акбар“.

„Припадникът на жандармерията при самоотбрана ликвидира нападателя“, заяви Дачич, цитиран от сръбския вестник „Телеграф“. Министърът уточни, че служителят на реда е получил порезна рана, но състоянието му е добро.

След нападението Дачич разпореди повишаване на нивото на терористична заплаха в Сърбия до най-високата степен - червено ниво.

„Имайки предвид, че терористичният акт е извършен на наша територия, като министър на вътрешните работи повиших нивото на опасност от тероризъм до най-високото възможно равнище, тоест до червено ниво“, посочи той.

Мярката предвижда засилен контрол и по-видимо полицейско присъствие на места със специално значение за сигурността. Сред тях са ключови инфраструктурни обекти и райони, в които се събират голям брой хора.

Jedno lice je ubijeno kada je ispred ambasade Izraela u Beogradu sa dva noža napalo pripadnika Žandarmerije https://t.co/UdlR8bDbQ0 — Vreme (@NedeljnikVreme) October 28, 2026

Службите са следили нападателя

Според Дачич сръбските служби са следили действията на нападателя и са установили, че той е бил привърженик на терористичната организация „Ислямска държава“. По думите на министъра в профила си в Instagram младежът е публикувал черно знаме и символи на групировката.

Самоличността на нападателя все още не е официално установена, а разследването продължава. Засега няма публично оповестени подробности дали той е действал сам, или е имал съучастници.

Дачич съобщи, че заедно с директора на полицията генерал Драган Василевич е посетил ранения жандармерист в болницата. По думите му служителят се чувства добре и се очаква да бъде изписан още днес.