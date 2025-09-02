Путин към Вучич: Готови сме за съвместна работа

Свят

2 септември 2025, 17:10
Източник: EPA/БГНЕС

З а Сърбия е от изключително значение сътрудничеството с Русия на най-високо ниво, особено в сферата на енергетиката.

Това заяви сръбският президент Александър Вучич в началото на днешната си среща с президента на Руската федерация Владимир Путин, която се провежда в Пекин, предаде БГНЕС.

„Надявам се, че ще имаме възможност не само да запазим, но и да подобрим някои аспекти на сътрудничеството. Енергетиката е за нас изключително важна област и доставките на газ са от особено значение за нас“, заяви президентът на Сърбия. Той каза още, че благодарение на нефтопровода, който се изгражда съвместно с Унгария, Сърбия ще може допълнително да развие сътрудничеството си с Русия в енергийния сектор.

Протести и полиция в Сърбия

„Всички руски компании са добре дошли, включително РЖД, Росатом и много други, които биха желали да участват в инфраструктурни проекти в Сърбия“, подчерта Вучич, цитиран от сръбския официоз „Политика“.

От своя страна Путин заяви, че „Москва с уважение гледа на независимата ориентация на Сърбия“.

„Готови сме за съвместна работа. Надявам се, че ще можем да разговаряме по-подробно за икономическото сътрудничество“, каза Путин и обяви, че до края на годината ще се проведе нова сесия на Смесения комитет за търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество между Сърбия и Русия.

Вучич и Путин ще обсъдят широк спектър от теми – от енергетика и доставки на енергийни ресурси до съвместни инфраструктурни проекти и общите двустранни отношения между Сърбия и Русия.

Вучич готви среща на високо равнище с Русия

Президентът на Сърбия ще се срещне вдругиден в Пекин и с президента на Китай Си Дзинпин. Очаква се тази среща да даде нов тласък за развитието на всеобхватното стратегическо партньорство между Сърбия и Китай.

Източник: БГНЕС    
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 2 дни
