Ще седнат ли Путин и Зеленски на масата на преговорите? Тръмп обяви, че се подготвя среща

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че среща между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски ще бъде организирана „много скоро“. По думите му разговорите могат да доведат до значителен напредък в усилията за прекратяване на войната в Украйна.

„Съвсем скоро ще бъде организирана среща и мисля, че може да се постигне голям напредък“, каза Тръмп пред репортери.

Тръмп се срещна със Зеленски в Ню Йорк

Изявлението идва на фона на подновените дипломатически усилия на Вашингтон за възобновяване на мирните преговори между Киев и Москва. Войната, започнала с пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., продължава вече повече от четири години.

Преговори през ноември в ОАЕ

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 23 октомври, че преговорните екипи на Украйна, САЩ и Русия са се договорили да проведат тристранни разговори в Абу Даби през първата половина на ноември. Целта е да бъдат възобновени преговорите за прекратяване на войната, а Киев се надява техническите разговори да проправят път към среща на лидерите.

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„Трябва да преминем от тристранни преговори на техническо ниво към среща на лидерите, защото ключовите въпроси могат да бъдат решени само на най-високо равнище“, заяви Зеленски.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също потвърди, че разговорите са планирани за първата половина на ноември в Обединените арабски емирства. Все още обаче не е обявена окончателна дата за евентуална среща между Путин и Зеленски.

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Трудни преговори въпреки дипломатическите усилия

Путин многократно е отхвърлял възможността за лична среща със Зеленски. Москва настоява за условия, които включват териториални отстъпки от страна на Украйна, докато Киев заявява, че всяко мирно споразумение трябва да предвижда надеждни гаранции за сигурността му.

Тръмп се върна в Белия дом през януари 2025 г. с обещанието да сложи край на войната за 24 часа. Въпреки водените от САЩ дипломатически усилия до момента не е постигнато всеобхватно мирно споразумение.

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През последните седмици Вашингтон поднови опитите да върне Русия и Украйна на масата за преговори. Въпреки това остават сериозни разногласия по ключови въпроси, включително териториите и бъдещите гаранции за сигурността на Украйна.