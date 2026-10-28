Навреме за Хелоуин: Астрономи откриха първата "зелена" звезда, родена от космически канибализъм

М акар да изглеждат като блестящи бели точици в кадифената тъмнина на нощта, звездите рядко са чисто бели. Космосът е изпъстрен с червени, сини, жълти и оранжеви гиганти. Найнакрая обаче астрономите откриха голямото изключение от правилата на физиката - звезда, която свети в „забранения“ за космоса зелен цвят.

Астрофизикът Марк Холандс от университета в Уорик (Великобритания) и неговият екип установиха, че мъртвото бяло джудже WD J1330+6435 свети в призрачен, електриковозелен нюанс (тип „шартрьоз“).

„Изглежда, тези изключително плътни мъртви звезди могат да възпроизвеждат цветове, които никой не е очаквал. Представете си да стоите на чужда планета и да гледате към зелена звезда в небето - звучи като истинска научна фантастика“, споделя Холандс.

Защо звездите принципно не могат да бъдат зелени?

Цветът на една нормална звезда се определя от нейната температура. По-горещите излъчват по-къси и сини вълни, а по-хладните - по-дълги и червени. Дори когато една звезда излъчва най-много светлина в зеления спектър, тя винаги изглежда бяла или жълта за човешкото око, защото смесва и останалите цветове около него.

Something in this dead star's atmosphere soaks up other colors, leaving a ghostly green glow behind. Learn more: https://t.co/LVgAtUQRsf https://t.co/fk3yxrSCRt — ScienceAlert (@ScienceAlert) October 26, 2026

Бялото джудже WD J1330+6435 обаче е остатъчно ядро от угаснала звезда. Нейната маса е близка до тази на Слънцето, но е събрана в обем с размерите на Земята. Гравитацията ѝ е толкова гигантска, че атмосферата ѝ е милиони пъти по-плътна от слънчевата.

Космически зомби канибализъм

При тази невероятна плътност натрупването на химични елементи променя начина, по който звездата абсорбира светлината:

Натрият в атмосферата на звездата поглъща целия оранжев и жълт спектър.

Калцият блокира виолетовите нюанси.

В резултат на това блокиране зелената светлина „се освобождава“ и става единствената, която преминава и се вижда с просто око.

Но историята има и своя мрачен, холивудски обрат. Елементите, които придават този необичаен цвят на звездата, са останки от нейните собствени планети, които тя е погълнала след смъртта си.

Освен натрий и калций, астрономите са открили и литий - сигурен знак за скалист материал от планети, погълнати от звездата канибал. Подобно на истинско космическо зомби, лицето на звездата е оцветено в зелено като доказателство за нейните „престъпления“.

Учените вярват, че това откритие ще даде тласък на нова и вълнуваща област в астрономията - некропланетологията (изучаването на останките от унищожени планетни системи).