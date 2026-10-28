След като 10-годишно момче почина в „Пирогов“: Семейството търси отговори

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10-годишно момче почина в столичната спешна болница „Пирогов“, след като паднало от трактор в Етрополе. Инцидентът е станал на 24 октомври. Родителите на детето настояват да разберат какво се е случило и дали на сина им е била оказана навременна и адекватна медицинска помощ.

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Семейството твърди, че след пристигането на момчето в „Пирогов“ се е наложило да чака близо два часа за преглед. Родителите поставят въпроси и за действията на медицинските екипи след постъпването му в болницата.

Детето първо било откарано в Етрополе

На 24 октомври момчето било с баща си в Етрополе, когато паднало по гръб от трактор. Детето било откарано в местното спешно отделение, където лекарите извършили първоначален преглед и обработили нараняванията му.

„Закарахме го в Спешното в Етрополе. Веднага докторите взеха мерки, направиха му оглед на мястото, където беше паднало. Нямаше притеснения за счупване, промиха го. Пратиха ни в „Пирогов“, за да бъдат и те, и ние спокойни, че няма нищо счупено“, разказва майката Лазарина Генчева пред NOVA.

По думите на семейството лекарите в Етрополе не установили основания за сериозно притеснение, но решили да насочат детето към столичната спешна болница. Родителите твърдят, че екипът предварително уведомил колегите си в София за предстоящото пристигане на момче след инцидент.

Родителите твърдят, че чакали близо два часа

Детето пристигнало в „Пирогов“ в 12:53 ч. Според родителите в този момент то било контактно и в стабилно състояние. Те обаче твърдят, че не било прегледано веднага и се наложило да чакат продължително време пред кабинет.

„Нямаше доктор, който да ни поеме. Пред 204-ти кабинет чакахме два часа. Много хора имаше пред нас, а само ние бяхме с носилка по спешност. Чукаме на доктора, а той казва: „Нищо не мога да направя, чакате си реда“, разказва майката.

Бащата на момчето Евгени Николов твърди, че накрая сам се обърнал към останалите пациенти с молба да отстъпят реда си на детето.

„Отидох и ги питах: „Може ли да минем преди вас?“. Всички се възмутиха защо не е вкарано детето“, спомня си той.

По думите на майката дори след чакането имало неяснота къде точно трябва да бъде прегледан синът ѝ.

„Впоследствие не можаха да се разберат къде да вкарат детето ми. През това време то беше получило кръвоизлив в стомаха“, твърди Лазарина Генчева.

Това са твърдения на родителите, чиито обстоятелства предстои да бъдат изяснени от проверката и разследването.

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Детето било откарано в операционната

След преглед в травматологията момчето било насочено към шокова зала, а след това и към операционната. Родителите разказват, че не са получили достатъчно информация за предприетите медицински действия и за състоянието на детето по време на интервенцията.

„Не знаем. Никой нищо не ни казва до ден-днешен. Даже се съмняваме, че е опериран“, споделят двамата.

Докато момчето било в операционната, семейството получило обаждане, че е настъпило усложнение.

„Казаха ми: „Случи се нещо лошо“. Попитах доктора: „Как е детето, живо ли е?“. Отговори ми: „За съжаление, почина“, разказва майката.

По-късно родителите научили, че детето е имало тежка кръвозагуба и разкъсана артерия. Те поставят въпроса дали по време на операцията е присъствал съдов хирург и дали липсата на такъв специалист, ако бъде потвърдена, е повлияла на изхода от лечението.

Причините за смъртта и обстоятелствата около оказаната медицинска помощ трябва да бъдат установени от компетентните органи.

Министерството на здравеопазването проверява случая

От „Пирогов“ не предоставиха коментар по случая днес. Ден по-рано от лечебното заведение заявиха, че медицинските екипи са направили всичко възможно, за да спасят детето.

Министерството на здравеопазването извършва проверка на обстоятелствата около смъртта на 10-годишното момче. Паралелно се води и разследване.

Родителите очакват резултатите от назначената аутопсия, които трябва да помогнат за изясняване на причините за фаталния изход. Те настояват да получат отговори за последните часове от живота на сина си и да разберат дали медицинската помощ е била оказана своевременно и в съответствие със състоянието му.