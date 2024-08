Какво може да означава за нас решението за монопол на Google?

С ветът на технологиите приема решението на американски съдия, според което Google незаконно монополизира онлайн търсенето и свързаните с него реклами.

Четири години бяха необходими, за да се стигне до този момент, а неизбежното обжалване от страна на собственика на Google - Alphabet, означава, че съдебният процес вероятно ще продължи още известно време.

(Видеото е архивно: Google проговори и на ромски език)

Но вече се обмислят потенциалните последици от решението на съдията, вариращи от парични глоби до други, по-сложни средства за защита.

Правителството на САЩ иска конкретно "структурно облекчение" - така че как би могло да изглежда то?

Разпадане на групата

Най-острият вариант би бил да се изиска от Google да се раздели на по-малки части - ход, който американските служители не изключват.

Google е много повече от просто търсене.

