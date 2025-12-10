Свят

Папа Лъв XIV: Мирен план за Украйна без Европа е нереалистичен

Папата отбеляза, че единството на Европа е много важно, „особено в този случай“

10 декември 2025, 09:06
Папа Лъв XIV: Мирен план за Украйна без Европа е нереалистичен
Володимир Зеленски и папа Лъв XIV   
Източник: БТА/AP

П апа Лъв XIV заяви, че Европа трябва да играе централна роля в усилията за слагане край на войната в Украйна и предупреди, че „всеки мирен план, който изолира европейците, е нереалистичен“, предаде агенция Ройтерс.

Говорейки вчера пред журналисти, броени часове след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски в резиденцията си в замъка Гандолфо край Рим, папата отбеляза, че единството на Европа е много важно, „особено в този случай“, и призова лидерите да използват тази прекрасна възможност да работят заедно за справедлив мир.

„Войната е в Европа“, каза той и подчерта, че гаранциите за сигурност трябва да включват Европа. Той изрази съжаление, че „не всички разбират това“ но призова европейските страни да бъдат част от преговорите за прекратяване на близо четиригодишния конфликт.

Изказването му изглежда беше укор към американския президент Доналд Тръмп, чиято администрация очерта рамка за постигане на мир с Москва, която първоначално изключваше европейско участие.

Запитан за плана на Тръмп, папата каза: „Бих предпочел да не коментирам това. Не съм чел целия текст. За съжаление някои части от него, които видях, бележат огромна промяна в това, което в течение на много години беше истински съюз между Европа и САЩ“.

Папата заяви, че последните забележки (на Тръмп - бел. ред.), насочени към Европа, заплашват да отслабят връзки, които остават ключови. „Мисля, че те се опитват да разрушат съюз, който според мен е много важен днес и в бъдеще“, отбеляза той.

Запитан дали е възможно в отговор на поканата на Володимир Зеленски да посети Киев, папа Лъв ХІV каза: „Надявам се. Не знам кога – трябва да бъдем реалисти за тези неща. Може би това ще стане“.

По темата

Източник: БТА/Десислава Иванова    
папа Лъв XIV война в Украйна Европа мирен план Доналд Тръмп Володимир Зеленски единство на Европа преговори за мир съюз Европа САЩ гаранции за сигурност
