Истории на чудото: Най-недоносените бебета, които пренаписаха рекордите на Гинес

Р аждането може да е едно от най-древните явления на Земята, но то никога не спира да удивлява и вълнува.

В Книгата на рекордите на Гинес често откриваме истории, които разкриват колко вдъхновяващо може да бъде началото на живота.

Днес насочваме вниманието към невероятните разкази на родители и бебета, които са се противопоставили на всички трудности със смелост, упоритост и немалко чудеса.

Happy World Prematurity Day to all miracle babies and preemie parents around the world

Но какво всъщност означава преждевременно раждане?

Тъй като нормалният гестационен период е около 42 седмици, терминът се използва за бебета, родени живи преди завършването на 37-та гестационна седмица. Според гестационната възраст преждевременното раждане се разделя на: „изключително преждевременно“ (под 28 седмици), „много преждевременно“ (28 до под 32 седмици) и „умерено до късно преждевременно“ (32 до 37 седмици).

Преждевременните раждания могат да се случат по много различни причини, но едно е сигурно: ранният старт в живота сериозно застрашава шансовете за оцеляване на бебето. Дори след първите критични часове това може да има драматични последици за здравето и развитието му, особено в страни или среди с ограничен достъп до качествени медицински грижи.

Световната здравна организация (СЗО) от години защитава правата на тези малки, но смели бойци и техните семейства, подчертавайки огромната нужда от по-добри медицински грижи и по-силни системи за подкрепа.

Наш Кийн – най-недоносеното оцеляло бебе в историята

Наш Кийн, наричан с обич „Наш Картоф“ от родителите си Моли и Рандал, е „решително, любопитно и най-щастливото бебе, което ще срещнете“. Той е и рекордьор по оцеляване – най-недоносеното бебе в историята.

Роден през юли 2024 г., 133 дни по-рано, малкият Наш наскоро отпразнува първия си рожден ден, обграден от любовта на семейството си.

This is little Nash Keen.



He was born at just 21 weeks gestation and weighing a mere 10 ounces.



No clump of cells. No ball of tissue.



No clump of cells. No ball of tissue.

And Nash just earned the the Guinness World Record as the most premature baby to survive!

Този мъничък, но невероятно силен боец преодоля феноменални препятствия, за да достигне този важен етап. Роден в авангардния здравен център към Университета на Айова в Айова Сити, той идва на бял свят на впечатляващите 21 седмици гестационна възраст.

В здравното отделение на UI Моли Кийн и нейният новороден син получават изключителни грижи от болничния екип и неонатолога д-р Ейми Станфорд, която ръководи реанимацията на бебето.

Около него са кабели, а теглото му е по-малко от това на грейпфрут. Наш се бори упорито в първите часове. Незабавно е преместен в отделението за интензивно лечение на новородени ниво IV, където остава шест месеца, постигайки малък, но постоянен напредък.

Семейство Кийн, изпълнено с благодарност, отправя специални думи към медицинския екип: „Превърнахте едно страшно, стерилно пространство в нещо, което се усещаше като дом. Бяхте повече от медицински персонал“, споделя Моли. „Вие станахте наш народ, наше семейство.“

„Вниманието винаги е идвало от място на любов и подкрепа и за това сме изключително благодарни“, добавя тя.

Наш продължава редовните прегледи, за да се следи здравето и развитието му, а родителите споделят: „Емоционално е по толкова много начини: гордост, благодарност, дори известна скръб за това колко различно е било пътуването му. Но преди всичко се усеща като победа.“

Семейството им иска историята на Наш да вдъхнови други родители, изправени пред подобни трудности: „Искахме да дадем надежда на други семейства, вървящи по трудните медицински пътища, и да покажем какво е възможно дори при най-несигурните обстоятелства“, казват те.

„Наш не е просто рекордьор, той е крадец на сърца“, споделя Моли.

„Четиризначките на Обс“ – най-преждевременно родените четиризнаци в света

Запознайте се с Лейни, Кали, Ленън и Коен Брайънт – малки, но могъщи рекордьорки, със заразителна усмивка и огромна воля.

Наричани с обич „четиризначките на Обс“, тези четири бебета от Бирмингам, Алабама, влязоха в историята на Книгата на рекордите на Гинес на 31 май 2024 г. като най-преждевременно родените четиризнаци досега.

Преди тях този рекорд не бе променян цели три десетилетия.

Lainey, Kali, Lennon and Koen Bryant were born 115 days early at the University of Alabama at Birmingham Hospital in Alabama, USA.



Lainey, Kali, Lennon and Koen Bryant were born 115 days early at the University of Alabama at Birmingham Hospital in Alabama, USA.

The Quads and their proud parents Becca and Lavareis Bryant have made history.

Четиризнаци се раждат рядко, а бебетата Брайънт изненадват родителите си, Ребека „Бека“ и Лаварейс, появявайки се 115 дни по-рано.

Бека ражда чрез спешно цезарово сечение в болницата на Университета на Алабама в Бирмингам, на безпрецедентните 23 седмици и четири дни гестационна възраст.

За да посрещне уникалното предизвикателство, болницата събира екип от 30 специалисти – от експерти по майчино-фетална медицина до неонатолози. Процедурата е наблюдавана от д-р Айодеджи Сануси и първокласен медицински екип.

Най-дребната, Лейни, тежи едва 577 г – колкото малка ябълка. Следва Кали – 597 г.

Ленън тежи 647 г, а малко по-дребният Коен – 611 г.

Дори след първите критични часове бебетата се нуждаят от незабавна интензивна грижа. Те са настанени в отделение за неонатология ниво IV, където остават до декември 2024 г., получавайки специализирани грижи, вентилационна поддръжка и постоянно наблюдение.

Семейство Брайънт вече има три деца, преди да се появят четиризнаците.

Обръщайки се назад, Бека си спомня изпитанието, но и решимостта им като семейство: „Довеждаме четирима тук и си тръгваме с четирима. Всички трябва да се приберат.“

Днес рекордните „Quads of Aubs“ са здрава и щастлива група.

Всички живеят в дома си в Обърн, Алабама, заобиколени от любовта на родителите и по-големите си братя и сестри, докато продължават да растат и да опознават света.

През юни 2025 г. деветчленното семейство отпразнува първия рожден ден на четиризнаците с весело домашно парти.