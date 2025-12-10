Любопитно

Истории на чудото: Най-недоносените бебета, които пренаписаха рекордите на Гинес

Насочваме вниманието ви към невероятните разкази на родители и бебета, които са се противопоставили на всички трудности със смелост, упоритост и немалко чудеса

10 декември 2025
Истории на чудото: Най-недоносените бебета, които пренаписаха рекордите на Гинес
Р аждането може да е едно от най-древните явления на Земята, но то никога не спира да удивлява и вълнува.

В Книгата на рекордите на Гинес често откриваме истории, които разкриват колко вдъхновяващо може да бъде началото на живота.

Днес насочваме вниманието към невероятните разкази на родители и бебета, които са се противопоставили на всички трудности със смелост, упоритост и немалко чудеса.

  • Но какво всъщност означава преждевременно раждане?

Тъй като нормалният гестационен период е около 42 седмици, терминът се използва за бебета, родени живи преди завършването на 37-та гестационна седмица. Според гестационната възраст преждевременното раждане се разделя на: „изключително преждевременно“ (под 28 седмици), „много преждевременно“ (28 до под 32 седмици) и „умерено до късно преждевременно“ (32 до 37 седмици).

Преждевременните раждания могат да се случат по много различни причини, но едно е сигурно: ранният старт в живота сериозно застрашава шансовете за оцеляване на бебето. Дори след първите критични часове това може да има драматични последици за здравето и развитието му, особено в страни или среди с ограничен достъп до качествени медицински грижи.

Световната здравна организация (СЗО) от години защитава правата на тези малки, но смели бойци и техните семейства, подчертавайки огромната нужда от по-добри медицински грижи и по-силни системи за подкрепа.

  • Наш Кийн – най-недоносеното оцеляло бебе в историята

Наш Кийн, наричан с обич „Наш Картоф“ от родителите си Моли и Рандал, е „решително, любопитно и най-щастливото бебе, което ще срещнете“. Той е и рекордьор по оцеляване – най-недоносеното бебе в историята.

Роден през юли 2024 г., 133 дни по-рано, малкият Наш наскоро отпразнува първия си рожден ден, обграден от любовта на семейството си.

Този мъничък, но невероятно силен боец преодоля феноменални препятствия, за да достигне този важен етап. Роден в авангардния здравен център към Университета на Айова в Айова Сити, той идва на бял свят на впечатляващите 21 седмици гестационна възраст.

В здравното отделение на UI Моли Кийн и нейният новороден син получават изключителни грижи от болничния екип и неонатолога д-р Ейми Станфорд, която ръководи реанимацията на бебето.

Около него са кабели, а теглото му е по-малко от това на грейпфрут. Наш се бори упорито в първите часове. Незабавно е преместен в отделението за интензивно лечение на новородени ниво IV, където остава шест месеца, постигайки малък, но постоянен напредък.

Семейство Кийн, изпълнено с благодарност, отправя специални думи към медицинския екип: „Превърнахте едно страшно, стерилно пространство в нещо, което се усещаше като дом. Бяхте повече от медицински персонал“, споделя Моли. „Вие станахте наш народ, наше семейство.“

„Вниманието винаги е идвало от място на любов и подкрепа и за това сме изключително благодарни“, добавя тя.

Наш продължава редовните прегледи, за да се следи здравето и развитието му, а родителите споделят: „Емоционално е по толкова много начини: гордост, благодарност, дори известна скръб за това колко различно е било пътуването му. Но преди всичко се усеща като победа.“

Семейството им иска историята на Наш да вдъхнови други родители, изправени пред подобни трудности: „Искахме да дадем надежда на други семейства, вървящи по трудните медицински пътища, и да покажем какво е възможно дори при най-несигурните обстоятелства“, казват те.

„Наш не е просто рекордьор, той е крадец на сърца“, споделя Моли.

  • „Четиризначките на Обс“ – най-преждевременно родените четиризнаци в света

Запознайте се с Лейни, Кали, Ленън и Коен Брайънт – малки, но могъщи рекордьорки, със заразителна усмивка и огромна воля.

Наричани с обич „четиризначките на Обс“, тези четири бебета от Бирмингам, Алабама, влязоха в историята на Книгата на рекордите на Гинес на 31 май 2024 г. като най-преждевременно родените четиризнаци досега.

Преди тях този рекорд не бе променян цели три десетилетия.

Четиризнаци се раждат рядко, а бебетата Брайънт изненадват родителите си, Ребека „Бека“ и Лаварейс, появявайки се 115 дни по-рано.

Бека ражда чрез спешно цезарово сечение в болницата на Университета на Алабама в Бирмингам, на безпрецедентните 23 седмици и четири дни гестационна възраст.

За да посрещне уникалното предизвикателство, болницата събира екип от 30 специалисти – от експерти по майчино-фетална медицина до неонатолози. Процедурата е наблюдавана от д-р Айодеджи Сануси и първокласен медицински екип.

Най-дребната, Лейни, тежи едва 577 г – колкото малка ябълка. Следва Кали – 597 г.
Ленън тежи 647 г, а малко по-дребният Коен – 611 г.

Дори след първите критични часове бебетата се нуждаят от незабавна интензивна грижа. Те са настанени в отделение за неонатология ниво IV, където остават до декември 2024 г., получавайки специализирани грижи, вентилационна поддръжка и постоянно наблюдение.

Семейство Брайънт вече има три деца, преди да се появят четиризнаците.

Обръщайки се назад, Бека си спомня изпитанието, но и решимостта им като семейство: „Довеждаме четирима тук и си тръгваме с четирима. Всички трябва да се приберат.“

Днес рекордните „Quads of Aubs“ са здрава и щастлива група.

Всички живеят в дома си в Обърн, Алабама, заобиколени от любовта на родителите и по-големите си братя и сестри, докато продължават да растат и да опознават света.

През юни 2025 г. деветчленното семейство отпразнува първия рожден ден на четиризнаците с весело домашно парти.

Източник: Guinness World Records    
