Адвокатите на Жаир Болсонаро поискаха да бъде пуснат от затвора за спешна операция

Те искат разрешение той да бъде прехвърлен в болница в столицата Бразилия, за да се подложи на спешна двойна операция

10 декември 2025, 09:49
Адвокатите на Жаир Болсонаро поискаха да бъде пуснат от затвора за спешна операция
Източник: БТА

А двокатите на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, който беше осъден на 27 години затвор за опит за преврат, поискаха от Върховния съд да позволи клиентът им да влезе в болница, за да бъде опериран, показват документи, с които се е запознала Франс прес.

Жаир Болсонаро е приет в болница

"Всички нови документи, представени наскоро, [...] описват значително влошаване на здравословното състояние" на 70-годишния Болсонаро и изискват "незабавното му постъпване в болница".

Адвокатите искат разрешение той да бъде прехвърлен в болница в столицата Бразилия, за да се подложи на спешна двойна операция: "анестетичен блок на френичния нерв", за да спре упорито хълцане, и лечение на ингвинална херния.

Според медицинския доклад тези две интервенции изискват хоспитализация от пет до седем дни и обща анестезия.

Болсонаро, който беше поставен под домашен арест между август и ноември, влезе в затвора няколко дни преди насрочената дата заради опит да повреди електронната си гривна. Той се намира в централата на Федералната полиция в Бразилия. Поставен е в малка килия, оборудвана с минибар, климатик и телевизор, и има право два дни в седмицата да има свиждане с децата си и съпругата си.

Здравето на бившия президент на Бразилия се влошава

Бившият президент има трайни поражения, след като беше намушкан в стомаха по време на митинг от президентската кампания през 2018 г.

В молбата си адвокатите припомнят многобройните операции, на които той е трябвало да се подложи, последната - от април тази година.

Според медицински документи Болсонаро страда от рефлукс и пристъпи на хълцане, които са довеждали до задух и припадъци.

Оперираха бившия бразилски президент Жаир Болсонаро

Президент на Бразилия от 2019 до 2022 г., Болсонаро беше признат за виновен от Върховния съд по обвинения в заговор да остане на власт независимо от резултата от изборите през 2022 г., които в крайна сметка загуби на втория тур от левия си съперник Лула да Силва. Експрезидентът твърди, че е невинен и е жертва на политическо преследване.

Неговата защита внесе нова молба в края на ноември с искане за анулиране на процеса, след като Върховният съд отхвърли първата молба.

Източник: Десислава Иванова/БТА    
Жаир Болсонаро Бивш президент на Бразилия Опит за преврат Присъда затвор
