Евродепутати се готвят за нови вотове на недоверие срещу фон дер Лайен

О позиционните групи на Левицата и на "Патриоти за Европа" в Европейския парламент потвърдиха днес, че подготвят нови вотове на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Говорители на двете групи уточниха на пресконференция, че засега не е решено кога вотовете да се състоят, ако за тях се постигне необходимата предварителна подкрепа.

Говорители на групите от управляващото мнозинство - Социалисти и демократи, "Обнови Европа" и Зелените, не изразиха подкрепа за възможен втори вот на недоверие срещу Фон дер Лайен. Те отбелязаха, че решения по този въпрос още не са обсъждани, но настояха с процедурата да не се злоупотребява.

Председателят на ЕК бе водещ кандидат на Европейската народна партия в европейските избори миналата година. Фон дер Лайен оцеля при първия вот на недоверие на 10 юли тази година, внесен от румънски евродепутат от групата на Европейските консерватори и реформисти. В дебата по вота Фон дер Лайен заяви, че вносителите на искането да бъде отстранена от поста "разчитат на подкрепа от нашите врагове и са кукли на конци на Русия или на някой друг". Вотът по-рано тази година бе заради случая с липсващите текстови съобщения, разменяни между председателя на комисията и представител на производителя на ваксини "Пфайзер" за доставка на над един милиард дози за няколко милиарда евро при пандемията от COVID.