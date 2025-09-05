Свят

Евродепутати се готвят за нови вотове на недоверие срещу фон дер Лайен

Председателят на ЕК бе водещ кандидат на Европейската народна партия в европейските избори

5 септември 2025, 13:51
Кремъл: Възможна е нова среща между Путин и Тръмп

Кремъл: Възможна е нова среща между Путин и Тръмп
CNN: Тръмп и Путин отново са на едно мнение - Европа е виновна за застоя в усилията за мир в Украйна

CNN: Тръмп и Путин отново са на едно мнение - Европа е виновна за застоя в усилията за мир в Украйна
Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната

Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната
Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия

Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия
Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност

Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност
Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски

Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски
Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия

Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия
Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак на кожата

Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак на кожата

О позиционните групи на Левицата и на "Патриоти за Европа" в Европейския парламент потвърдиха днес, че подготвят нови вотове на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Говорители на двете групи уточниха на пресконференция, че засега не е решено кога вотовете да се състоят, ако за тях се постигне необходимата предварителна подкрепа.

Дебати в ЕП: Обсъждат вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

Говорители на групите от управляващото мнозинство - Социалисти и демократи, "Обнови Европа" и Зелените, не изразиха подкрепа за възможен втори вот на недоверие срещу Фон дер Лайен. Те отбелязаха, че решения по този въпрос още не са обсъждани, но настояха с процедурата да не се злоупотребява.

Внесоха вот на недоверие срещу Фон дер Лайен

Председателят на ЕК бе водещ кандидат на Европейската народна партия в европейските избори миналата година. Фон дер Лайен оцеля при първия вот на недоверие на 10 юли тази година, внесен от румънски евродепутат от групата на Европейските консерватори и реформисти. В дебата по вота Фон дер Лайен заяви, че вносителите на искането да бъде отстранена от поста "разчитат на подкрепа от нашите врагове и са кукли на конци на Русия или на някой друг". Вотът по-рано тази година бе заради случая с липсващите текстови съобщения, разменяни между председателя на комисията и представител на производителя на ваксини "Пфайзер" за доставка на над един милиард дози за няколко милиарда евро при пандемията от COVID.

Източник: БТА,  Николай Желязков    
Вотове на недоверие Урсула фон дер Лайен Европейска комисия Европейски парламент Опозиционни групи Политически групи Текстови съобщения Пфайзер
Последвайте ни

По темата

Трагедия в Габрово: 80-годишен шофьор помете и уби жена на пешеходна пътека

Трагедия в Габрово: 80-годишен шофьор помете и уби жена на пешеходна пътека

Коя е Мира Мурати: Жената, която отхвърли предложението за 1 милиард долара на Зукърбърг

Коя е Мира Мурати: Жената, която отхвърли предложението за 1 милиард долара на Зукърбърг

Тръмп: Русия отиде при

Тръмп: Русия отиде при "най-дълбокия, най-мрачен Китай"

Анджелина Джоли впечатли с нова прическа

Анджелина Джоли впечатли с нова прическа

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

pariteni.bg
10-те най-популярни представители на семейството на териерите

10-те най-популярни представители на семейството на териерите

dogsandcats.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 19 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 16 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 16 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 17 часа

Виц на деня

- Скъпи, ти мислиш ли си за мен? - Да, всеки ден, ама тая сутрин набързо, че щях да закъснея за работа...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нападнаха инспектори по труда с брадва при проверка на заведение

Нападнаха инспектори по труда с брадва при проверка на заведение

България Преди 32 минути

Инспекторите по труда са установили четири лица, работещи без трудов договор

Пожар в хотел в Арбанаси

Пожар в хотел в Арбанаси

България Преди 41 минути

Причините за произшествието тепърва ще се изясняват

Учител в Германия беше нападнат с хладно оръжие

Учител в Германия беше нападнат с хладно оръжие

Свят Преди 1 час

Нападателят е бил прострелян от полицията

Луиджи Манджионе e използван като модел за SHEIN

Луиджи Манджионе e използван като модел за SHEIN

Любопитно Преди 1 час

Гигантът в бързата мода започна разследване

Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе

Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе

България Преди 2 часа

Вследствие на побоя той загубил 1.5 л кръв

87-годишен мъж прогони крадци - "Тренирам с тежести всеки ден"

87-годишен мъж прогони крадци - "Тренирам с тежести всеки ден"

Свят Преди 2 часа

"Това, което направих, беше да сграбча китката ѝ, дръпнах цялото ѝ тяло и я блъснах в страничния отворен прозорец. Тя крещеше като луда"

„Граница през душите“ в „Темата на NOVA“

„Граница през душите“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Мерц изрази притеснение: Европа зависи от САЩ за войната в Украйна

Мерц изрази притеснение: Европа зависи от САЩ за войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

По думите му Европа не защитава интересите си адекватно

Концерт на гара Мездра: "Уикеда" и X-R@Y са сред групите

Концерт на гара Мездра: "Уикеда" и X-R@Y са сред групите

България Преди 2 часа

Ще участват и Ансамбъл „Мездра“, както и група за Стари градски песни "Мездрея"

Турция обвини Израел в дезинформация за атентат срещу израелски министър

Турция обвини Израел в дезинформация за атентат срещу израелски министър

Свят Преди 2 часа

Споменаването на Турция в някои медийни репортажи за заговор за убийство на израелски министър е резултат от умишлена дезинформационна кампания

<p>Kакво ще бъде времето на&nbsp;първия учебен ден</p>

Летни температури до 33 градуса: Kакво ще бъде времето на 15-и септември

България Преди 2 часа

Валежите ще останат оскъдни и локални – най-вече в планинските райони на Западна България, и то в началото на седмицата

<p>Михайлов: Военен завод &quot;Терем &ndash; Хан Крум&quot; има потенциал, но искат да го фалират</p>

Ивелин Михайлов: Военен завод "Терем – Хан Крум" има потенциал, но искат да го фалират

България Преди 3 часа

По думите му войната е сблъсък на техника и е важно тя да има къде да се ремонтира

<p>Здравният министър с подробности за инцидента, при който дете загина в Несебър</p>

Здравният министър с подробности за инцидента, при който дете загина след падане от парашут в Несебър

България Преди 3 часа

По случая първоначално бяха задържани трима, като в последствие двама бяха оставени в ареста

<p>Василев: Кандидатът ни за президент ще е срещу ГЕРБ, не общ</p>

Асен Василев: Кандидатът ни за президент ще е срещу ГЕРБ, не общ

България Преди 3 часа

Искаме да излъчим обща кандидатура за президент с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ, каза Асен Василев

<p>Разкриха от какво е починал паранормален изследовател след среща с Анабел</p>

Разкриха причината за смъртта на паранормален изследовател, починал след среща с обсебената кукла Анабел

Свят Преди 3 часа

Дан Ривера почина на 13 юли, един ден след събитие с участието на прочутата кукла

9-годишно момче е с фрактура след инцидент с тротинетка в Разград

9-годишно момче е с фрактура след инцидент с тротинетка в Разград

България Преди 3 часа

Пробите на шофьора на автомобила за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни

Всичко от днес

От мрежата

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg

11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

dogsandcats.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg

От Бъкингам съобщиха: Почина най-възрастният член на кралското семейство

Edna.bg

6 знака, че имате здравословен проблем, които устните разкриват

Edna.bg

Нова порция уволнения в ЦСКА?

Gong.bg

България U21 ще търси успешен старт по пътя към Европейското първенство

Gong.bg

Един от задържаните за побой на полицейски шеф от Русе – израснал без родители

Nova.bg

Пожар пламна в хотел в Арбанаси

Nova.bg