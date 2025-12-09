Свят

Над 20 ранени при мощното земетресение в Япония, предизвикало цунами

Вълните достигнаха височина от 70 см в райони на населени места по тихоокеанското крайбрежие на страната

9 декември 2025, 07:29
Украйна изпраща преработен мирен план на САЩ

Украйна изпраща преработен мирен план на САЩ
4 смъртоносни инфекции, които заплашват човечеството през 2026 г.: От птичи грип до „Болест Х“

4 смъртоносни инфекции, които заплашват човечеството през 2026 г.: От птичи грип до „Болест Х“
Гръцките земеделци с нови блокади, каква е ситуацията на

Гръцките земеделци с нови блокади, каква е ситуацията на "Кулата - Промахон"
Доналд Тръмп връчи медалите на „Кенеди център“

Доналд Тръмп връчи медалите на „Кенеди център“
Илон Мъск призова ЕС да бъде премахнат

Илон Мъск призова ЕС да бъде премахнат
Хиляди ученици на протест срещу военната служба в Германия

Хиляди ученици на протест срещу военната служба в Германия
Как приключиха преговорите между Украйна и САЩ във Флорида

Как приключиха преговорите между Украйна и САЩ във Флорида
Гръцките фермери пуснаха движението през

Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата" - "Промахон"

С илното земетресение в Североизточна Япония рани 23-ма души и предизвика цунами, при което вълните достигнаха височина от 70 сантиметра в райони на населени места по тихоокеанското крайбрежие на страната, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти. 

Мощно земетресение и предупреждение за цунами в Япония

Източник: AP/БТА

Един от пострадалите е тежко ранен, поясни агенцията за пожари и бедствия. Повечето от 23-мата души са ранени от паднали предмети, информира японската телевизия Ен Ейч Кей (NHK).

Около 800 домакинства останаха без ток, съобщи главният секретар на кабинета Минору Кихара. Той отбеляза, че в атомните електроцентрали в района се извършват проверки и засега не са открити проблеми.

Кихара добави, че е спряно движението в железопътната мрежа на влаковете стрела - "Шинкансен". Няма движение и по някои регионални линии.

Източник: AP/БТА

Японското правителство обяви, че все още се оценяват щетите от цунамито и земетресението, което разлюля Япония около 23:15 ч. местно време (16:15 ч. бълг. вр.). Епицентърът бе в Тихия океан, на около 80 километра от крайбрежието на Аомори. 

Министър-председателката на Япония Санае Такаичи каза в кратко изявление за медиите, че правителството е сформирало кризисен щаб, за да направи бърза оценка на щетите.

"Поставяме живота на хората на първо място и правим всичко по силите си", заяви тя.

МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ "Фукушима" след земетресението с магнитуд 7,6 в Япония

Вълни от 70 сантиметра бяха измерени в пристанището Куджи в префектура Ивате, южно от Аомори, а при населени места по крайбрежието имаше вълни от 50 см.

Националната метеорологична служба на Япония съобщи, че магнитудът на земетресението е преоценен и намален с една десета на 7,5. Службата издаде предупреждение за цунами до 3 метра в някои райони.

Източник: AP/БТА

Японските метеоролози предупредиха и за вероятността от вторични трусове в идните дни. Според националната метеорологична служба има леко покачване на риска от трус с магнитуд от порядъка на 8, като се очаква и цунами по североизточното крайбрежие от Чиба (на изток от Токио) до Хокайдо.

Агенцията призова жителите на 182 общини в този регион в идната седмица да бъдат в готовност за бедствие.

Източник: БТА/Иво Тасев    
Япония земетресение ранени цунами
Последвайте ни
Времето във вторник - мъгла на север, слънце на юг и до 11 градуса

Времето във вторник - мъгла на север, слънце на юг и до 11 градуса

9 декември: След четири века Йерусалим отново е в християнски ръце

9 декември: След четири века Йерусалим отново е в християнски ръце

Ресорната комисия в НС обсъжда актуализирания бюджет за 2026 г.

Ресорната комисия в НС обсъжда актуализирания бюджет за 2026 г.

Големият зимен празник на жените - кой има имен ден

Големият зимен празник на жените - кой има имен ден

Неравенство в осигуровките: Едни плащат, други не

Неравенство в осигуровките: Едни плащат, други не

pariteni.bg
VW предлага на работници 30 000 евро бонус, те не ги искат

VW предлага на работници 30 000 евро бонус, те не ги искат

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 2 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 3 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 2 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 3 дни

Виц на деня

Моята диета е проста: Ям само в моменти на стрес. За съжаление… все съм стресирана.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп: Европа се движи в много лоша посока

Тръмп: Европа се движи в много лоша посока

Свят Преди 59 минути

Американският президент разкритикува ЕС за наложената на X глоба

Какво пише за заплати и осигуровки в новия Бюджет 2026

Какво пише за заплати и осигуровки в новия Бюджет 2026

България Преди 1 час

Предлагат нов максимален осигурителен доход

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Свят Преди 10 часа

Изпълнителният комитет, който първоначално не е бил споменат в плановете за Газа, се очаква да координира работата между Съвета за мир и Палестинския технократичен комитет

Германия обяви успешно изпитание на рояк от дронове, базиран на AI

Германия обяви успешно изпитание на рояк от дронове, базиран на AI

Свят Преди 10 часа

Изпитателните дронове са били без експлозиви, когато са се сблъскали с целите си

ООН осъди акцията в централата на Агенцията за палестинските бежанци

ООН осъди акцията в централата на Агенцията за палестинските бежанци

Свят Преди 10 часа

"Този комплекс си остава територия на ООН и е неприкосновен и защитен срещу всяка форма на намеса", каза в изявление Гутериш

Хиляди студенти се забавляват в Банско на 8 декември

Хиляди студенти се забавляват в Банско на 8 декември

България Преди 11 часа

Студентският празник традиционно дава неофициалното начало на зимния сезон в подножието на Пирин

Израелската полиция щурмува комплекса на палестинската агенция в Йерусалим

Израелската полиция щурмува комплекса на палестинската агенция в Йерусалим

Свят Преди 11 часа

Няколко часа по-късно над една от сградите е било издигнато израелско знаме

Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

Свят Преди 11 часа

Двама от обвиняемите са получили по 12 години затвор, третият - 11 години

<p>Има ли&nbsp;аномалии в АЕЦ &quot;Фукушима&quot; след земетресението с магнитуд 7,6 в Япония</p>

МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ "Фукушима" след земетресението с магнитуд 7,6 в Япония

Свят Преди 11 часа

След труса бяха издадени предупреждение за цунами и заповед за евакуация на около 90 000 души

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Любопитно Преди 11 часа

Луксозни приключения по света разкриват редки преживявания - от полет до Южния полюс и подводни стаи на Малдивите до гмуркане до "Титаник", пътуване с емблематичния японски влак Shiki-Shima и престой на частни острови край Сингапур

Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"

Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"

България Преди 11 часа

Единият пострадал е в безсъзнание след мозъчно сътресение, а другият е със счупен нос

Германия призова Пекин да използва влиянието си върху Русия за край на войната в Украйна

Германия призова Пекин да използва влиянието си върху Русия за край на войната в Украйна

Свят Преди 12 часа

Китай, един от основните търговски партньори на Русия, твърди, че заема неутрална позиция в украинския конфликт, но се въздържа да осъди руската агресия

<p>&quot;Този момент може да е решаващ за всички нас&quot;</p>

Мерц е скептичен за американския мирен план

Свят Преди 13 часа

Скептичен съм по отношение на някои подробности, които виждаме в американските документи, каза той

<p>&quot;Страната е на ключов кръстопът&quot;: Една година след падането на Асад (ОБЗОР)</p>

"Страната е на ключов кръстопът": Една година след падането на Асад

Свят Преди 13 часа

Президентът на Сирия извърши утринна молитва в джамията „Омаяд“ в Дамаск, за да отбележи годишнината

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

България Преди 13 часа

Лидерът на ГЕРБ обсъди с високопоставен представител на Държавния департамент енергийната сигурност, отбраната и стратегическото сътрудничество

Йемен затвори въздушното си пространство за кратко заради напрежение на юг

Йемен затвори въздушното си пространство за кратко заради напрежение на юг

Свят Преди 13 часа

Йеменският представител описа забраната на полети като "саудитско послание"

Всичко от днес

От мрежата

Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

dogsandcats.bg

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg
1

Без валежи до началото на зимата

sinoptik.bg
1

Как хора с увреждания могат да карат ски

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 9 декември, вторник

Edna.bg

25 важни, интересни и вдъхновяващи филма и сериала за природата

Edna.bg

Венсан Компани: Байерн е близо до топ 8

Gong.bg

Байерн посреща Спортинг в ключов мач от Шампионска лига

Gong.bg

Почитаме Света Анна – майка на Богородица

Nova.bg

Бюджетите на ДОО, НЗОК и голямата план-сметка за 2026 г. - на обсъждане в ресорната комисия в НС

Nova.bg