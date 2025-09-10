Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори в новия световен ред

Какво каза Урсула фон дер Лайен в своята "Реч за състоянието на съюза" пред ЕП

Украйна за руските дронове над Полша: Toва показва, че Путин иска да разшири войната

Полша предупреди: Готови сме да реагираме на всяка атака или провокация

Флотилията на Грета Тунберг твърди, че лодка с помощи за Газа е ударена при атака с дрон в Тунис

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнесе дългоочакваната си реч за състоянието на Европейския съюз в сряда сутринта в Европейския парламент в Страсбург.

В изказването си тя очерта приоритетите на Комисията за следващите седмици и месеци, докато ЕС се изправя пред сериозни геополитически и стратегически предизвикателства.

5 изводa от речта на фон дер Лайен

Подкрепа за източния фланг на Европа срещу Путин: Защитниците на отбраната ще бъдат доволни, че фон дер Лайен иска ЕС да осигури финансова подкрепа на страните на фронтовата линия в усилията им да наблюдават и защитават границите си срещу потенциална руска агресия. Това отдавна е искане на държави като Полша, Естония и Литва. Отговорност на Израел: С половината от залата облечена в червено в памет на жертвите в Газа, фон дер Лайен обеща решителни действия за справяне с хуманитарната криза. Комисията ще спре двустранните плащания към Израел, каза тя, и ще предложи временно прекратяване на търговско споразумение и налагане на санкции срещу "екстремистки министри". Преследване на замразените руски активи: Украйна и нейните съюзници вероятно ще въздъхнат облекчено, след като фон дер Лайен предложи използването на замразени руски активи за отпускане на "фонд за репарации" с цел финансиране на Украйна през следващите години. Това обаче повдига повече въпроси, отколкото отговори, и вероятно ще предизвика вдигане на вежди сред юристи и финансови служители, които ще трябва да реализират предложението. Противодействие на Тръмп: Фон дер Лайен отправи ясен упрек към повторните заплахи на Тръмп да наложи мита на страни с цифрови правила или данъци върху технологиите. ЕС няма да прави компромиси по отношение на регулирането на технологиите, заяви тя, с категорично послание, което вероятно ще раздразни Белия дом. Неочакван ляв завой: Може би защото усеща, че централно-лявата част на коалицията ѝ отслабва, може би защото финансовите теми се приемат добре от избирателите, независимо от причината, що се отнася до икономиката, фон дер Лайен не се поколеба да направи редица отстъпки с оттенък на социална демокрация. Теоретично, ЕС обяви социалните права за един от официалните си стълбове още от 2017 г. На практика, по-простите икономически съображения, свързани с интеграцията на пазара, са имали предимство. Може би това започва да се променя.

Изправена пред шумна зала

Финалът на речта приключи с възгласа "Да живее Европа." Депутатите сега ще имат възможност да отговорят на програмата на фон дер Лайен.

Много от тях дори не изчакаха тя да завърши, преди да изкажат мислите си. Обявяването на ново финансиране от ЕС за медиите и по-силни мерки за защита на върховенството на закона предизвика освирквания от дясното крило, докато обещанието, че всеки европеец ще има собствен електромобил, бе посрещнато с насмешка в залата. Левите политици, междувременно, извършиха мълчалив протест, носейки червено в солидарност с Газа и заставайки на различни места.

Всичко това задава тона за един огнен, и вероятно много дълъг, ден на конфронтация с депутатите.

Непопулярна в парламента, любима в градовете?

Обявлението на фон дер Лайен за схема, която да гарантира, че Европа развива собствен електромобил, може да е било освиркано в Парламента, но вероятно ще има успех извън Страсбург. Вместо да оспорват забраната за продажба на превозни средства с изкопаеми горива до 2035 г., европейските кметове призовават ЕС да направи повече за увеличаване на присъствието на превозни средства с нулеви емисии в градовете.

Много местни лидери вероятно ще приветстват усилията за разработка на електромобили, произведени в ЕС, и ще разглеждат инициативата за Малки достъпни автомобили като стъпка в правилната посока, при условие че това не става за сметка на инвестициите на ЕС в декарбонизиран обществен транспорт и велоалеи.

Урсула: "Няма време за губене" по рамката за убежище и миграция, депортации

ЕС трябва да засили усилията си за установяване на система за убежище и миграция, която е "хуманна, но не трябва да сме наивни относно нея", каза фон дер Лайен. Това означава да се действа сериозно "за връщане на отхвърлените молители за убежище в техните родни страни", добави тя.

Фон дер Лайен призова ЕС да "действа бързо" по общата европейска система за връщане и по пакта за миграция и убежище. "Нямаме повече време за губене."

Отдаване на почит на гръцките герои

Фон дер Лайен призна героичната работа на група гръцки пожарникари, които бяха изпратени от ЕС да се борят с пожарите, опустошили испанския регион Астурия това лято. Един от членовете на екипа се присъедини към президента в Парламента и бе посрещнат с овации от депутатите.

Нов център за борба с пожарите в Кипър

Президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща "радикално да увеличи усилията си за климатична устойчивост и адаптация", защото "климатичните промени правят всяко лято по-горещо, по-тежко и по-опасно."

Тя предложи създаването на европейски център за борба с пожарите, който ще бъде базиран в Кипър, и завърши речта си, отдавайки почит на европейските пожарникари.

Изборът на Кипър е особено символичен, тъй като страната преживя най-тежките си горски пожари от десетилетия това лято.

Фон дер Лайен призова авиокомпаниите да помогнат за спиране на трафика на мигранти

Авиационният сектор не бе споменат по време на речта на председателя на Комисията, освен в частта за миграцията. След като увери законодателите, че блокът ще продължи да изпълнява международните си ангажименти относно правата на молителите за убежище, фон дер Лайен заяви, че Европа, а не трафикантите на хора, трябва да решава "кой идва при нас и при какви обстоятелства."

Затова, добави тя, "трябва да работим по-тясно с авиокомпаниите, особено по проблемни маршрути като тези към Беларус."

Урсула се изправя срещу алгоритмите

"Силно вярвам, че родителите, а не алгоритмите, трябва да отглеждат нашите деца", заяви фон дер Лайен, критикувайки "цунами от големи технологични компании, наводняващи домовете на семействата" и "алгоритмите, които експлоатират уязвимостите на децата с изрична цел да създадат зависимости".

Това е продължение на призива ѝ от миналата година за борба със зависимостта от социалните медии и кибертормоза, които засягат младите хора. "Точно както по моето време ние, като общество, учехме децата си, че не могат да пушат, да пият или да гледат съдържание за възрастни до определена възраст. Вярвам, че е време да обмислим същото и за социалните медии", каза тя на законодателите, като цитира австралийските усилия за въвеждане на забрана за лица под 16 години.

"Ще възложа на панел от експерти да ме посъветва до края на тази година за най-добрия подход за Европа", добави тя.

Мецола не търпи прекъсванията

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола реагира на виковете на законодателите по време на речта на фон дер Лайен, шеговито казвайки, че прекъсването на говорителя се е превърнало в "традиция" сред крайнодесните групи.

"Можете ли, моля, да слушате тази дискусия?!" извика тя. Няколко минути по-късно тя даде ултиматум на законодателите: "Бяхме много справедливи и разбиращи, но това е последното предупреждение – ако викнете отново, ще напуснете залата."

Европа: Следващият лидер в глобалното здраве?

Създаде се вакантно място за лидерство в глобалното здраве след като САЩ отмениха милиони долари финансиране. Европа е "готова да поеме водеща роля", казва фон дер Лайен.

Позовавайки се на своя медицински опит (и провокирайки няколко викове в залата), тя казва, че е "шокирана" от дезинформацията в здравеопазването на фона на нарастващ брой случаи на морбили и полиомиелит. За да се справи с това, тя обявява нова Инициатива за устойчивост в глобалното здраве.

Тази новина ще бъде изненадващо добро развитие за здравните организации, които биха предположили, че съсредоточаването на Брюксел върху конкурентоспособността ще ги засенчи днес от скоро планираните тарифи за фармацевтичната индустрия (която всъщност почти не беше спомената).

Нов център за борба с дезинформацията

Докато досега фокусът на речта ѝ беше върху укрепването на европейските фронтове срещу физически заплахи като дронове, фон дер Лайен заяви, че ще създаде Европейски център за демократична устойчивост, който да се занимава с манипулация на информация и дезинформация.

Това идва на фона на наскоро проведени избори в Европа и извън нея, които са били белязани от намеса, а изборите в Молдова по-късно този месец се следят внимателно за руска намеса.

Центърът ще събере експертиза "във всички държави членки и съседни страни", каза фон дер Лайен, докато в залата избухнаха викове.

"Очевидно се страхувате от този нов център", каза тя.

Урсула срещу виковете

След като умишлено игнорира виковете от дясноцентристките партии, много от които прекъсваха на немски, търпението на фон дер Лайен очевидно започва да се изчерпва.

Голяма част от дясната страна на залата се опразни.

Президентът на Комисията беше принудена да спре речта си и да помоли малката група законодатели, които прекъсваха, да изслушат плановете ѝ за укрепване на демокрацията и върховенството на закона.

Урсула представя план за жилищата

"Жилището е въпрос на достойнство. Става дума за справедливост и за бъдещето на Европа", заяви Урсула фон дер Лайен, като подчерта, че Европейският стълб на социалните права утвърждава жилището като право на всички европейци. Тя обяви свикването на първия по рода си Европейски жилищен съмит, който да реализира тази цел.

Президентът на Комисията потвърди, че през следващата година нейният кабинет ще представи Европейския план за достъпни жилища, чиято цел е да ускори строителството на нови домове, реновацията на съществуващите сгради и да гарантира, че никой няма да спи на улицата до 2030 г.

Освен това тя обеща нови мерки за ограничаване на спекулацията, въвеждане на регулации за краткосрочни наеми на затруднени жилищни пазари и премахване на бюрократични пречки за насърчаване на публични и частни инвестиции в строителството.

Недоволство в Европарламента при новата инициатива за автомобили

Комисията обяви нова програма за автомобили: Инициативата за малки достъпни автомобили, каза фон дер Лайен.

"Смятам, че Европа трябва да има собствен електрически автомобил", заяви тя, като посочи, че бъдещите коли ще бъдат екологични, достъпни и произведени в Европа. Обявлението веднага предизвика освирквания в пленарната зала, особено сред евродепутатите от Европейската народна партия, които са сред най-силните лобисти на индустрията за по-слаби емисионни стандарти, за да се запази двигателят с вътрешно горене след 2035 г.

Това е най-ясният знак, че фон дер Лайен възнамерява да се ангажира още по-силно с електромобилите, въпреки призивите на сектора за повече гъвкавост заради по-ниско от очакваното търсене.

Подкрепа за европейската храна

"Гордо можем да кажем, че нашата европейска храна е най-добрата в света", заяви фон дер Лайен, обявявайки намерението да увеличи средствата за промотиране на европейската храна и да стартира нова кампания "Купувай европейска храна".

Подробности за кампанията или размера на бюджета не бяха посочени. Това е най-новата стъпка на Комисията за подкрепа на агро-хранителния сектор на Европа, на фона на притеснения около новия бюджет на ОСП и възможните ефекти от сделката с Меркосур.

Европа се стреми към диверсификация

Фон дер Лайен идентифицира "императиви" за по-голяма независимост на ЕС:

диверсификация на търговските партньори и засилване в сектори като научни изследвания.

"80% от нашата търговия е с държави извън САЩ", подчерта тя.

Тя отбеляза наскоро представени търговски споразумения с Мексико и южноамериканския блок Меркосур, както и целта на Комисията да приключи преговорите с Индия до края на годината. Целта е също така да се изгради "коалиция от съмишленици за реформа на глобалната търговска система, като групата CPTPP".

Защитата на регулаторната автономия на ЕС

Фон дер Лайен подчерта правото на ЕС да определя и налага свои собствени правила – както в екологичното, така и в дигиталното регулиране. "Ние определяме стандартите си. Ние определяме правилата си", каза тя.

Особено внимание беше обърнато на повторните атаки на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп срещу цифровата регулаторна рамка на ЕС.

Търговската сделка с САЩ

Търговската сделка между ЕС и САЩ, сключена това лято, е "най-доброто възможно споразумение", заяви фон дер Лайен, признавайки критиките към Комисията.

"Когато се вземат предвид всички изключения, които осигурихме, и допълнителните тарифи, които другите държави прилагат - ние имаме най-доброто споразумение, без съмнение", добави тя. "Нашите търговски отношения със САЩ са най-важни."

Фокус върху фермерите и агросектора

Фон дер Лайен призна трудностите на фермерите по въпросите на търговията, конкуренцията и цените.

"Прекалено дълго тяхната упорита работа не е била оценена както трябва. Фермерите имат право на справедлива цена за своята продукция и справедлива печалба за семействата си", каза тя.

Тя посочи пакета за опростяване на бюрократичната документация по Общата селскостопанска политика и новите правила срещу несправедливите търговски практики на търговците като доказателство за ангажимента си към фермерите.

Нужда от преразглеждане на правилата за държавна помощ за жилища

Фон дер Лайен повтори необходимостта от промяна на правилата за държавна помощ, за да позволи на държавите от ЕС да се справят с жилищната криза.

"Медицински сестри, учители и пожарникари не могат да си позволят да живеят там, където работят. Студенти отпадат, защото не могат да платят наема. Младите хора отлагат създаването на семейства", каза тя.

Комисията работи върху преразглеждане на правилата за услуги от общ интерес, за да включи ново определение за достъпни жилища, което ще позволи държавите да предоставят публично финансиране без предварително уведомяване на Комисията.

Европейският ИИ е стратегически приоритет

ЕС трябва да защити своята позиция в глобалната надпревара за изкуствен интелект. "Европейският ИИ е от съществено значение за нашата бъдеща независимост", каза фон дер Лайен.

Комисията планира изграждането на 4–5 гигафабрики за ИИ в ЕС и приемането на Cloud and AI Development Act за насърчаване на облачните технологии. Тя също така обеща срещи с ръководители на водещи европейски технологични компании.

Няма спомен за водната криза

Въпреки обсъждането на зелената трансформация и чистите технологии, фон дер Лайен не направи нито един коментар за нарастващата водна криза в Европа, която вече засяга над 40% от населението на ЕС.

Борба с бедността

ЕС се стреми към премахване на бедността до 2050 г. и ще предложи Закон за качествени работни места, който да гарантира добре платена заетост за европейците.

"Знаем колко трудни са били времената за много семейства, как разходите са се увеличили и как хората правят жертви, за да свържат двата края", каза фон дер Лайен.

Климатичната политика като индустриална стратегия

Президентът на Комисията посочи, че зелената трансформация цели засилване на индустрията. Тя заяви, че индустриите трябва да бъдат защитавани, но и стимулирани за декарбонизация. Затова ще бъде предложен нов дългосрочен търговски инструмент за защита на европейската стоманена индустрия от високите разходи за декарбонизация.

Железопътната и стоманодобивната индустрия като "чисти технологии"

Европейската стоманена индустрия ще получи предложение за "нов дългосрочен търговски инструмент", който да замени изтичащите гаранции за стомана, обеща фон дер Лайен, като подчерта необходимостта ЕС да не разчита на внос на стомана за нуждите на автомобилната индустрия.

Зелената трансформация - ключ към независимостта на ЕС

В опит да отговори на популистките твърдения за "непристъпни" климатични промени, фон дер Лайен заяви:

"Науката е кристално ясна, а икономическите аргументи са също толкова убедителни. Тази трансформация е централна за нашия стремеж към независимост."

Тя обеща да продължи с целите на ЕС за климата и околната среда, но не защити активно новата цел за 2040 г., която е под атака от крайнодесни и част от центристко-десните ѝ съюзници от Европейската народна партия.

Скромен фонд за батерии

Като част от Плана за автомобилната индустрия, Комисията обяви пакет Battery Booster от 1,8 млрд. евро. Фон дер Лайен призна, че тази сума е значително по-малка в сравнение с инвестициите на китайски компании като CATL, която вложи 7,3 млрд. евро в батерийни фабрики в Унгария.

Въпреки подписаните споразумения с трети държави за критични суровини, Европа все още няма "шампион" в производството на батерии след краха на шведската компания Northvolt.

Ускорена подкрепа за индустрията

За да ускори изпълнението на Clean Industrial Deal, Комисията ще предложи Industrial Accelerator Act (по-рано обявен като Industrial Decarbonisation Act) за стратегически сектори и технологии.

"Бъдещето на чистите технологии ще продължи да се създава в Европа", каза фон дер Лайен.

Комисията планира да стимулира както търсенето, така и предлагането, частично чрез увеличаване на производството в Европа и чрез прилагане на европейско предпочитание при прегледа на директивите за обществени поръчки.

Ядрената енергетика на дневен ред

Само дни след като Германия и Франция постигнаха споразумение за отпадане на историческата съпротива срещу финансирането на ядрена енергия, фон дер Лайен заяви:

"Трябва да произвеждаме повече местни възобновяеми енергийни източници, но с ядрената енергия като базово производство."

Това би било историческа промяна за ЕС, който традиционно се колебае дали да финансира атомни електроцентрали и да третира произведената електроенергия като "зелена".

Дигитално евро и финансови инициативи

Фон дер Лайен подчерта нуждата да се улесни бизнесът в Европа, като даде пример с дигиталното евро, което ще позволи на компании и потребители да извършват цифрови плащания без посредничество.

В кратко споменаване на икономическите инициативи, тя заяви, че ЕС се ангажира да решава ключови бариери, идентифицирани в доклада на Драги, включително чрез 28-ия режим за иновативни компании и работа по Съюза за спестявания и инвестиции.

Кръгова икономика и рециклиране

Фон дер Лайен подчерта фокуса на Комисията върху повторната употреба и рециклиране на критични материали, за да се защити стратегическата автономия на Европа:

"Трябва да осигурим индустрията ни да разполага с материалите тук, в Европа. Единственият отговор е истинска кръгова икономика."

Комисията подготвя Закон за кръговата икономика за 2026 г., който ще улесни обмена на отпадъци между страните от ЕС и ще увеличи рециклирането.

Ясни срокове за интеграция на единния пазар

По-малко от шест месеца след като комисарят по вътрешния пазар Стефан Сежурне представи Стратегията за единния пазар, Урсула фон дер Лайен обяви нов Пътеводител за единния пазар, който задава политически срокове до 2028 г.

"Единният пазар все още е незавършен, най-вече в три области:

финанси, енергетика и телекомуникации", заяви фон дер Лайен пред Парламента.

Бизнесът отдавна настоява ЕС да премахне вътрешните бариери и приветства новата стратегия на Комисията още през май. Международният валутен фонд изчислява, че вътрешните бариери са еквивалентни на мита от 45% върху стоките и дори 110% върху услугите.

Стартъпите получават приоритет

За разлика от предишни години, европейските стартъпите получават по-видимо място в речта. Фон дер Лайен споменава предложение за корпоративни правила, които ще позволят на стартъпите да се развиват по-лесно в целия ЕС. Очаква се предложението да бъде публикувано в началото на следващата година.

"Имаме много стартъпи с висок потенциал в технологии като изкуствен интелект и квантови технологии, но ограниченото наличие на рисков капитал ги принуждава да се обръщат към чуждестранни инвеститори", каза тя. Комисията планира да си партнира и с частни инвеститори чрез Фонд Scale-Up Europe.

Този фонд е част от по-рисковата стратегия за финансиране на стартапи, започнала от 2021 г., чрез Фонда на Европейския иновационен съвет, който може да поема дялово участие в компании. Фон дер Лайен обеща разширяване на програмата в началото на втория си мандат.

Оптимизация на военната мобилност

Опростяването на бюрокрацията остава приоритет за Комисията, като различни сектори получават законодателни пакети (омнибуси), насочени към намаляване на регулаторните тежести и повишаване на конкурентоспособността. Следващият сектор е военната мобилност, като фон дер Лайен обяви нов пакет за опростяване.

Военните коридори са ключови за ЕС, който продължава да укрепва отбраната си, включително чрез развитие на железопътни и транспортни маршрути за превоз на доставки.

Комисията спира фондовете за Израел и предлага ограничения в търговията

Билатералните плащания към Израел ще бъдат временно замразени, докато ЕС реагира на хуманитарната криза в Газа, обяви фон дер Лайен.

Комисията също ще предложи санкции срещу насилнически заселници и частично замразяване на търговските аспекти от Съглашението за асоцииране ЕС–Израел. Тези мерки вероятно ще срещнат трудности заради различията между столиците относно реакцията към атаките от 7 октомври.

"Ситуацията в Газа е неприемлива", заяви фон дер Лайен, като призна, че разногласията между столиците са блокирали по-конкретни действия, включително спиране на финансиране за научни изследвания, и че това предизвиква обществено недоволство.

"Ще поставим нашата билатерална подкрепа за Израел на пауза", добави тя, като уточни, че финансирането за Музея на Холокоста Яд Вашем и за израелското гражданско общество няма да бъде засегнато.

Фон дер Лайен защити инициативата за съкращаване на бюрокрацията

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че намаляването на административната тежест е ключово, за да могат компаниите да правят бизнес в Европа и да създават работни места.

"Предложенията за опростяване, които вече внесохме, ще имат реален ефект", увери тя в речта си.

Първият пакет предвижда ограничаване на изискванията за докладване по устойчивост и на задълженията за прозрачност във веригите за доставки.

Докато държавите от ЕС по принцип подкрепят подхода, политическите групи в Европейския парламент остават дълбоко разделени. Лявоцентристки формации обвиняват Комисията, че прекалено отслабва екологичното законодателство.

"Предстоят още пакети, например в областта на военната мобилност или дигитализацията", добави фон дер Лайен.

Освирквания в Европейския парламент след обявата на фон дер Лайен за санкции срещу Израел

Безпрецедентното изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ЕС ще наложи санкции на ключови израелски официални лица и заселници, предизвика смесени реакции в Европейския парламент.

Мярката бе посрещната с аплодисменти от част от депутатите, особено от групите, облечени в червено в знак на солидарност с Газа. В същото време обаче в дясната част на пленарната зала избухна недоволство.

Най-силно се чуха възгласи на немски език от евродепутати на крайнодясната "Алтернатива за Германия" (AfD), което наложи намеса - колеги и служители се опитаха да ги успокоят, призовавайки за ред.

Фон дер Лайен обяви план за санкции срещу Израел

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен остро осъди "изкуствено създадения глад" в Газа, както и "финансовото задушаване" на Палестинската автономия и "ясния опит на израелското правителство да подкопае решението за две държави".

Тя обяви, че Комисията ще замрази двустранната подкрепа за Израел, включително чрез спиране на всички плащания по тези програми. Освен това фон дер Лайен ще предложи нов пакет от мерки за санкциониране на "екстремистки министри" и израелски заселници на Западния бряг.

"Ще предложим и частично замразяване на Споразумението за асоцииране, що се отнася до търговските разпоредби," заяви тя. Изказването ѝ предизвика както аплодисменти, така и освирквания в залата.

Нови санкции срещу Русия

Фон дер Лайен подчерта необходимостта икономическият натиск върху Москва да продължи чрез нов пакет от санкции.

"В момента работим върху 19-ия пакет в координация с партньорите. Съсредоточаваме се върху по-бързото отказване от руските изкопаеми горива, борбата срещу т.нар. сенчест флот и действията на трети страни," заяви тя.

Очаква се пакетът да бъде представен до края на седмицата, като реалните преговори между държавите членки ще започнат след това.

Неясноти около пътната карта за отбрана до 2030 г.

Очакванията за конкретни детайли относно пътната карта за отбранителна готовност на ЕС до 2030 г. не се оправдаха. Фон дер Лайен единствено посочи, че ще представи "ясен план" на следващия Европейски съвет и изрази намерение да създаде "Европейски отбранителен семестър", без да даде обяснение какво точно ще включва той.

Подкрепа за източния фланг на Европа

След визитата си в държавите на първа линия, председателят на Комисията настоя ЕС финансово да подпомогне защитата на източния си фланг.

"Източният фланг пази сигурността на цяла Европа, ето защо трябва да инвестираме в неговата защита чрез инициатива Eastern Flank Watch," заяви тя.

Фон дер Лайен добави, че Съюзът може да подкрепи финансирането на т.нар. стена от дронове и да отпусне допълнителни средства за държавите, които подпомагат Украйна или закупуват украинско въоръжение.

Отбраната и кризата с разходите за живот - основни теми

В началото на речта си фон дер Лайен се фокусира върху отбраната и сигурността, като припомни навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство миналата нощ и засилените атаки срещу Украйна. Тя сподели и историята на украинско дете, отвлечено от руските сили.

По думите ѝ, според последното проучване "Евробарометър", мнозинството европейски граждани искат ЕС да има по-голяма роля в защитата от международни кризи и рискове за сигурността.

В допълнение към темата за отбраната, фон дер Лайен се спря и на икономическите трудности, като подчерта, че европейците очакват институциите да овладеят инфлацията и да ограничат ръста на цените, които тежат върху домакинствата.

Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори в новия световен ред

"Репарационен заем" за Украйна

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи създаването на т.нар. "Репарационен заем", който да продължи финансирането на украинската съпротива срещу руската агресия. Идеята е да се използват "наличните парични баланси" от близо 200 милиарда евро руски замразени активи, държани в Европа, без да се докосват самите активи. Украйна ще получи средствата веднага, но ще върне заема едва след като Русия бъде принудена да изплати военни репарации.

Този план преди бе отхвърлен заради сериозни финансови и правни рискове. Съпротивата остава силна, особено от Белгия, където се намира по-голямата част от активите. Очаква се националните правителства да настояват за пълни разяснения.

Нова програма за военна помощ

Фон дер Лайен обяви и старта на нова инициатива: Qualitative Military Edge, която ще подкрепя инвестиции във военните способности на Украйна. Тя подчерта, че "финансирането на силни украински въоръжени сили е първата линия на гаранции за сигурност". Засега остава неясно как ще се финансира програмата и как ще се координира с действащата контактна група на НАТО за военна помощ на Украйна.

Връщането на отвлечените украински деца

В речта си фон дер Лайен спомена и Саша - украинско дете, отвлечено от Русия и върнато в страната с международна подкрепа. Тя обяви, че ще организира международна среща на върха за коалицията, бореща се за връщането на всички отвлечени украински деца, заради което Международният наказателен съд издаде заповед за арест на руския президент Владимир Путин. "Всяко украинско дете трябва да бъде върнато", подчерта тя.

"Европа трябва да се бори"

Фон дер Лайен предупреди, че световният ред се преначертава на основата на силата и Европа не може да остане безучастна. "Да, Европа трябва да се бори," заяви тя, като призова ЕС да поеме повече отговорност за собствената си отбрана и сигурност.

"Няма време за носталгия"

В откриващите си думи фон дер Лайен заяви, че старият свят на геополитиката е приключил и че "трябва да се роди една нова Европа". Според нея гражданите усещат промените около себе си и очакват твърд отговор. "Не можем просто да чакаме бурята да премине. Това лято ни показа, че няма време за носталгия. Линиите на битка за новия световен ред се чертаят точно сега," каза тя.

Атмосферата преди речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС

В Европейския парламент в Страсбург тази сутрин атмосферата беше напрегната и символична, докато евродепутати и комисари очакваха речта на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Червен символизъм за Газа

Леви и левоцентристки депутати, социалисти, зелени и представители на крайната левица, се появиха в пленарната зала с червени дрехи в знак на солидарност с населението на Газа. Сред тях бяха и двама комисари, заместник-председателят Тереса Рибера и комисарят по управление на кризи Хаджа Лахбиб.

Рибера, испанска социалистка, наскоро наруши редиците в Комисията, като нарече хуманитарната катастрофа в ивицата Газа "геноцид", позиция, която доведе до остра реакция от страна на Израел, обвинил я, че говори като "речник на Хамас".

Икономика: по-добре от очакваното

В икономически план, макар Европа да е в търговска война със САЩ, картината не е напълно мрачна. БВП на ЕС нарасна с 0,2% през второто тримесечие на годината, а безработицата остана на рекордно ниско ниво от 5,9%. Германия обаче, родината на фон дер Лайен, отчете лек спад от 0,1%.

Очаквания от страна на парламента

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви преди влизането си в пленарната зала, че институцията иска яснота по три теми:

намаляване на бюрокрацията за бизнеса, увеличаване на разходите за отбрана и общ европейски отговор срещу опити за подкопаване на демокрацията.

"Гражданите очакват от нас да бъдем единни и последователни в защита на мира и сигурността в Украйна, Близкия изток и другаде," подчерта тя.

Бюджетът - ябълката на раздора

Фон дер Лайен трябва да защити новия многогодишен бюджет на ЕС, оценен на 1,816 трилиона евро (без плащанията по COVID-задълженията). Планът предвижда по-малко средства за фермери и по-бедни региони, за сметка на повече инвестиции в отбрана и индустриални проекти на европейско ниво. Очаква се остра критика от депутати, които не одобряват тази промяна.

Сигурност и киберзаплахи

Наблюдателите очакват фон дер Лайен да засегне и въпроса за хибридните заплахи, кибератаки, саботаж на подводни кабели, дезинформация и намеса в избори, които често се приписват на Русия. Миналата седмица бе съобщено, че GPS системата на самолета ѝ е била заглушена над България, но впоследствие тези твърдения бяха поставени под съмнение.

Здравеопазване и фармацевтика

Очаква се председателят на Комисията да спомене предстоящия "Акт за биотехнологиите". Здравният комисар Оливер Вархеи настоя той да бъде готов още през 2025 г., макар администрацията му да работи по по-дълъг график. Фармацевтичната индустрия също ще следи внимателно, надявайки се на по-конкретни ангажименти в подкрепа на сектора.

Енергетика и санкции срещу Русия

Въпросът за цените на енергията остава централен. Очаква се фон дер Лайен да изтъкне планове за модернизация на електропреносните мрежи, макар да не е ясно как ЕС ще финансира закупуването на американска енергия за 750 милиарда долара съгласно споразумението с Белия дом. Брюксел и Вашингтон обсъждат и нови съвместни санкции срещу руския енергиен сектор.

Зелената сделка на заден план

С оглед на войната в Украйна, напрежението в Близкия изток и трудните търговски отношения със САЩ и Китай, климатичните теми вероятно няма да са във фокуса на речта. Но Европейската народна партия вече постави под въпрос новата климатична цел за 2040 г., а центристки и леви депутати ще настояват фон дер Лайен да защити Европейската зелена сделка.

Земеделие под напрежение

Фермерите очакват обещанията към тях да бъдат спазени. Комисията вече предложи пакет за опростяване на правилата, но проектобюджетът предвижда намаляване на средствата по Общата селскостопанска политика, което предизвика недоволство. Брюксел обаче представя промяната като шанс държавите да разработят "персонализирани" национални планове за разпределяне на поне 300 милиарда евро.

Автоиндустрията очаква отстъпки

В петък фон дер Лайен ще се срещне с ръководители на най-големите европейски автомобилни компании и доставчици. Макар формално да е предвидено обсъждане на конкуренцията, за автомобилните производители основната тема е бъдещето на законодателството, което на практика означава забрана на двигателите с вътрешно горене.

Днешната реч ще покаже доколко председателят на Комисията е готова да се поддаде на натиска. Тя вече отслаби тазгодишните цели за емисиите, като позволи на автомобилните компании да ги усредняват за три години вместо за една, след като индустрията предупреди, че глобите за пропуски ще струват милиарди.

Дерегулация в турборежим

Фон дер Лайен превърна намаляването на бюрокрацията в основен приоритет за втория си мандат. Тя обеща на лидерите на ЕС 25-процентно съкращаване на административната тежест за компаниите с цел засилване на конкурентоспособността.

За девет месеца Брюксел вече представи мащабни законодателни пакети за опростяване на правилата за устойчивост, отбрана и достъп до земеделски фондове, като предстоят нови предложения в областта на екологията, енергетиката и химикалите.

"Целта е да подкрепим създателите на добавена стойност в Европа и да покажем на света, че Европа е сериозен икономически фактор", се казва в доклада за състоянието на Съюза за 2025 г.

Но тази политика предизвика остри разногласия. Социалистите от S&D отхвърлят плановете за отслабване на закона за прозрачност на веригите за доставки, а Европейската народна партия все по-често търси подкрепа от десни формации за разреждане на нормите, които смята за прекалено тежки.

Очаквания за сигурността и отбраната

Фон дер Лайен се върна наскоро от посещения в гранични със зоната на войната държави и се очаква да говори за Украйна и ролята на Европа в отбраната срещу руската агресия.

През октомври тя ще представи пред лидерите на ЕС пътна карта за готовност в областта на отбраната до 2030 г. Днес мнозина ще следят за първи сигнали какво може да включва този план. Речта идва ден след като Комисията обяви разпределението на заема от 150 милиарда евро за закупуване на оръжия.

В същото време Париж и Берлин ще наблюдават внимателно дали фон дер Лайен няма да надхвърли правомощията на Комисията в сферата на отбраната, след като германският министър на отбраната я упрекна именно за това.

Споразумението за търговия със САЩ под обстрел

Фон дер Лайен ще трябва да убеди, че е готова да води ЕС през бурните геополитически времена.

През последните месеци търговската политика на Съюза срещна сериозни трудности. Докато Вашингтон, Пекин и Москва все повече отхвърлят глобалния ред, основан на правила, ЕС трябва да покаже как ще запази влияние, без да се отказва от основните си ценности.

Сключеното през юли търговско споразумение със САЩ предотврати търговска война, но беше силно асиметрично и според мнозина твърде скъпо за Европа. Опасенията са, че това поставя блока на път към икономическа зависимост.

Фон дер Лайен вероятно ще подчертае усилията за диверсифициране на партньорите и засилване на вътрешния пазар, но ще се сблъска с критики. Социалистите вече се обявиха против сделката със САЩ.