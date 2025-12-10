Ново изпитание пред кабинета "Желязков": Депутатите гласуват шестия вот на недоверие

Млад мъж засне как се вози на покрива на автобус в София

П арламентът ще проведе дебатите по шестия вот на недоверие към правителството на Росен Желязков. На този фон нов протест ще опита да канализира енергията на общественото недоволство към управляващите с искане за тяхната оставка.

Шестият вот на недоверие е внесен от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) и подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ. Темата му е "Провал в икономическата политика" и е резултат от изтегления веднъж бюджет за 2026 година, както и усилията на управляващото мнозинство да внесат промени в план-сметката и да завършват процеса в пленарната зала.

Последно кабинетът "Желязков" оцеля при вот на недоверие в средата на септември. На 18 септември се проведе петият вот, при който правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

И този вот, както и предстоящият, бе внесен от ПП-ДБ с подписите на МЕЧ и АПС, само че на тема за провала на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани.

Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.