България

Ново изпитание пред кабинета "Желязков": Депутатите гласуват шестия вот на недоверие

Темата му е "Провал в икономическата политика"

10 декември 2025, 06:54
Борисов: След 1 януари ще говоря за оставки и за протести

Борисов: След 1 януари ще говоря за оставки и за протести
Километрични опашки от тирове блокират АМ

Километрични опашки от тирове блокират АМ "Марица" край Свиленград
Българи губят хиляди левове: Измами с вили под наем за Нова година чрез социални мрежи

Българи губят хиляди левове: Измами с вили под наем за Нова година чрез социални мрежи
МОН обмисля намаляване на чуждоезиковите паралелки, какви са мотивите

МОН обмисля намаляване на чуждоезиковите паралелки, какви са мотивите
Здравни работници на протест заради неяснотата за увеличение на заплатите

Здравни работници на протест заради неяснотата за увеличение на заплатите
Нов протест в София с искане за оставка на правителството

Нов протест в София с искане за оставка на правителството
От мъгла към слънце: Какво ни носи времето през следващите дни

От мъгла към слънце: Какво ни носи времето през следващите дни
Млад мъж засне как се вози на покрива на автобус в София

Млад мъж засне как се вози на покрива на автобус в София

П арламентът ще проведе дебатите по шестия вот на недоверие към правителството на Росен Желязков. На този фон нов протест ще опита да канализира енергията на общественото недоволство към управляващите с искане за тяхната оставка.

Шестият вот на недоверие е внесен от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) и подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ. Темата му е "Провал в икономическата политика" и е резултат от изтегления веднъж бюджет за 2026 година, както и усилията на управляващото мнозинство да внесат промени в план-сметката и да завършват процеса в пленарната зала. 

Последно кабинетът "Желязков" оцеля при вот на недоверие в средата на септември. На 18 септември се проведе петият вот, при който правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

И този вот, както и предстоящият, бе внесен от ПП-ДБ с подписите на МЕЧ и АПС, само че на тема за провала на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани.

Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.

Източник: БГНЕС    
вот на недоверие правителство Желязков ПП-ДБ НС
Последвайте ни

По темата

Борисов: След 1 януари ще говоря за оставки и за протести

Борисов: След 1 януари ще говоря за оставки и за протести

Българи губят хиляди левове: Измами с вили под наем за Нова година чрез социални мрежи

Българи губят хиляди левове: Измами с вили под наем за Нова година чрез социални мрежи

Километрични опашки от тирове блокират АМ

Километрични опашки от тирове блокират АМ "Марица" край Свиленград

Последните думи на Ози Озбърн - любов към Шарън

Последните думи на Ози Озбърн - любов към Шарън

Маникюр, фризьор и евро: Ще се бръкнем ли с центове повече

Маникюр, фризьор и евро: Ще се бръкнем ли с центове повече

pariteni.bg
Колко дълго котките помнят даден човек

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 4 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 4 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 4 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 4 дни

Виц на деня

На Коледа стават чудеса. И после ги изплащаш две години, на равни вноски.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тръмп ще се намеси в сблъсъците между Тайланд и Камбоджа</p>

Тръмп ще се намеси в конфликта между Тайланд и Камбоджа

Свят Преди 19 минути

Президентът на САЩ заяви, че малцина други могат "да се обадят по телефона и да спрат война между две много могъщи страни, Тайланд и Камбоджа"

ЕС постигна ключово споразумение за 90% намаление на емисиите до 2040 г.

ЕС постигна ключово споразумение за 90% намаление на емисиите до 2040 г.

Свят Преди 35 минути

До 5% от новата цел за 2040 г. могат да бъдат постигнати от 2036 г. чрез покупка на въглеродни кредити от чужбина

Защо САЩ имат най-скъпото здравеопазване в света?

Защо САЩ имат най-скъпото здравеопазване в света?

Свят Преди 1 час

В САЩ хората плащат за здраве толкова много, колкото никъде другаде

<p>Преговорите за мир: Украйна предава на САЩ преработения план</p>

Преговорите за мир: Очаква се Украйна да предаде на САЩ днес преработения план

Свят Преди 2 часа

Зеленски заяви също, че страната му е готова да проведе президентски избори в следващите 60 до 90 дни

<p>Почитаме трима светци &ndash; какви са поверията за този ден</p>

Почитаме трима светци – какви са поверията за този ден

България Преди 3 часа

5-те най-силни земетресения в историята

5-те най-силни земетресения в историята

Любопитно Преди 3 часа

Въпреки че климатичната криза може да е много съвременен проблем, Майката Природа опустошава човечеството от векове

Кога имате право на допълнителен платен отпуск извън годишния

Кога имате право на допълнителен платен отпуск извън годишния

България Преди 3 часа

Работодателят е длъжен да ви пусне при определени ситуации

Обсадата на Плевен

10 декември: Балканът се отваря, пътят към свободата е открит

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Пеевски: Дадохме урок по демокрация и любов към България</p>

Делян Пеевски: Дадохме урок по демокрация и любов към България

Свят Преди 11 часа

Цяла България видя колко сме позитивни, допълни лидерът на ДПС-НН

Туск: ЕК ще одобри помощ за изграждането на атомна електроцентрала в Полша

Туск: ЕК ще одобри помощ за изграждането на атомна електроцентрала в Полша

Свят Преди 11 часа

Премиерът заяви, че първият транш от средствата, 4,6 милиарда злоти, ще бъде отпуснат през декември

Руски атаки в Киев - част от столицата е без електричество

Руски атаки в Киев - част от столицата е без електричество

Свят Преди 12 часа

Русия рязко увеличи както броя, така и интензивността на атаките си срещу украинската газова и енергийна инфраструктура

<p>Кенеди-младши показа завидни умения по набирания на летище &quot;Рейгън&quot;</p>

Шон Дъфи и Робърт Кенеди-младши в неочаквано състезание по набирания на летище "Рейгън"

Свят Преди 12 часа

Двамата представиха план за летища за 1 млрд. долара с фитнес зони и по-здравословна храна

Радев за политически проект: Ще го обявя, когато най-малко очаквате

Румен Радев намекна за политически проект: Ще го обявя, когато най-малко очаквате

България Преди 12 часа

По думите му българите са възмутени от арогантността, високомерието и провокациите, които се устройват от олигарси, за да бъде дискредитиран протестът

<p>GHB: Какво представлява наркотикът, свързан със сексуални нападения</p>

GHB: От еуфория до зависимост и смърт - всичко, което трябва да знаем за опасния наркотик

Свят Преди 13 часа

Дори малко увеличение на дозата може да доведе до сериозни ефекти или до смърт

Мелони прие Зеленски в Рим

Мелони прие Зеленски в Рим

Свят Преди 13 часа

Това е трета среща на Зеленски и Мелони в Рим от началото на годината

<p>Радев: Новият проектобюджет за 2026 година е на отложената измама</p>

Румен Радев: Новият проектобюджет за 2026 година е на отложената измама

България Преди 13 часа

Българите не вярват, че този бюджет ще се харчи в техен интерес, коментира Радев

Всичко от днес

От мрежата

10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

dogsandcats.bg

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
1

Стотици Дядоколедовци бягат в Германия

sinoptik.bg
1

Ще се сблъскат ли Млечният път и Андромеда

sinoptik.bg

Кейт Уинслет и порасналият ѝ син, вижте колко си приличат! (СНИМКИ)

Edna.bg

Не се чувствате празнично? По-масово е, отколкото си мислите

Edna.bg

Слот за конфликта със Салах: Всеки прави грешки, но той разбира ли своята?

Gong.bg

Леви Нтумба - непобедимият леопард на Славия

Gong.bg

Тир, превозващ пратки, се обърна на Прохода на Републиката (СНИМКИ)

Nova.bg

Борисов: Ще говоря за оставки и протести, след като българите започнат да теглят от банкомата в евро

Nova.bg