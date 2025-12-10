5-те най-силни земетресения в историята

В ъпреки че климатичната криза може да е много съвременен проблем, Майката Природа опустошава човечеството от векове. Много от най-опустошителните природни бедствия в историята датират от време, когато не е имало лесни начини за документиране на пълното им въздействие.

В поредицата Sky HISTORY професор Алис Робъртс показва как съвременните учени са в състояние да изследват земетресения от далечното минало. С развитието на сеизмометрите обаче, експертите са в състояние да регистрират точно силата на земетресенията, случващи се от началото на 20-ти век.

Традиционно тази мощност се измерва по скалата на Рихтер. Съвсем наскоро тя е заменена от скалата за моментна магнитуда.

5. Земетресение в Северо-Курилск, Русия (1952 г.)

Не винаги има пряка връзка между силата на земетресението и неговата смъртоносност. Един добър пример е земетресението в Северо-Курилск, което според съобщенията не е отнело нито един живот, въпреки че е достигнало огромната магнитуд от 9,0.

Земетресението в Северо-Курилск се случва близо до бреговете на руския Далечен изток на 4 ноември 1952 г. Последвалото цунами причини някои смъртни случаи - шест крави на повече от 3000 мили разстояние в Хавай. Имало и големи щети на имущество на островите на американския щат, като се смята, че сметката за ремонт е възлизала на около 1 милион долара.

4. Земетресение Тохоку, Япония (2011)

На 11 март 2011 г. подводно земетресение с магнитуд 9,1 стана близо до източния бряг на най-големия остров на Япония, Хоншу. Инцидентът предизвиква и цунами, чиито вълни се насочват към атомната електроцентрала Фукушима, което доведе до множество аварии на реактори.

Цунами вълните, предизвикани от земетресението, дори достигнаха до другата страна на Атлантика. Броят на жертвите от земетресението, включително цунамито, достигна близо 20 000. Земетресението в Тохоку се оказа изключително скъпоструващо и от финансова гледна точка. Смята се, че щетите са надхвърлили 300 милиарда долара.

Последиците от земетресението в Тохоку не бяха от типа, за който японските власти бяха адекватно подготвени. Въпреки това, оттогава властите постигнаха голям напредък в укрепването на устойчивостта на страната срещу подобни сътресения, които могат да възникнат в бъдеще.

3. Земетресение в Суматра-Андаман (2004 г.)

Ето още едно подводно земетресение с регистриран магнитуд 9,1. То е избухнало близо до Суматра и Андаманските острови - откъдето идва и препратката към двете в широко приетото име на земетресението. Индонезия обаче също е понесла голяма част от щетите.

Земетресението удря на 26 декември 2004 г., но още по-голямо събитие от самото земетресение е последвалото цунами. Често е наричано цунамито на Boxing Day (денят, в който се разопаковат подаръците - бел.ред.).

Това цунами се смята за едно от най-смъртоносните природни бедствия в историята, тъй като се смята, че е убило общо над 230 000 души. Междувременно над един милион души са останали без дом.

Като цяло, повече от дузина държави - включително Индия, Шри Ланка и Тайланд - са разтърсени от комбинираната криза на земетресението и цунамито.

2. Голямото земетресение в Аляска (1964 г.)

Анкъридж, най-населеният град в Аляска, е бил само на около 120 км от епицентъра на Голямото земетресение в Аляска. Самото земетресение е ударило на 27 март 1964 г., а магнитудът му от 9,2 го прави най-мощното, регистрирано някога в Северна Америка.

Едва ли е изненадващо за толкова голямо земетресение, че то е изпратило вълни цунами надалеч и нашир. Те са достигнали чак до Хавай, единственият друг щат, който не е в съседство с САЩ. Смята се, че броят на жертвите в резултат на опасните последици от земетресението е надхвърлил 120.

Земетресението в Разпети петък — както понякога го наричат ​​— също причинява физически щети за милиарди долари. Анкъридж е особено силно засегнат, с често срещани свлачища.

1. Земетресение във Валдивия (1960 г.)

Наричано още Голямото чилийско земетресение, традиционно се смята, че е достигнало магнитуд 9,5. Съвсем наскоро учените предполагат, че магнитудът му може всъщност да е бил малко по-висок или малко по-нисък.

Като цяло обаче, това вероятно си остава най-мощното земетресение, случвало се от началото на 20-и век. То се е случило на около сто мили от чилийския крайбрежен град Валдивия на 22 май 1960 г.

Подобно на други земетресения, това не било толкова разрушително, колкото цунамитата, които го последват. Смята се, че целият катаклизъм е убил приблизително 1655 души, а два милиона са били разселени.