Как мъж получи 10 глоби за превишена скорост за кола, която не е шофирал

Българи губят хиляди левове: Измами с вили под наем за Нова година чрез социални мрежи

Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии

М ъж се оказал системен нарушител на пътя по неволя. Потърпевшият разбрал, че на негово име са издадени цели десет електронни фиша за нарушения, извършени с автомобил, който той дори не е виждал.

Мъжът отишъл в КАТ, където служител го успокоил, че истината ще излезе наяве, а истинският виновник ще бъде наказан. Това обаче не се случило.

Развитие по случая с пенсионера, сдобил се с глоби за превишена скорост, без да шофира

Потърпевшият получил чуждите фишове, макар да не е нарушител, и въпреки признанията пред КАТ на този, който е подал невярната информация. Сега той се бори в съда, за да докаже, че няма нищо общо с нарушенията, за които трябва да плати хиляди левове и настоява глобите да бъдат отменени.

„Получих съобщение на телефона си, че дължа 10 глоби за превишена скорост. Едната беше на стойност 600 лева”, разказа потърпевшият Марин Кацарев в ефира на „Здравей, България”.

Мъжът отишъл в КАТ-София, където поискал справка във „Видео контрол”.

„Извикаха полицай, който каза, че е запознат със случая. Глобите били прехвърлени на мен, защото друг шофьор е предоставил данните и копие от моята шофьорска книжка”, обясни той.

Рекордьор по фишове за превишена скорост: Как пенсионер се сдоби с глоби, без да шофира?

След това униформеният казал на Кацарев, че ще се свърже с реалния нарушител, ще го извика на разпит и ще провери какво се е случило.

„След около час-два обаче полицаят ми звънна и каза, че е станала някаква грешка. Освен това господинът, който е завел глобите на мое име – искал да говори с мен”, разказа потърпевшият.

По думите му мъжът му казал, че го познава.

„Обясни ми, че е станала грешка в счетоводството. Освен това ми заяви, че съм искал да кандидатствам за работа в неговата работа. Категорично никога не съм виждал и не узнавам този мъж. Имам безспорни доказателства, че не съм извършил нарушенията. На предишната ми работа управлявах служебен автомобил, който е с GPS и се маркирам с чип, когато влизам в него. Освен това има график, по който може да се провери къде точно съм бил във всеки от конкретните момента, в които се твърди, че съм извършил нарушение”, заяви Кацарев.

Мъж извърши 39 нарушения на пътя с чужди лични данни

Той подчерта, че не само полицията, но и прокуратурата е уведомена за случая.

„От КАТ ми казаха, че докато не се произнесе прокуратурата – не могат да ги анулират. Отидох на съд и го обжалвах. Шест от глобите бяха отменени. Има обаче четири, за които няма решение. Вероятно ще загубя. Една от тях в момента дори излиза като неплатено задължение за 100 лева”, подчерта той.

Шофьор получи 3 фиша за едно и също нарушение

Според Кацарев книжката му вероятно е попаднала в чужди ръце, когато отишъл да си смени свидетелството за управление на МПС, защото имал нови категории.

„Върнах си книжката през февруари 2024 година и подадох документи за нова. Странното е, че старото ми свидетелство за управление не е ксерокопирано. То е цветно и се вижда, че е снимка, на която има дори щори”, обясни потърпевшият.