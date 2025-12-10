Любопитно

Защо не трябва да купувате домати през зимата?

Каква е причината може да прочетете в следващите редове

10 декември 2025, 07:49
Защо не трябва да купувате домати през зимата?
Източник: iStock

П рез зимата на купувачите се препоръчва да стоят далеч от пресни домати, както и от някои други зеленчуци и горски плодове. Причината е огромният им „въглероден отпечатък“, който се увеличава рязко през студения сезон.

Защо трябва да се въздържате от купуване на домати, разкрива експертът по въглеродни емисии Майк Бърнърс-Лий.

Защо купуването на тези зеленчуци през зимата не е най-добрата идея

Експертът обяснява, че през зимата продукти като домати, маруля, аспержи и ягоди не се отглеждат на открито в повечето европейски страни.

Те се доставят със самолет от по-топлите региони на света. Въздушният транспорт е един от най-„въглеродно интензивните“ видове транспорт: той изгаря много гориво и значително увеличава глобалните емисии на CO.

Вместо това, плодовете с дълъг срок на годност - ябълки, банани, портокали - обикновено се транспортират по море. Корабите превозват огромни партиди наведнъж и консумират много по-малко гориво, така че въздействието им върху климата е много по-малко.

„Избирайте сезонни продукти и избягвайте доставки от оранжерии и по въздух. Най-добре е да се предлагат местни сезонни продукти, но морският транспорт също е приемлив“, съветва експертът.

Според него има едно просто правило: ако даден продукт е извън сезона и има кратък срок на годност, той почти сигурно е или отгледан в енергоемка оранжерия, или е доставен със самолет.

Във Великобритания например през януари това са маруля, домати, ягоди, аспержи и повечето отрязани цветя.

В същото време цитрусовите плодове и бананите се транспортират с кораб, така че можете спокойно да ги купувате дори през зимата.

Спазването на този принцип, отбелязва експертът, може да намали индивидуалните емисии на CO от храната с приблизително 10%, което е значителен принос в борбата с изменението на климата.

Източник: rbc.ua    
въглероден отпечатък сезонни продукти CO2 емисии въздушен транспорт изменение на климата местни продукти хранителен транспорт екологично хранене зимни домати устойчивост на храните
