Километрични опашки от тирове блокират АМ "Марица" край Свиленград

Причината е от една страна силно интензивния трафик през турската граница в края на годината, а от друга - протестите на гръцките фермери

10 декември 2025, 08:58
Д есетки километри опашка от тирове по магистрала "Марица" край Свиленград. Причината е от една страна силно интензивния трафик през турската граница в края на годината, а от друга - протестите на гръцките фермери. 

Опашката от тирове до ГКПП "Капитан Андреево" е 12-13 километра в двете колони. В другата посока опашката стига почти до Любимец. Има гъста мъгла в участъците.

10-километрова опашка на Капитан Андреево

"Коледните и новогодишните празници наближават, фирмите, които трябва да доставят своите стоки, бързат, за да го направят преди празниците. Трафикът е изключително интензивен по това време на годината, но камионите, които идват на българо-турската граница, вече се придвижват по-бързо, откакто България е в Шенген. Струпвания на северната граница с Румъния вече няма", обясни Диана Маркова от Агенция "Митници".

Отново опашки на турско-българската граница

По думите ѝ допълнително се усложнява обстановката от протестите на гръцките фермери, които затварят магистрали преди граничните преходи с България и с Турция. 

"През ГКПП "Капитан Андреево" за последните 24 часа са минали 3200 товарни автомобила. В посока Турция са 1600. Увеличение има, тъй като  по принцип обработените камиони са между 2600-2800", обясни Маркова пред NOVA.

Огромни опашки от тирове на 'Капитан Андреево' всеки петък

Според нея трафикът може да се увеличи още точно по празниците.

"Имаме яснота кога гръцките фермери блокират ГКПП "Капитан Петко войвода"  - предимно през светлата част на денонощието. Блокадата става на дълбочина в Гърция", коментира Комисар Георги Димитров, началник на ГПУ- Ново село.

Турски шофьори блокираха ГКПП Капитан Андреево

По думите му трафикът е около 100 камиона на ден. "Не е нещо, което би затруднило преминаването към Турция. Спокойно е на българо-турската граница. Нямаме постъпили жалби. Има блокиране, но това е на гръцка територия".

"Получаваме информация за блокадите по два канала - единият е чрез контактния център на "Капитан Андреево", а другият е на място на граничния преход. Предупреждаваме шофьорите, но те вече са се информирали от медиите", обясни той.

Източник: NOVA    
трафик тирове турция граница
