Почитаме трима светци – какви са поверията за този ден

Н а 10 декември Българската православна църква почита паметта на трима велики мъченици – св. Мина, св. Ермоген и св. Евграф. Това е ден, изпълнен с дълбока духовност, уважение към правдата и почит към хора, които са приели страданието в името на вярата.

Свети Мина – покровител на семейството, пътуващите и чудотворецът на надеждата

Свети Мина е един от най-почитаните светци у нас. Роден в Египет, той служи като воин във войската на император Диоклетиан. Когато започват гоненията срещу християните, Мина открито заявява вярата си и напуска войската. Живее в пустинята, а след време се връща сред хората да проповядва Христовото учение. Заловен е и подложен на тежки мъчения, но не се отказва от вярата си и загива като мъченик.

В България св. Мина е изключително почитан като покровител на семейството и дома, покровител на жените, майките и сираците; закрилник на дългия път и пътуващите, помощник при загубени вещи и съдебни дела.

По традиция много хора палят свещи пред неговата чудотворна икона в манастира „Св. Мина“ край София, известен с изцеляващите си извори и с това, че е посещаван от хиляди за здраве и надежда.

Свети Ермоген – мъдрият патриарх на Александрия

Св. Ермоген е александрийски патриарх, известен с изключителната си мъдрост и справедливост. Той защитава християните по време на гоненията, помага на бедни, сираци и преследвани. За смелостта си да се противопостави на езическата власт Ермоген е заловен, измъчван и мъченически убит.

Смята се за покровител на справедливостта и истината, праведните съдии и честните управници, хората, борещи се срещу неправда.

Свети Евграф – верният писар и ученик

Св. Евграф е близък спътник и ученик на св. Ермоген. Като негов писар той преписва православни текстове, разпространява Христовата вяра и насърчава гонените християни. След мъченическата смърт на Ермоген, Евграф открито заявява вярата си и приема същата съдба – затвор, мъчения и смърт.

Той е покровител на писарите, архивистите, духовните ученици; хората, пазещи и разпространяващи знанието.

Традиции и народни вярвания в България

Датата 10 декември е силно почитана в българския народен календар, особено денят на свети Мина.

Хората се молят за здраве, за съхранение на семейството и раждане на дете, за успешно пътуване, за справедлив изход при съдебни дела, за намиране на изгубени вещи, за задомяване – особено жените и младите момичета.

Вярва се, че свети Мина „пази дома от зло“ и „води към правия път“.

Какво се прави на този ден?

Посещават се храмове и манастири, особено манастира „Св. Мина“ край София.

Пали се свещ за семейството и близките.

Жените месят питка за здраве, често сладка, която се разчупва на семейството за благослов.

Извършват се обети и молитви за изцеление.

Какво НЕ се прави?

Не се тръгва на дълъг път без благословия – вярва се, че денят е силен и светецът трябва да бъде повикан като закрилник.

Не се караме в семейството – св. Мина е пазител на домашния мир.

Не се започват важни сделки без молитва, защото светецът „подрежда правдата“

Не се краде и не се лъже – тежък грях точно на този ден.

Поверия, предавани от старите хора