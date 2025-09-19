Какво каза Джими Кимъл за Чарли Кърк? Пълен телевизионен монолог

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

П редаването „Jimmy Kimmel Live!“ беше свалено от ефир след коментари, направени от водещия в предаването му в понеделник вечер след убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк.

„Излъчването на „Jimmy Kimmel Live“ ще бъде отложено за неопределено време“, заяви говорител на ABC в изявление.

Какво каза Джими Кимъл?

По време на откриващия монолог на шоуто, Кимъл каза: „Достигнахме нови дъна през уикенда, като бандата MAGA отчаяно се опитва да характеризира това хлапе, което уби Чарли Кърк, като нещо различно от един от тях и прави всичко възможно, за да спечели политически точки от това.“

„Между сочените с пръст имаше и скръб. В петък Белият дом развее знамената наполовина, което предизвика известни критики, но на човешко ниво можете да видите колко тежко приема това президентът.“

След това водещият на късната вечер пусна клип, в който президентът Тръмп е попитан как се справя след убийството, на което Тръмп отговаря: „Мисля, че е много добре“ и започва да говори за плановете за новата бална зала на Белия дом.

След това предаването се връща към Кимъл, който продължава: „Да, той е в четвъртия етап на скръбта; изграждане.“

„Разрушаване... строителство...“

„Ето как възрастен скърби за убийството на някого, когото е наричал приятел, а как четиригодишно дете скърби за златна рибка, добре. И това не се е случило само веднъж.“

След това водещият пусна друг клип на президента по Fox News, разкриващ момента, в който му е било казано, че Кърк е бил прострелян, докато е бил с архитектите на новата бална зала на Белия дом.

Шоуто се връща към Кимъл, който казва: „И тогава монтирахме най-красивия полилей... [неразбираемо], няма да повярвате. Наистина има нещо нередно с него. Искам да кажа, кой мисли така и защо строим бална зала за 200 милиона долара в Уайт..., възможно ли е той да го прави умишлено, за да можем да се ядосваме за това, вместо за списъка на Епщайн? Докато той напусне поста си, Белият дом ще има слот машини и водна пързалка. Тръмп сериозно сменя темата, в петък той се отби при винаги приветливия сутрешен екип на Fox . Винаги, когато Тръмп участва във Fox & Friends, е забавно, защото водещите са толкова нетърпеливи той да бъде разумен, че му обясняват всичко. Те отчаяно искат да избегнат необходимостта да кимат с кимване на нещо лудо или да му противоречат, така че му задават въпроса и предпочитания от тях отговор“.

След това Кимъл пуска откъс от интервюто на Fox & Friends , където водещите питат президента: „Дали посланието е твърде надясно, хората, които ще кажат „Искам отмъщение“, не да си отмъщават, Чарли Кърк не би искал отмъщение?“ На което президентът отговаря „той би искал отмъщение пред избирателната урна“.

Шоуто се връща към Кимъл, който казва: „Добър отговор, нали, гласувайте. Това е разумно, това е почти президентско, но това е важното, той никога не може просто да спре дотук“.

След това водещият на късния вечер пуска друг клип от интервюто на Fox & Friends , където президентът отбелязва, че Калифорния „няма урни за гласуване“.

Шоуто се връща към Кимъл, който казва: „Е, добре, в такъв случай, започва чистката.“

„За протокола, ние живеем в Калифорния, имаме урни за гласуване, имаме пощенски кутии, имаме кутии за обяд, имаме всякакви кутии, трябва да дойдете да ги видите някой път, ще ви дадем кутия с инструменти, можете да живеете в нея.“

„И тогава имаме този шеф на ФБР, този герой Каш Пател, който досега се е справил с разследването на убийството на Чарли Кърк като дете, което не е прочело книгата „Пробива си път през устен доклад“.“

Предаването преминава към директора на ФБР по Fox, който защитава публикация в социалните мрежи, която е направил за ареста на „обект“ в часовете след като Кърк е бил застрелян, а по-късно е бил освободен, казвайки пред предаването: „Разказвах на света какво прави ФБР, както и ние.“

Шоуто се редува с Кимел, който казва: „...който твърдеше, че сме хванали убиеца, когато не бяхме го направили.“

Каш Пател винаги изглежда сякаш току-що го е блъснал Фолксваген.

Той продължава: „Губернаторът на Юта, губернатор Спенсър Кокс, беше рядък глас на здрав разум след случилото се в щата му. Той призова американците да изберат човечността, връзката и любовта и дори ни насърчи да слушаме хора, с които не сме съгласни, което не е планът според Марджъри Тейлър Грийн“.

„Майка от Ку-клукс-клан (нелегална расистка организация, възникнала в южните щати на САЩ след премахването на робството и даването на права на афроамериканците) написа: „Няма за какво да се говори с левицата, те ни мразят. Убиха нашия добър човек, който всъщност разговаряше с тях, мирно обсъждайки идеи. След това милиони отляво празнуваха и ясно заявиха, че искат всички да сме мъртви. Честно казано, искам мирен, национален развод“, същото, което съпругът ѝ каза преди около две години и половина.“

„Но един мирен национален развод, как би проработил този процес? Вие получавате Флорида, ние – Върмонт? Споделяме ли попечителството над Дисни Уърлд през уикенд? Права е. Правата е, сякаш всички сме заседнали в брак с Марджъри Тейлър Грийн в момента.“