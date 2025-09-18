Любопитно

От църквата до Холивуд: Възходът и падението на Джими Кимъл

Джими Кимъл, е изправен пред тежки последици заради коментарите си за скорошната смърт на Чарли Кърк

18 септември 2025, 16:10
Камала Харис разкри защо не избра Пийт Бутиджидж за вицепрезидент

Камала Харис разкри защо не избра Пийт Бутиджидж за вицепрезидент
Джъстин и Хейли Бийбър: Връзката им е по-силна от всякога

Джъстин и Хейли Бийбър: Връзката им е по-силна от всякога
Кейт и Уилям с рядък жест на нежност зад кулисите на банкета с Тръмп

Кейт и Уилям с рядък жест на нежност зад кулисите на банкета с Тръмп
Бизнесменът Мирослав Великов се присъедини към Завоевателите в “Игри на волята”

Бизнесменът Мирослав Великов се присъедини към Завоевателите в “Игри на волята”
От планинска хижа до ранчо с коне: Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони

От планинска хижа до ранчо с коне: Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони
Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване
Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата
Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Е дин от най-известните водещи на вечерни телевизионни предавания в Америка, Джими Кимъл, е изправен пред тежки последици заради коментарите си за скорошната смърт на консервативния политически активист и съюзник на Доналд Тръмп Чарли Кърк.

На 17 септември ABC обяви, че предаването „Jimmy Kimmel Live!“ ще бъде спряно за неопределено време, след като водещият Джими Кимъл направи забележки относно неотдавнашното убийство на Чарли Кърк. Ходът идва, след като големи филиали на ABC отказаха да излъчат предаването, наричайки забележките на Кимъл „обидни и нечувствителни“. 

От телевизията заяви, че ще спрат предаването в полза на други програми в обозримо бъдеще.

Тръмп празнува след свалянето на Джими Кимъл от ефир заради коментари за Чарли Кърк

Благодарение на острия си ум, винаги остроумния си хумор, искрените си монолози и десетилетията си работа по Jimmy Kimmel Live!, Кимъл си е изградил име и стои на първия ред на най-популярните водещи на късни вечерни предавания в американската развлекателна индустрия.

Пътят му към славата обаче не е лесен.

От израстването си като прислужник в църквата в Бруклин до работата в радиото и по-късното преоткриване като комедиен гигант по телевизията, Кимъл е получавал както признание, така и противоречия. И бъдете сигурни, че той също не е нов в борбата с препятствията.

Сега, когато има вероятност той да бъде „уволнен“ от собственото си предаване, което е „за неопределено време спряно“, никога не е по-подходящ момент да преразгледаме историята му.

Нека разгледаме по-отблизо живота на Джими Кимъл:

Ранен живот:

От корените в Бруклин до прислужник в църквата момче През 1967 г. в Бруклин, Ню Йорк, Джеймс Крисчън Кимъл е роден в католическо семейство от работническата класа. Баща му, Джим Кимъл, е работил за American Express, а майка му, Джоан, е била домакиня, която е шила и продавала занаятчийски изделия. Израснал в Лас Вегас от деветгодишна възраст, Джими е бил ревностен католик в младостта си и е служил като олтарно момче - възпитание, което той често отдава на оформянето на чувството си за хумор и поглед върху живота.

Ранното увлечение на Кимъл по нощните телевизионни предавания започва с гледането на Дейвид Летърман и Джони Карсън. Комичното им умение да реагират бързо, остроумно и способността им да превръщат обикновените новини в забавление разпалват мечтата му един ден да води собствено предаване.

Скромно начало в радиото

Преди телевизията, първите големи стъпки на Кимъл той прави в радиото. Той работи като колежански диджей, преди да започне да участва в местни станции в Сиатъл, Тампа и Палм Спрингс. Известен с шеговитите си обаждания и провокативното си чувство за хумор, той възприе ефирния си псевдоним „Джими Спортният човек“. Чарът му обаче не го спаси от уволнение от множество радио работи - ключов момент, който оформи неговата устойчивост и репутация на упорит артист, който се възстановява от неуспехи.

Пробив в телевизията

Първият национален пробив на Кимъл идва в края на 90-те години с предаването „Win Ben Stein's Money“ на Comedy Central, където той е ководещ с известния с монотонността си Бен Стайн. Изненадващо, предаването му носи награда „Еми“ и дава на публиката първи досег до игривия и непочтителен хумор на Кимъл.

Преминаваме към голямата му стъпка: съвместно създаване и водещ на „Шоуто на мъжете“ с колегата комик Адам Карола. Известно с неприличния си хумор, лудориите с пиене на бира и безкомпромисните си провокативни скечове, „Шоуто на мъжете“ си спечели култ - въпреки че предизвика и доста противоречия, благодарение на изобразяването на жени.

Джими Кимъл на живо!: Рискът, който се отплати

През 2003 г. ABC привлече Джими Кимъл да води собственото му късно вечерно токшоу - Jimmy Kimmel Live! - рискован ход, тъй като той нямаше предишен опит като водещ на това ниво. И тази неопитност неизбежно се отрази на рейтингите. Първите години на късното вечерно токшоу бяха трудни, с ниски рейтинги и скептицизъм на критиката. Въпреки това, смесицата от комедийни скечове, интервюта със знаменитости и искрени монолози на Кимъл започна да набира скорост. Бавно и стабилно Кимъл - самият той и шоуто - привлече публиката.

До началото на 2010-те години предаването се превърна в основен елемент от американската нощна телевизия, с вирусни скечове като „Знаменитости четат зли туитове“ и емоционални моменти като монолога на Кимъл за сърдечната операция на сина му през 2017 г. Балансът между хумор и уязвимост му помогна да се открои от съвременните си съперници като Джими Фалън и Стивън Колбърт.

Признания, отличия, спорове и критики

През годините упоритата работа на Кимъл се отплаща и той се превръща в един от най-награждаваните водещи в телевизията. Освен че печели множество награди „Еми“, включително за „Win Ben Stein's Money“ и „Jimmy Kimmel Live!“, той е бил водещ на наградите „Оскар“ няколко пъти, печелейки похвали за способността си да се справя с хаоса на живо (да - включително скандалното объркване между „La La Land и Moonlight“ през 2017 г.).

Кимъл постоянно е класиран сред най-влиятелните фигури в късната вечерна телевизия.

Въпреки успеха му, противоречията и критиките не са го напуснали напълно. Неговите стари комедийни скечове и имитации са се появявали отново и отново, включително тези, свързани с блекфейс, и са предизвиквали негативни реакции. Освен това, освен с хумора си, Кимъл винаги е бил известен с острите си политически монолози, често критични към консервативни фигури, които, макар че му са носили много похвали, са му донесли и остра критика.

Всъщност, забележките му, насочени към консервативния активист Чарли Кърк, подхраниха онлайн дебати, което в крайна сметка доведе до „безсрочното спиране“ на предаването.

Личен живот

Кимъл е бил женен два пъти и е баща на четири деца. Бракът му с писателката Моли Макниърни, която работи и по „Jimmy Kimmel Live!“, превърна предаването му в нещо като семейно начинание. Въпреки че Кимел е известен предимно с водещите си умения и комедийните си способности, освен това той е и отявлен защитник на достъпа до здравеопазване, особено след като синът му Били е роден с вродено сърдечно заболяване. Неговите монолози по темата помогнаха за разпалването на национални дискусии за достъпното здравеопазване в Америка.

Последната дума

Кариерата на Джими Кимъл е по същество история за устойчивост – издигането му от католически олтар в Бруклин до многостранна икона, носител на награда „Еми“, на нощни представления. Въпреки че „безсрочното спиране“ на Jimmy Kimmel Live! изглежда като възможен край на една ера, постиженията му уверяват, че може би има нова глава, точно зад ъгъла, която чака да бъде започната.

Източник: Times of India    
Джими Кимъл Сваляне от ефир Чарли Кърк Политически коментари Телевизионна мрежа ABC Вечерен водещ Доналд Тръмп Награди Оскар Комик
Последвайте ни

По темата

Пети вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ не успя

Пети вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ не успя

От църквата до Холивуд: Възходът и падението на Джими Кимъл

От църквата до Холивуд: Възходът и падението на Джими Кимъл

Жестоко убийство на жена пред блок във Варна

Жестоко убийство на жена пред блок във Варна

Принцеса Кейт сложи най-тежката и болезнена тиара за Тръмп

Принцеса Кейт сложи най-тежката и болезнена тиара за Тръмп

Експерт: Заплатите растат, но пазарът на труда се охлажда

Експерт: Заплатите растат, но пазарът на труда се охлажда

pariteni.bg
И Mercedes ще върне бутоните: просто са по-добри

И Mercedes ще върне бутоните: просто са по-добри

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 2 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 2 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 дни

Виц на деня

- Сине, няма ли да се жениш? Остаря вече! - Не мога да си намеря булка, тате! - Тарзан в джунглата намери, ти във Фейсбук…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болницата: "Обичам ви"

Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болницата: "Обичам ви"

Любопитно Преди 16 минути

„Най-трудната част от това е да бъдеш съден по начина, по който изглеждаш, вместо по начина, по който се чувстваш“

Желязков след вота на недоверие: Политиката не е сеене на омраза

Желязков след вота на недоверие: Политиката не е сеене на омраза

България Преди 17 минути

Мястото на дебата е в парламентарната зала, подчерта премиерът

150 флакона с райски газ на училищно парти в Неделино

150 флакона с райски газ на училищно парти в Неделино

България Преди 1 час

Дискотеката е била организирана в двора на училището

Предлагат децата да подават сигнали за насилие

Предлагат децата да подават сигнали за насилие

България Преди 1 час

Идеята е част от кампанията „Бъди смел, бъди добър“

Сценаристка от "Живите мъртви" е убита в катастрофа, шофьорът избяга с голф стиковете си

Сценаристка от "Живите мъртви" е убита в катастрофа, шофьорът избяга с голф стиковете си

Свят Преди 1 час

Заподозреният шофьор, предизвикал катастрофата, Бък Ролинс, извадил голф стиковете си от разбитата си кола, преди „спокойно да се отдалечи от местопроизшествието“

Пожар и евакуация във варненски мол

Пожар и евакуация във варненски мол

България Преди 2 часа

По първоначални данни се е запалила аспирацията на заведение

Украйна удари дълбоко в Русия

Украйна удари дълбоко в Русия

Свят Преди 2 часа

Снимки в руските социални мрежи показват пожар на обекта и облак от тъмен дим

Погребано живо бебе се бори за живота си в Индия

Погребано живо бебе се бори за живота си в Индия

Свят Преди 2 часа

Бебето било открито случайно, когато пастир, завел козите си в района за паша, чул слаб плач изпод купчина пръст

Бъдещето на финансовите услуги е пред теб

Бъдещето на финансовите услуги е пред теб

Любопитно Преди 2 часа

ОББ Мобайл посрещна своя едномилионен клиент

Илюстративна снимка на "дийпфейк" изображение на покойния папа Франциск

До 5 години затвор: Италия със сурови наказания за фалшиви снимки и видеа с AI

Свят Преди 3 часа

Италия е първата страна от Европейския съюз, която създава национална правна рамка

Владимир Путин

Най-близкият съюзник на Путин напуска Кремъл

Свят Преди 3 часа

„Мога да потвърдя, че Дмитрий Николаевич Козак наистина е подал оставка“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

<p>Евродепутат съди Урсула фон дер Лайен за клевета</p>

Румънски евродепутат съди Урсула фон дер Лайен за клевета

Свят Преди 3 часа

Той иска публични извинения от председателката на ЕК

Самолет летя в кръг час заради заспал авиодиспечер

Самолет летя в кръг час заради заспал авиодиспечер

Свят Преди 3 часа

Самолет Airbus A320 на Air Corsica трябваше да остане във въздуха, докато персоналът се опитвал да събуди контрольора

ЕС осигурява 150 милиарда евро за спешно превъоръжаване

ЕС осигурява 150 милиарда евро за спешно превъоръжаване

Свят Преди 3 часа

Когато споразуменията с Канада и Великобритания бъдат сключени, ще подлежат на одобрение от Европейския парламент

Разбиха група за разпространение на наркотици в Плевен, петима са задържани

Разбиха група за разпространение на наркотици в Плевен, петима са задържани

България Преди 3 часа

Иззети са дрога, над 70 000 лева, злато, боеприпаси и документи

Започна имунизацията с нови ваксини срещу COVID-19

Започна имунизацията с нови ваксини срещу COVID-19

България Преди 3 часа

Приложението на ваксините ще започне от 23 септември във всички области на страната и ще бъде напълно безплатно

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
1

3 лъва се заселиха в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg
1

Гургулиците и градските лястовици отлитат на Юг

sinoptik.bg

Помните ли "Робинята Изаура"? Ето как изглежда тя днес (СНИМКИ)

Edna.bg

Късметлиите в зодиака до края на 2025г.

Edna.bg

Мохамед Салах с историческо постижение в Шампионската лига

Gong.bg

Видео показва скандално поведение на член на щаба на Атлетико по време на скандала със Симеоне

Gong.bg

Петият вот на недоверие не успя

Nova.bg

На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС

Nova.bg