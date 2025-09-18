От църквата до Холивуд: Възходът и падението на Джими Кимъл

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Е дин от най-известните водещи на вечерни телевизионни предавания в Америка, Джими Кимъл, е изправен пред тежки последици заради коментарите си за скорошната смърт на консервативния политически активист и съюзник на Доналд Тръмп Чарли Кърк.

На 17 септември ABC обяви, че предаването „Jimmy Kimmel Live!“ ще бъде спряно за неопределено време, след като водещият Джими Кимъл направи забележки относно неотдавнашното убийство на Чарли Кърк. Ходът идва, след като големи филиали на ABC отказаха да излъчат предаването, наричайки забележките на Кимъл „обидни и нечувствителни“.

От телевизията заяви, че ще спрат предаването в полза на други програми в обозримо бъдеще.

Тръмп празнува след свалянето на Джими Кимъл от ефир заради коментари за Чарли Кърк

Благодарение на острия си ум, винаги остроумния си хумор, искрените си монолози и десетилетията си работа по Jimmy Kimmel Live!, Кимъл си е изградил име и стои на първия ред на най-популярните водещи на късни вечерни предавания в американската развлекателна индустрия.

Пътят му към славата обаче не е лесен.

От израстването си като прислужник в църквата в Бруклин до работата в радиото и по-късното преоткриване като комедиен гигант по телевизията, Кимъл е получавал както признание, така и противоречия. И бъдете сигурни, че той също не е нов в борбата с препятствията.

Сега, когато има вероятност той да бъде „уволнен“ от собственото си предаване, което е „за неопределено време спряно“, никога не е по-подходящ момент да преразгледаме историята му.

Нека разгледаме по-отблизо живота на Джими Кимъл:

Ранен живот:

От корените в Бруклин до прислужник в църквата момче През 1967 г. в Бруклин, Ню Йорк, Джеймс Крисчън Кимъл е роден в католическо семейство от работническата класа. Баща му, Джим Кимъл, е работил за American Express, а майка му, Джоан, е била домакиня, която е шила и продавала занаятчийски изделия. Израснал в Лас Вегас от деветгодишна възраст, Джими е бил ревностен католик в младостта си и е служил като олтарно момче - възпитание, което той често отдава на оформянето на чувството си за хумор и поглед върху живота.

Ранното увлечение на Кимъл по нощните телевизионни предавания започва с гледането на Дейвид Летърман и Джони Карсън. Комичното им умение да реагират бързо, остроумно и способността им да превръщат обикновените новини в забавление разпалват мечтата му един ден да води собствено предаване.

WSJ confirms: Jimmy Kimmel has been indefinitely canceled by Disney ABC after lying about Charlie Kirk’s assassination.



The same guy who sneered “learn to code” at working Americans just got his pink slip.



Poetic justice in real time. 💻😂



pic.twitter.com/SsAB6hc4wt — Crushing Woke Culture (@CrushWokeAgenda) September 17, 2025

Скромно начало в радиото

Преди телевизията, първите големи стъпки на Кимъл той прави в радиото. Той работи като колежански диджей, преди да започне да участва в местни станции в Сиатъл, Тампа и Палм Спрингс. Известен с шеговитите си обаждания и провокативното си чувство за хумор, той възприе ефирния си псевдоним „Джими Спортният човек“. Чарът му обаче не го спаси от уволнение от множество радио работи - ключов момент, който оформи неговата устойчивост и репутация на упорит артист, който се възстановява от неуспехи.

Пробив в телевизията

Първият национален пробив на Кимъл идва в края на 90-те години с предаването „Win Ben Stein's Money“ на Comedy Central, където той е ководещ с известния с монотонността си Бен Стайн. Изненадващо, предаването му носи награда „Еми“ и дава на публиката първи досег до игривия и непочтителен хумор на Кимъл.

Преминаваме към голямата му стъпка: съвместно създаване и водещ на „Шоуто на мъжете“ с колегата комик Адам Карола. Известно с неприличния си хумор, лудориите с пиене на бира и безкомпромисните си провокативни скечове, „Шоуто на мъжете“ си спечели култ - въпреки че предизвика и доста противоречия, благодарение на изобразяването на жени.

Джими Кимъл на живо!: Рискът, който се отплати

През 2003 г. ABC привлече Джими Кимъл да води собственото му късно вечерно токшоу - Jimmy Kimmel Live! - рискован ход, тъй като той нямаше предишен опит като водещ на това ниво. И тази неопитност неизбежно се отрази на рейтингите. Първите години на късното вечерно токшоу бяха трудни, с ниски рейтинги и скептицизъм на критиката. Въпреки това, смесицата от комедийни скечове, интервюта със знаменитости и искрени монолози на Кимъл започна да набира скорост. Бавно и стабилно Кимъл - самият той и шоуто - привлече публиката.

До началото на 2010-те години предаването се превърна в основен елемент от американската нощна телевизия, с вирусни скечове като „Знаменитости четат зли туитове“ и емоционални моменти като монолога на Кимъл за сърдечната операция на сина му през 2017 г. Балансът между хумор и уязвимост му помогна да се открои от съвременните си съперници като Джими Фалън и Стивън Колбърт.

Признания, отличия, спорове и критики

През годините упоритата работа на Кимъл се отплаща и той се превръща в един от най-награждаваните водещи в телевизията. Освен че печели множество награди „Еми“, включително за „Win Ben Stein's Money“ и „Jimmy Kimmel Live!“, той е бил водещ на наградите „Оскар“ няколко пъти, печелейки похвали за способността си да се справя с хаоса на живо (да - включително скандалното объркване между „La La Land и Moonlight“ през 2017 г.).

🚨Finally! Jimmy Kimmel's reign of late-night BS is OVER! ABC just yanked him off the air indefinitely after his wild smear on Charlie Kirk's shooter. The FCC's coming for them, Nexstar's pulling the plug on 32 stations—karma hits hard! Who's celebrating with me? pic.twitter.com/mIns5XPe2O — @XTexasGirlX (@XtexasgirlX) September 17, 2025

Кимъл постоянно е класиран сред най-влиятелните фигури в късната вечерна телевизия.

Въпреки успеха му, противоречията и критиките не са го напуснали напълно. Неговите стари комедийни скечове и имитации са се появявали отново и отново, включително тези, свързани с блекфейс, и са предизвиквали негативни реакции. Освен това, освен с хумора си, Кимъл винаги е бил известен с острите си политически монолози, често критични към консервативни фигури, които, макар че му са носили много похвали, са му донесли и остра критика.

Всъщност, забележките му, насочени към консервативния активист Чарли Кърк, подхраниха онлайн дебати, което в крайна сметка доведе до „безсрочното спиране“ на предаването.

Личен живот

Кимъл е бил женен два пъти и е баща на четири деца. Бракът му с писателката Моли Макниърни, която работи и по „Jimmy Kimmel Live!“, превърна предаването му в нещо като семейно начинание. Въпреки че Кимел е известен предимно с водещите си умения и комедийните си способности, освен това той е и отявлен защитник на достъпа до здравеопазване, особено след като синът му Били е роден с вродено сърдечно заболяване. Неговите монолози по темата помогнаха за разпалването на национални дискусии за достъпното здравеопазване в Америка.

Последната дума

Кариерата на Джими Кимъл е по същество история за устойчивост – издигането му от католически олтар в Бруклин до многостранна икона, носител на награда „Еми“, на нощни представления. Въпреки че „безсрочното спиране“ на Jimmy Kimmel Live! изглежда като възможен край на една ера, постиженията му уверяват, че може би има нова глава, точно зад ъгъла, която чака да бъде започната.