Свят

Tелевизионен гигант сподели списък с изисквания за Джими Кимъл, за да го излъчва

Sinclair, която управлява 178 телевизионни станции в 81 пазара, заяви, че нейните филиали на ABC ще излъчат специална програма в памет на Чарли Кърк

18 септември 2025, 18:22
Tелевизионен гигант сподели списък с изисквания за Джими Кимъл, за да го излъчва
Източник: Getty Images

Sinclair Broadcasting заяви, че спирането на Джими Кимъл от ABC е недостатъчно, обявявайки, че ще изтегли предаването „Jimmy Kimmel Live!“ от своите станции, докато водещият не се извини директно на семейството на Чарли Кърк и не направи дарение за неговата политическа активистка група, предаде New York Post

Базираният в Балтимор издател, чиято група от около 40 местни телевизионни филиала на ABC е най-голямата в страната, каза, че забележките на Кимъл в ефир относно убийството на Кърк са „неуместни и дълбоко нечувствителни“.

Компанията се зарече да не върне шоуто на Кимъл, „докато не се проведат официални разговори с ABC относно ангажимента на мрежата към професионализма и отговорността“.

„Вярваме, че издателите имат отговорността да образоват и насърчават уважителен, конструктивен диалог в нашите общности“, каза в изявление заместник-председателят на Sinclair Джейсън Смит.

Смит похвали Брендън Кар, председател на Федералната комисия по комуникациите, който заяви пред консервативни подкастъри, че агенцията ще предприеме действия срещу собственика на ABC, Disney, във връзка с коментарите на Кимъл за Кърк.

„Този инцидент подчертава критичната необходимост FCC да предприеме незабавни регулаторни действия, за да се справи с контрола, упражняван от големите национални мрежи над местните издатели“, каза Смит.

ABC обяви в сряда, че производството на късното шоу на Кимъл е спряно за неопределен срок, след като той се подигра в монолога си в понеделник на това, което нарече „бандата MAGA“, обвинявайки консерваторите, че използват убийството на Кърк за политическа изгода.

Прокурорите идентифицираха стрелецa като 22-годишния Тайлър Робинсън, заявявайки, че той може да е имал лични и вероятно политически мотиви.

Sinclair, която управлява 178 телевизионни станции в 81 пазара, заяви, че нейните филиали на ABC ще излъчат специална програма в памет на Кърк по време на петъчния часови пояс на Кимъл.

Програмата ще бъде излъчена и по всички станции, притежавани от Sinclair, в цялата страна и ще бъде предложена на други филиали на ABC.

Sinclair също призова Кимъл да направи „значително лично дарение“ на семейството на Кърк и на неговата група Turning Point USA.

Кар, назначен от президента Тръмп, по-рано разкритикува остро забележките на Кимъл и призова филиалите да спрат програмата му.

„Промяната трябва да се случи при Кимъл“, каза Кар пред консервативния подкастър Бени Джонсън в сряда – часове преди ABC да прекрати шоуто на комика.

„Disney трябва да види някаква промяна тук, но индивидуалните лицензирани станции, които излъчват тяхното съдържание, е време те да се намесят и да кажат, че този боклук... не е нещо, което смятаме, че обслужва нуждите на нашите местни общности“, каза Кар в „The Benny Johnson Show“ в сряда.

Кампанията за натиск бързо набра скорост. Nexstar Media Group, друг голям издател, който притежава десетки филиали на ABC в цялата страна, също спря програмата на Кимъл.

Nexstar, най-големият оператор на местна телевизия в страната с 265 станции в 44 щата, миналия месец обяви, че е постигнал споразумение за придобиване на Tegna за 6,2 милиарда долара в брой.

Сливан

ето изисква одобрение от FCC на Кар и администрацията на Тръмп, като документите се очаква да бъдат подадени до края на месеца. Ако бъде одобрено, сливането се очаква да бъде завършено до средата на следващата година.

Disney също е в процес на търсене на одобрение от администрацията на Тръмп за скорошното си многомилиардно споразумение с Националната футболна лига относно медийните си активи.

ESPN, спортната кабелна империя, притежавана от Disney, възнамерява да придобие NFL Network, NFL RedZone и NFL Fantasy – включвайки ги в медийното си портфолио в сделка, оценявана от анализатори на между 2 и 3 милиарда долара.

В замяна NFL ще притежава 10% дял в базираната в Бристол, Кънектикът, „световен лидер в спорта“.

Общото мнение е, че изпълнителният директор на Disney Робърт Айгър е смятал, че е в интерес на компанията да жертва Кимъл, за да избегне конфликт с администрацията на Тръмп, преди антитръстовите служители да одобрят сделката ESPN-NFL.

Тръмп отпразнува спирането на Кимъл в социалните мрежи, пишейки „Страхотна новина за Америка“ и подигравайки се на рейтингите и таланта на Кимъл.

Спирането изненада персонала на Кимъл в Лос Анджелис. Членовете на екипа и поканените гости бяха информирани за решението часове преди записа, според множество съобщения.

Протестиращи и фенове се събраха пред театър „Ел Капитан“ в Холивуд в сряда, като някои нарекоха хода цензура, а други го похвалиха като отговорност.

Кимъл, на 57 години, беше видян да напуска студиото късно във вторник, но отказа да коментира. Източници казаха пред The Post, че той е „абсолютно бесен“ и обмисля възможности за раздяла с ABC.

Холивудските синдикати и защитниците на свободата на словото предупредиха, че ходът може да има охлаждащи последици. SAG-AFTRA заяви в изявление, че епизодът „създава опасен прецедент, когато правителствени служители оказват натиск върху издателите да заглушат гласове, с които не са съгласни“.

Гилдията на писателите на Америка нарече спирането „явна атака срещу творческата свобода“.

Лидерът на малцинството в Сената на САЩ Чък Шумър (демократ от Ню Йорк) нарече хода на ABC „възмутителен“, казвайки пред репортери: „Не спираш комик, защото политиците не харесват шегите му.“

ABC не е заявила дали „Jimmy Kimmel Live!“ ще се върне или ще бъде отменено.

The Post потърси коментар от ABC, Disney и Кимъл.

Източник: New York Post    
Джими Кимъл Sinclair Broadcasting Чарли Кърк ABC Тръмп Цензура Политически натиск Творческа свобода Медии Доналд Тръмп
