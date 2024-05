Джими Кимъл се подигра с пожеланието на Доналд Тръмп за рождения ден на Мелания

Д жими Кимъл се подигра на посланието на Доналд Тръмп към съпругата му Мелания, след като бившият президент ѝ пожела "Честит рожден ден" пред съда в петък, 26 април.

Комикът се подигра с нюйоркския съдебен процес срещу бившия президент за "мълчаливи пари" по време на епизода на Jimmy Kimmel Live в понеделник вечер, 29 април.

Jimmy Kimmel mocks Donald Trump's birthday message to Melania https://t.co/BJdKuFsGVU pic.twitter.com/8U1XqINMuK

Тръмп се бори срещу 34 обвинения в подправяне на бизнес документи, според съобщенията с цел да скрие плащанията на "мълчаливи пари" на актрисата от филми за възрастни Сторми Даниълс, за да купи мълчанието й.

Даниълс твърди, че е имала връзка за една нощ с Тръмп през 2006 г. Твърди се, че бизнес магнатът е накарал бившия си адвокат Майкъл Коен да плати на Даниелс 130 000 долара, за да запази мълчание за слуховете за аферата преди парламентарните избори през 2016 г., като Тръмп е изплатил на Коен сумата чрез 12 месечни вноски, обозначени като "съдебни такси".

След като нарече Тръмп "Феята на зъбките" - препратка към твърденията, че 77-годишният Тръмп е "изпуснал газове" в съда - Кимъл се подигра с посланието на републиканеца за рождения ден на съпругата му Мелания Тръмп.

Кимъл излъчи с кадри, на които Доналд Тръмп говори пред репортери пред наказателния съд в Манхатън в петък.

