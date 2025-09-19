Свят

Обама остро критикува Белия дом след отстраняването на Кимъл

Бившият президент каза, че сегашната администрация редовно заплашва с регулаторни действия срещу медийните компании

19 септември 2025, 10:37
Обама остро критикува Белия дом след отстраняването на Кимъл
Източник: ЕПА/БГНЕС

Б арак Обама се намеси в националния дебат за втори път тази седмица, като упрекна медийните компании, че се поддават на оплакванията на администрацията на Тръмп, спирайки късното шоу на Джими Кимъл , предаде Politico

Обама заяви в четвъртък, че решението за Кимъл е част от тревожна атака срещу Първата поправка след убийството на републиканския активист Чарли Кърк.

„След години на оплаквания от културата на канселирането, сегашната администрация я издигна на ново и опасно ниво, като редовно заплашва с регулаторни действия срещу медийните компании, освен ако те не заглушат или уволнят репортери и коментатори, които не харесва“, написа Обама в X.

Обама не коментира често актуалните новини. Публикацията му в социалните мрежи дойде само дни след като той отправи остро послание за Кърк на форум в Ери, Пенсилвания, заявявайки, че убийството на основателя на Turning Point USA трябва да бъде осъдено, но американците трябва да са свободни да критикуват възгледите му.

Публикацията му в социалните мрежи се появи часове след като Disney обяви, че спира Кимъл.

„Това е точно видът правителствен натиск, който Първата поправка е предназначена да предотврати – и медийните компании трябва да започнат да се противопоставят, вместо да се поддават на него“, написа Обама, като посочи доклад на New York Times, който описва уволнението на Карън Атия, колумнистка на Washington Post, която заяви, че е била уволнена заради активността си в социалните мрежи след убийството на Кърк.

Кимъл попадна под критиките на служители от Белия дом заради коментари, които направи по време на излъчването си в понеделник, които изглежда свързват предполагаемия убиец на Кърк с движението MAGA.

Демократите осъдиха спирането на комика, което дойде след като председателят на Федералната комисия по комуникациите Брендън Кар заплаши с последствия, ако мрежата не предприеме действия срещу комика в подкаст в сряда с консервативния коментатор Бени Джонсън.

„Можем да го направим по лесния или по трудния начин“, каза Кар на Джонсън, заплашвайки с „допълнителна работа за FCC“.

Ключови демократи, включително лидерът на малцинството в Сената Чък Шумър и лидерът на малцинството в Камарата Хаким Джефрис, сега призовават за оставката на председателя на FCC.

FCC не отговори веднага на искане за коментар относно изявленията на Обама. Говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън каза пред POLITICO, че идеята за намеса на правителството в свободата на словото няма отношение към спирането на Кимъл, а е резултат от решение на частна компания.

„Нискорейтинговият губещ Джими Кимъл е свободен да излива каквито и да е лоши шеги иска, но частна компания не е задължена да му предоставя платформа за това“, каза тя в изявление.

На събитието в Пенсилвания във вторник самият Обама изрази скръб по повод загубата на основателя на Turning Point USA, като същевременно ясно заяви, че не е съгласен с много от това, за което Кърк се застъпваше. Той също така обвини сегашната администрация за мрачното състояние на американския политически дискурс.

„Когато чувам не само сегашния ни президент, но и неговите помощници, които имат история на това да наричат политическите противници вредители, врагове, които трябва да бъдат насочени, това говори за по-широк проблем, който имаме в момента“, каза Обама.

Американският телевизионен водещ Джими Кимъл беше свален от ефир заради „обидни и неуместни“ коментари относно Чарли Кърк - решение, приветствано от президента Доналд Тръмп.

Кимъл използва шоуто си в понеделник вечер, за да обвини Тръмп и неговите съюзници, че се възползват от убийството на консервативния инфлуенсър миналата седмица.

Комикът каза: „Бандата на MAGA отчаяно се опитва да представи този младеж, който уби Чарли Кърк, като нещо различно от техен човек, и прави всичко възможно да извлече политически точки от това.“

По адрес на Тръмп той добави: „Това не е начинът, по който един възрастен човек скърби за убийството на някой, когото нарича приятел. Това е начинът, по който четиригодишно дете оплаква златна рибка.“

Кимъл също каза, че „много от хората в MAGA-land работят много усилено, за да се възползват от убийството на Чарли Кърк“.

„Излъчването на „Джими Кимъл на живо“ ще бъде отложено за неопределено време“, заяви говорител на ABC, отказвайки да сподели допълнителни подробности

Източник: Politico    
