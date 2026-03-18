ЕНП поиска провеждането на извънредно заседание на комисията по външни работи в ЕП

18 март 2026, 19:44
Подозират Марта Кос, че е била част от тайната полиция УДБА
Източник: AP/БТА

Е вропейската народна партия (ЕНП) поиска провеждането на извънредно заседание на комисията по външни работи (AFET) в Европейския парламент, за да бъде изслушана еврокомисарят по разширяването Марта Кос по обвиненията за сътрудничество с югославските тайни служби от комунистическия период, предава БГНЕС.

Изслушването може да се състои още през следващата седмица и ще се фокусира върху обвинения, че Кос е подвела евродепутатите по време на изслушванията си през 2024 г., както и че се намира в конфликт на интереси при работата по досиетата за разширяването към Западните Балкани.

Скандалът с мисията на ЕС в Косово не стихва

„Искаме Марта Кос да обясни защо е подвела членовете на Европейския парламент по време на изслушването си през 2024 г. Съществуват основателни съмнения, че заради миналото си комисарят е в конфликт на интереси. Тя трябва да отговори на редица въпроси, за да защити собствената си репутация и тази на Европейската комисия,“ заяви заместник-председателят на групата на ЕНП Романа Томц, която е също от Словения.

Източници от ЕНП подчертават, че повече отлагане няма да бъде допуснато, тъй като казусът вече не е вътрешнополитически въпрос на Словения, а засяга доверието в европейските институции.

От кабинета на Кос отказват коментар за предстоящото изслушване и повтарят, че „на всички релевантни въпроси е било отговорено по време на процедурата по утвърждаване“. Европейската комисия също не дава официална позиция, което засилва критиките, че председателят Урсула фон дер Лайен защитава свой политически назначен кадър.

Евродепутати от различни политически групи признават неофициално, че назначението е било ускорено без задълбочена проверка на биографията на Кос преди 1991 г.

Тази резолюция на ЕП може да "взриви" РС Македония

Припомняме, че архивни документи на словенската Държавна сигурност от края на 80-те години, публикувани от изследователя Игор Омерза в книгата „Комисарката“, съдържат оперативни разработки с кодови имена „TARA“ и „BLANKA“, за които се твърди, че се отнасят до Кос. В материалите се описва линия на работа, свързана с назначаването ѝ в „Дойче веле“ в Кьолн и последващи контакти със службите. Документите включват конкретни дати, задачи и описания на дейности.

Счита се, че комунистическият тоталитарен режим е избил над половин милион души преди да започне разпадането на бивша Югославия, което беше придружено с кървави граждански войни. Комисията за скритите масови гробове в Словения е разкрила повече от 500 такива с до 100 000 погребани в тях. В останалите страни от региона темата с престъпленията на тоталитарния режим е табу. 

Източник: БГНЕС    
Марта Кос Югославски тайни служби Конфликт на интереси Разширяване на ЕС
Градски автобус прегази жена във Варна

Градски автобус прегази жена във Варна

„В момента се гаврят с моето име и моя престиж“: Иво Аръков пред Vesti.bg за скандала с хилядите евро от НФК

„В момента се гаврят с моето име и моя престиж“: Иво Аръков пред Vesti.bg за скандала с хилядите евро от НФК

Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар

Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Колко струва върховният премиум от Mercedes-Benz

Колко струва върховният премиум от Mercedes-Benz

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 2 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 1 ден
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 1 ден
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 2 дни
Хърватия връща военното обучение и казармата

Хърватия връща военното обучение и казармата

Свят Преди 10 минути

Загреб посочват, че промените са част от по-широк опит за укрепване на отбранителната готовност

Гюров и Роберта Мецола обсъдиха икономиката на ЕС

Гюров и Роберта Мецола обсъдиха икономиката на ЕС

Свят Преди 1 час

Гюров и Мецола бяха единодушни, че случващото се в Близкия изток не бива да отклонява ценни ресурси

Разследват общински кмет за политически натиск

Разследват общински кмет за политически натиск

България Преди 2 часа

Гражданин твърди, че бил подложен на тормоз, след като отказал да подкрепи определена партия

Катастрофа между пътнически и товарен бус в Ямбол

Катастрофа между пътнически и товарен бус в Ямбол

България Преди 2 часа

Вследствие на удара едното превозно средство се е преобърнало

България временно спира търговията с емисии на ЕС

България временно спира търговията с емисии на ЕС

България Преди 2 часа

Решението бе подкрепено от всички парламентарни групи

Зендая впечатли с диамантени обеци на премиерата на "Драмата"

Зендая впечатли с диамантени обеци на премиерата на "Драмата"

Любопитно Преди 3 часа

Актрисата заложи на булчинска визия, съчетавайки ретро тоалет и впечатляващи бижута

Иран се ядоса, почва „тежки удари“ по газа и петрола

Иран се ядоса, почва „тежки удари“ по газа и петрола

Свят Преди 3 часа

Цената на петрола сорт „Брент“ се покачва до близо 109 долара за барел

<p>Макрон критикува съюзите с &quot;опасни&quot; политически сили</p>

Еманюел Макрон критикува съюзите с "опасни" политически сили

Свят Преди 3 часа

​Френският президент осъди социалисти и консерватори, които се обединяват с по-радикални партии на местно ниво

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

България Преди 3 часа

„Числата нямат двойници“, „Няма да позволим али-бали“ и „Номер едно са гражданите“ – политическите лидери влязоха в остър тон веднага след определянето на номерата в бюлетината. Вижте най-интересните коментари на Биков, Анастасов, Балабанов, Донев и др.

Безпрецедентна епидемия от менингит в Англия

Безпрецедентна епидемия от менингит в Англия

Свят Преди 3 часа

Ситуацията еволюира бързо и може да се появят още случаи

<p>Това е най-новият китайски самолетоносач</p>

Китайски самолетоносач "Фуджян" и ескадрата му - слухове за позиция край Тайван

България Преди 3 часа

Спътникови снимки показват кораба на пристанище, опровергавайки слухове, че е изпратен край Тайван

ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината

ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината

България Преди 4 часа

Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април

,

Китаец опита да изнесе нелегално 2000 живи мравки от Кения, арестуваха го

Свят Преди 4 часа

Властите в Кения разкриха мащабна схема за нелегален износ на живи насекоми, предназначени за черния пазар в Азия и Европа. Над 2000 мравки-царици са били открити в багажа на пътник, подготвен за полет към Китай

Откриха череп и кости край хотел в Халкидики

Откриха череп и кости край хотел в Халкидики

Свят Преди 5 часа

По първоначална информация останките се намирали на мястото от години

Ужас, педофил се гаврил с деца на 4 и 7 г. в Благоевград

Ужас, педофил се гаврил с деца на 4 и 7 г. в Благоевград

България Преди 5 часа

Той е осъден на 5 години затвор

„Кълна се в Корана, не съм ви враг“ – ирански командир към Мосад

„Кълна се в Корана, не съм ви враг“ – ирански командир към Мосад

Свят Преди 5 часа

Високопоставен ирански полицейски командир е молил еврейската държава „моля ви, елате да ни помогнете“ да свали Ислямската република, според съдържанието на изтекъл телефонен разговор

Всичко от днес

9 често срещани спешни случаи при котките

dogsandcats.bg

10 породи кучета, склонни към тревожност

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Народният театър почита Асен Шопов с „Коварство и любов“

Edna.bg

Жената, която знае стойността си, плаши слабите мъже

Edna.bg

Обзор на кръга във Втора лига (24 кръг, 18.03.2026)

Gong.bg

Гриша Ганчев с остра критика към федерацията по борба

Gong.bg

Ясни са номерата на партиите и коалициите в бюлетината

Nova.bg

Какво означават за политиците номерата в изборната бюлетина

Nova.bg