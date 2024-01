Какво е болестта Х? Трябва ли да се притесняваме от нова пандемия

Н е изпадайте в паника! Болестта X все още не съществува – но може един ден.

Болест X е етикетът, който Световната здравна организация използва за обозначаване на някакво неизвестно в момента инфекциозно състояние, което е в състояние да причини епидемия или – ако се разпространи в множество държави – пандемия.

Терминът, въведен през 2017 г., може да се използва за означаване на новооткрит патоген или всеки известен патоген с новопридобити пандемичен потенциал. Според последното определение COVID-19 беше първата болест X, но в бъдеще може да има друга.

