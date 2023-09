Pirola: С какво се различава новият COVID вариант от предишните щамове?

З дравните служители в цял свят следят внимателно щама Pirola на COVID-19, който бързо се разпространява по света.

Но доколко той се различава от предишните щамове? Какви са симптомите досега? И трябва ли да се притесняваме от него?

Научно познат като BA.2.86, вариантът, ново разклонение на Omicron, тревожи експертите заради 35 мутации на протеина на шипа - частта от вируса, към която са насочени COVID ваксините .

New Covid variant symptoms: Is BA.2.86 any different to previous strains?- Health officials across the globe are keeping a watchful eye on the Pirola Covid strain, that is quickly spreading worldwide and already in the UK. But how different is it compared to previous strains? ... pic.twitter.com/mnuL2z6rMi