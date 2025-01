Какво да очакваме на инаугурацията на Доналд Тръмп

Д оналд Тръмп ще положи клетва като президент на САЩ днес, с което ще започне втория си, непоследователен мандат, и ще завърши едно от най-изумителните политически завръщания в американската история.

Денят на встъпването в длъжност по традиция е посветен предимно на пищност и церемониалност. Един президент напуска Белия дом, а друг се настанява в него. Но републиканецът Тръмп също така обеща да подпише множество укази по различни теми - от сигурността на границите до добива на петрол и газ - още в първия ден от мандата си.

Хиляди на протест във Вашингтон преди инаугурацията на Доналд Тръмп

Ето какво знаем за Деня на инаугурацията досега:

КОГА И КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ ЦЕРЕМОНИЯТА?

Новоизбраният вицепрезидент Джей Ди Ванс първи ще положи клетва днес (20 януари), а след него и Тръмп. Вероятно церемонията ще бъде водена от председателя на Върховния съд на САЩ Джон Робъртс, в 12:00 ч. местно (19:00 ч. българско време) пред Капитолия, съобщи Ройтерс.

Тръмп ще вдигне дясната си ръка, а лявата ще постави върху Библията. Обикновено Библията се държи от съпругата на бъдещия президент. Ще изрецитира следното: „Тържествено се заклевам (или потвърждавам), че ще изпълнявам съвестно длъжността президент на Съединените американски щати и ще запазя, защитавам и отбранявам Конституцията на Съединените американски щати, доколкото ми е възможно.“

След това Доналд Тръмп ще произнесе встъпителната си реч. Продължителността на речта е различна при различните президенти, като предишната встъпителна реч на Тръмп през 2017 г. продължи около 17 минути, докато през 2021 г. Байдън говори малко повече от 20 минути, припомня телевизия "Скай Нюз".

Съвместната комисия на Конгреса, която ръководи церемонията по полагане на клетва на територията на Капитолия, заяви, че ще пусне над 220 000 билета за събитието.

Националната служба за парковете, която отговаря за Националната алея, където гражданите без билети се събират, за да наблюдават церемонията, е издала разрешение на комитета по встъпване в длъжност на Тръмп за около 250 000 зрители. Билетите са безплатни и позволяват на хората да наблюдават церемонията на територията на Капитолия на САЩ, когато президентът и вицепрезидентът полагат клетва.

Зрителите ще могат да проследят и церемонията по NOVA . Белият дом също ще осигури пряко предаване на събитието.

Очаква се кънтри звездата Кари Ъндъруд да пее на церемонията.

As the inauguration of the 47th President of the US takes place – Sky's @jamesmatthewsky, @marthakelner, @Stone_SkyNews look at why it was moved inside and why Donald Trump’s critics are suspicious.



🇺🇸 Listen to the first episode of Trump 100 now: https://t.co/PpXZHGBLtv