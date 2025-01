Запознайте се с двойника на Доналд Тръмп, който продава храна в Пакистан

С оциалните медии често са запленени от двойници на знаменитости и превръщат обикновени хора в сензации за една нощ. Този път един такъв човек от Пакистан завладя въображението на онлайн потребителите заради невероятната си прилика с новоизбрания президент Доналд Тръмп.

Но това, което прави героя още по-интересен, е неговата работа.

53-годишният Салим Бага е местен продавач на храна. Той ежедневно поставя сергията си на оживените пазари в Сахивал, район в източната пакистанска провинция Пенджаб. Салим е известен не само с външния си вид, но и с уникалния си начин на продажба на кхир (индийско ястие). Според информацията Салим приготвя своя кхир - оризов пудинг - докато пее.

Pakistan has its own Donald Trump



Locals love taking selfies with Salem Bagga, a singing pudding vendor. They believe the man looks exactly like the future U.S. President Trump.



Bagga has capitalized on this resemblance and turned it into a brand, naming his rice pudding,… pic.twitter.com/t8ICZzeZFu