САЩ с остра реакция срещу решението на МНС

Д ържавният секретар на САЩ Антъни Блинкен предложи да работи със законодателите за потенциални санкции срещу Международния наказателен съд, след като прокурорът му поиска заповеди за арест на висши израелски служители.

Блинкен заяви по време на изслушване в Конгреса, че е "решен" да предприеме действия срещу "дълбоко погрешното решение" на МНС.

Коментарите му идват на фона на стремежа на републиканците да наложат санкции на служители на МНС, които могат да бъдат гласувани още тази седмица.

Прокурорът на МНС поиска заповед за арест на Нетаняху

Съединените щати не са член на съда, но са подкрепяли предишни съдебни преследвания, включително издадената от МНС заповед за арест на руския президент Владимир Путин след началото на войната в Украйна.

По време на изслушване в сенатската комисия по външни отношения Джеймс Риш, водещият републиканец в комисията, попита дали Блинкен ще подкрепи законодателство, което да се занимава с това МНС "да си пъха носа в делата на държави, които имат независима, легитимна и демократична съдебна система".

"Искаме да работим с вас на двупартийна основа, за да намерим подходящ отговор. Поемам ангажимент да направя това", заяви държавният секретар.

