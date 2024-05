Швеция предоставя допълнителна подкрепа за Украйна

Ш ведското правителство се споразумя с подкрепящата го партия по рамката за оказване на допълнителна военна помощ за Украйна от общо 75 милиарда крони (около 6,45 млрд. евро) за срок от три години, съобщи днес шведската институция, цитирана от Ройтерс.

"За да подсилим шведската подкрепа за Украйна и да подобрим дългосрочната перспектива, правителството и [партия] "Шведски демократи" се договориха да се въведе рамка за военната помощ за Украйна в периода 2024 г. – 2026 г.“, се казва в изявление на кабинета.

Сумата ще бъде равномерно разпределена за трите години, като с нея шведската планирана и друга помощ за Украйна ще надхвърли 100 милиона крони.

