България

ПБ: Следваме протокола на НАТО, време е за разговор с Митрофанова

„Демократична България“ предложи пет спешни мерки в отговор на ударите срещу търговски кораби в Черно море през нощта

Надежда Неменски Надежда Неменски

Обновена преди 57 минути / 13 октомври 2026, 09:11
ПБ: Следваме протокола на НАТО, време е за разговор с Митрофанова
Източник: БГНЕС

Б ългария не разполага със защитата срещу дронове, която е необходима, решението на проблема изисква общоевропейски отговор. Това заяви председателят на ПГ на „Прогресивна България“ Петър Витанов пред журналисти в парламента.

„Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем. Ние, каквото и да направим като национална държава, единствено можем да бъдем самореактивни. Тук трябва общоевропейски отговор, някаква общоевропейска инициатива“, посочи Витанов във връзка със случващото се в Черно море.

По думите му нито Украйна, нито Русия разполагат с напълно ефективна защита срещу дронове, въпреки значителните инвестиции в тяхното разработване и в системите за противодействие.

Витанов заяви, че страната ни следва протоколите на НАТО и поддържа постоянен контакт със съюзниците. По думите му предстои разговор между премиера и партньорите за набелязване на необходимите мерки. Предстои и разговор с руския посланик Митрофанова. Попитан не трябваше ли премиерът Радев да разговаря с посланика при първата атака срещу търговски кораби от преди седмица, Витанов отвърна, че сега вече е време.

Относно въпроса дали Русия стои зад атаките срещу плавателни съдове в Черно море, Витанов посочи, че още след първия случай е имало подобни предположения, но тогава не е имало категорични данни за произхода на дрона. „Когато говориш от името на държавата, не можеш да си позволиш да боравиш само с предположение“, заяви той.

Витанов отхвърли твърденията, че по време на заседанието на КСНС службите са посочили категорично Русия като отговорна страна. По думите му тогава е ставало въпрос за работни хипотези, като е имало предположения от румънска страна, а България е потърсила съдействие от партньорските служби, включително от САЩ.

„От началото на годината са 460 ударените кораба“, каза още Витанов. Той посочи, че въпросът за сигурността в Черно море вече се обсъжда на европейско равнище и че през последния месец и половина темата е била включена във формати и срещи на Европейския съюз и НАТО.

Позицията на СДС

От СДС заявиха, че категорично осъждат „агресивната политика на Русия в Черно море и пиратските удари по мирни търговски кораби“. „Призоваваме българското правителство да вземе всички необходими мерки в рамките на НАТО! Русия не признава добронамерено поведение, каквото има българското правителство към нея, а го счита за слабост.

Българските политически сили трябва да се обединят в тази изключително напрегната ситуация по нашата източна граница. България не може да се справи сама, това е въпрос на колективна сигурност“, пише още в съобщението.

Позицията на ДПС

Беззъбата позиция на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) миналата седмица доведе до това – България нищо не каза и отново се случи, коментира пред журналисти председателят на ДПС Делян Пеевски относно новите атаки срещу кораби в Черно море близо до българския бряг.

Миналата седмица на Консултативния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, поради липса на кворум – такъв нямаше, реално фалшифицираха го, доведе до това. Нищо не каза България и отново се случи, заяви Пеевски в кулоарите на парламента. „Колкото и да тичкат днеска сутринта, цялата държава е под камуфлаж, няма мнозинство, няма депутати, няма Министерски съвет, няма президент“, добави той.  

Относно извънредното заседание днес във връзка с помилването на Огнян Атанасов, което се провали заради липса на кворум, председателят на ДПС коментира, че управляващите са се скрили. „Колкото и да се обясняват управляващите, просто се скриха срамно, направиха мечешка услуга на г-жа Йотова, с което признаха всичко, което се е случило. Въпросът е - след като е поставен нейният подпис, кой й нареди да го постави. Затова се скриха“, каза Пеевски.

По-рано днес „Демократична България“ предложи пет спешни мерки в отговор на ударите срещу търговски кораби в Черно море през нощта. Сред исканията на формацията са руският посланик Елеонора Митрофанова да бъде извикана в МВнР за обяснения и да ѝ бъде връчена дипломатическа нота и България страната да поиска от НАТО разполагане на подходящи средства за противовъздушна отбрана по крайбрежието.

Петте предложения на „Демократична България“

В позицията си, разпространена след инцидентите в Черно море, от ДБ посочват следните действия:

  • Извикване на руския посланик Елеонора Митрофанова в Министерството на външните работи за обяснения и връчване на дипломатическа нота.
  • Искане от Русия за категорични гаранции, че подобни атаки няма да се повтарят.
  • Иницииране на спешни консултации в НАТО.
  • Изслушване в парламента още същия ден на министър-председателя и ръководителите на службите за сигурност.
  • Искане към НАТО за разполагане на адекватни средства за противовъздушна отбрана по българското Черноморие.

От формацията обвързват предложенията с необходимостта от реакция на българските институции след атаките срещу плавателни съдове в близост до българските териториални води.

ДБ критикува позицията на властта спрямо Русия

В разпространеното изявление от „Демократична България“ отправят критики към политиката на президента и вицепрезидента Румен Радев и Илияна Йотова спрямо Русия. Според формацията досегашният подход на българските власти не е довел до предотвратяване на нови инциденти.

От ДБ твърдят, че още на заседание на ККСНС една от службите е представила информация от партньорско разузнаване, според която Русия е отговорна за атаките. По думите на формацията ръководителите на ДАНС, Военното разузнаване и Държавна агенция „Разузнаване“ също са изразили увереност, че нападенията са извършени от Русия. Тези твърдения са част от позицията на „Демократична България“. В предоставения текст не са приложени документи или самостоятелни официални потвърждения на посочените разузнавателни оценки.

Позицията на „Продължаваме промяната“

„Държавата първо да спре да се преструва, че проблем няма. При предишните атаки Радев каза, че това не било достатъчно сериозен инцидент – надявам се в момента да е достатъчно сериозен инцидентът“, каза лидерът на ПП Асен Василев. 

Василев подчерта, че страната ни трябва да поиска помощ от съюзниците ни в НАТО, както и да се задействат плановете, изготвени от 2022 г., а именно какво става, ако Черно море е затворено за корабоплаване.  По думите му е ясно, че нормално корабоплаване в Черно море няма да има.

Според него е нужна и незабавна проверка на запасите от петрол и гориво на територията на страната, а също и да се изисква запасите, които са извън страната, да влязат в България. Василев настоя и за директни разговори с Гърция и Турция за алтернативни маршрути на доставките. 

Позицията на „Възраждане“

„Войната вече е в двора ни, не е дори на вратата ни“, заяви заместник-председателят на „Възраждане“ Цончо Ганев в коментар за новите удари срещу кораби в Черно море през нощта и сутринта. Според него България отдавна е въвлечена във военния конфликт в Украйна чрез доставките на оръжие, подкрепата за санкциите срещу Русия и предоставянето на финансова помощ на Киев, пише DarikNews.

Той припомни случай от август, при който по думите му украински дрон се е взривил на няколко километра от газоразпределителна станция в Северна България, близо до границата с Румъния. Депутатът посочи и друг случай, за който твърди, че двама украински офицери са били заловени във връзка с подготовката на атентат срещу газоразпределителен обект на българска територия. Според него делото срещу тях продължава, но е засекретено.

Тези твърдения бяха представени от Ганев като аргумент за тезата му, че политиката на България спрямо Украйна създава рискове за националната сигурност. „Трябва вече да свикнем, че когато сме директен участник във военните действия в Украйна, не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни“, коментира той.

Той настоя за незабавна промяна в българската политика. Сред исканията му са прекратяване на доставките на оръжие за Украйна, денонсиране на подписаното от Андрей Гюров споразумение, което според Ганев обвързва България с подкрепа за Киев, както и излизане от международни договорености, предвиждащи предоставяне на средства за Украйна.

Той отправи критики и към Радев, като заяви, че по време на предизборната кампания е критикувал въпросното споразумение, но впоследствие е защитил неговото действие от парламентарната трибуна. Ганев посочи още, че в бюджета са предвидени 34 млн.  Евро за Украйна, и настоя България да прекрати финансовата подкрепа, включително средствата за издръжка на украинските граждани, настанени в страната.

„България трябва веднага да прекрати издръжката на украинските туристи, които живеят на издръжката на българския народ“, заяви той. 

Въпреки категоричната си позиция за последиците от войната, Ганев не посочи кой стои зад последните атаки срещу кораби в Черно море. На журналистически въпрос дали атаката е руска, той отговори, че произходът ѝ тепърва трябва да бъде установен от компетентните органи. „Каква е атаката, предстои да докажат и да установят властите. Всичко друго към днешна дата е просто предположение“, подчерта Ганев.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БГНЕС, DarikNews.bg, БТА/Теодора Цанева    
Демократична България Черно море Национална сигурност Атаки срещу кораби Русия НАТО Противовъздушна отбрана Елеонора Митрофанова Външна политика Дипломатическа нота
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