Свят

Богатството на най-богатите нидерландци надхвърли €300 млрд.

Състоянието на 500-те най-богати е нараснало с над 10% до рекордно равнище, а прагът за влизане в класацията остава €140 млн

27 октомври 2026, 11:53
Богатството на най-богатите нидерландци надхвърли €300 млрд.
Източник: iStock
  • Жан-Луи ван дер Велде оглави класацията „Quote 500“ с богатство от 26 млрд. евро, изпреварвайки наследницата на Heineken Шарлен де Карвальо-Хайнекен.
  • Основателят на Tether и Bitfinex емигрирал в Тайван през 80-те години. Състоянието му се свързва основно с криптокомпанията Tether.
  • Богатството на 500-те най-богати нидерландци достигна рекордните над 300 млрд. евро. Новият най-млад милиардер е 31-годишният Пим де Вите с 1,1 млрд. евро.

Криптомилиардерът Жан-Луи ван дер Велде измества Шарлен де Карвальо-Хайнекен от първото място в класацията на най-богатите нидерландци. В новото издание на класацията „Куот 500“ (Quote 500), публикувано днес, богатството на 62-годишния милиардер се оценява на 26 милиарда евро. Той е два пъти по-богат от наследницата на Хайнекен, която години наред заемаше първото място в подредбата.

Ван дер Велде е основател на криптокомпанията „Тетер“ (Tether), известна с едноименния стейбълкойн, и на платформата за търговия с криптовалути „Битфинекс“ (Bitfinex). Според бизнес списанието „Куот“ той дължи благосъстоянието си предимно на „Тетер“, в която, както се твърди, притежава значителен дял.

Швейцария, Белгия и Холандия с най-много милионери в Европа

„Куот“ отдавна следи Ван дер Велде, но той никога не е попадал в класацията на най-богатите нидерландци. Причината за това не беше неговото богатство, а въпросът дали все още е нидерландец. Ван дер Велде емигрира в Тайван още през 80-те години и натрупва състоянието си в Азия. Списанието твърди, че междувременно е получило потвърждение, че Ван дер Велде все още е нидерландец.

Ван дер Велде фигурира и в други класации на най-богатите хора. Бизнес списанието „Форбс“ (Forbes) по-рано оцени състоянието му на 38 милиарда долара, а информационната агенция Блумбърг – на около 16 милиарда долара.

Един милиард долара вече не стигат, за да влезе човек в тази класация на списание "Форбс"

За първи път от 2012 г. насам списание „Куот“ вече не счита Де Карвальо-Хайнекен за най-богатата нидерландка. През същата година дъщерята на бирения магнат Фреди Хайнекен за първи път зае първото място. Тогава това се дължеше на промяна в състава на класацията на най-богатите. Тогава списание „Куот“ беше премахнало всички семейства от класацията и ги беше включило в отделен списък. По-късно тя фигурираше още няколко години в самостоятелна класация за най-богатите нидерландци в чужбина.

Днес 72-годишната Де Карвальо-Хайнекен заема второ място с 13 милиарда евро. Основателят на „Луксафлекс“ (Luxaflex) Ралф Соненберг, който е на 92 години, е трети с 6,9 милиарда евро. Най-богатата нидерландска знаменитост е Джон де Мол, който заема 23-то място с 2,1 милиарда евро. Най-богатата фамилия остава семейство Бренинкмейер от „Cе&A“ (C&A) с 22,5 милиарда евро.

А вие знаете ли кой е първият български милиардер?

В класацията „Куот 500“ фигурира и нов милиардер тази година. Пим де Вите, основател на компанията за изкуствен интелект „Дженерал Интуишън“ (General Intuition), се класира на 49-то място с 1,1 милиарда евро. На 31 години той е, според „Куот“, най-младият нидерландски милиардер в историята. Най-младият в „Куот 500“ остава Макс Верстапен (29-годишен), който заема 224-то място с 310 милиона евро. 

„Куот“ изчислява още, че общото състояние на 500-те най-богати нидерландци е нараснало с над 10 процента до рекордните над 300 милиарда евро. За да попаднеш в класацията, трябва да имаш състояние от поне 140 милиона евро. Долната граница остана същата като през 2025 г.

Източник: БТА    
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