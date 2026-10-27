Митрополит Арсений връчи църковен орден на Бойко Борисов

Бойко Борисов получи орден „Св. Димитрий Сливенски“ – I степен от Сливенския митрополит Арсений за подкрепата към Българската православна църква.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че ще продължи да подкрепя Църквата и съхраняването на българските духовни ценности и традиции.

Борисов съобщи, че ГЕРБ подготвя предложения за държавния бюджет за догодина и се готви за предстоящите местни избори.

Борисов бе благословен от митрополит Галактион

Ще продължа да подкрепям Българската православна църква и нейната мисия да пази духовните ценности и да обединява хората, написа във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Поводът е орденът „Св. Димитрий Сливенски“– I степен, който е получил от Сливенския митрополит Арсений.

"Благодаря на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений за високото отличие. Приемам го с огромна отговорност и като чест и признание за подкрепата, моята и на ГЕРБ, която винаги сме оказвали към Българската православна църква", заявява Борисов.

По думите му вярата, духовността и съхраняването на българските традиции са важна част от нашата идентичност.

Лидерът на ГЕРБ пише също, че продължава обиколката си в страната и срещите със структурите на ГЕРБ. "С колегите сме във всекидневна координация с нашите кметове от всички региони и заедно подготвяме конкретни предложенията за решаване на проблемите по места. Голяма част от тях касаят и предложения, които ще направим по отношение на държавния бюджет за догодина. Това е основата на подготовката ни за предстоящите местни избори", се казва в публикацията.